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Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi, yalancı bahar bitiyor: İstanbul’a yılların en sert kışı mı geliyor?
Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi, yalancı bahar bitiyor: İstanbul’a yılların en sert kışı mı geliyor?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ocak hava tahmin raporunu açıkladı. Raporda, İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve çığ... 29.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-29T06:54+0300
2025-01-29T07:46+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak yağış görülecek.Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun sis ve pus etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.Sıcaklıklar bugün mevsim normallerinin üzerinde seyredecekHava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak hafta sonundan itibaren soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.Rüzgar 60 km/saat hıza ulaşacakRüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.Meteoroloji'den peş peşe uyarılar🔴 Kuvvetli rüzgar uyarısı🔴 Buzlanma ve don uyarısı🔴 Çığ tehlikesi uyarısı🔴 Yoğun sis ve pus uyarısıİstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarıCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Türkiye genelinde kar yağışı için tarih verdi. Şen'in açıklamalarına göre, Türkiye’de yalancı bahar etkisi hafta sonuna kadar sürecek. Ancak Şubat ayının ilk haftasında kış geri dönüyor!📌 4-5 Şubat’ta İstanbul’a kar geliyor!📌 7 Şubat’ta ikinci bir soğuk hava dalgası etkili olacak.📌 Soğuk hava 11 Şubat’a kadar devam edecek.Orhan Şen, kar yağışlarının Marmara’nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde de görüleceğini belirtti.Bazı bölgelerde kar yağışlarının yoğun olabileceğini vurgulayan Şen, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.Hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor?📍 İstanbul ve Marmara’nın doğusu📍 Karadeniz’in tamamı📍 İç Anadolu Bölgesi📍 Akdeniz’in iç kesimleri📍 Doğu Anadolu Bölgesi📍 Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyiÖzellikle 7-11 Şubat tarihleri arasında bazı bölgelerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava durumu raporuna göre, Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri ve şehir şehir sıcaklık dereceleri…Marmara ve Ege’de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı haftalık hava durumu raporuna göre, Marmara Bölgesi’nde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında hafif yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgede rüzgarın güney yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi ve pus ile sis hadisesinin görülmesi tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli gibi şehirlerde ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak.Ege Bölgesi’nde de benzer hava koşulları hakim olacak. İzmir, Manisa, Denizli gibi şehirlerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, bölge genelinde pus ve sis görülecek.Akdeniz ve İç Anadolu’da pus ve sis uyarısıAkdeniz Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Antalya, Adana, Hatay ve Mersin gibi şehirlerde yağış beklenmezken, bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi görülecek.İç Anadolu Bölgesi’nde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ankara, Eskişehir, Konya gibi şehirlerde hava parçalı ve az bulutlu olacak.Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesiBatı Karadeniz’de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu, Düzce, Kastamonu gibi şehirlerde pus ve sis görülecek.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarıları yapıldı. Erzurum, Kars, Van gibi şehirlerde hava parçalı ve az bulutlu olacak.Güneydoğu Anadolu’da pus ve sisGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Diyarbakır, Gaziantep, Siirt gibi şehirlerde pus ve sis görülecek.Denizlerde hava durumuDenizlerde de olumsuz hava koşulları etkili olacak. Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar beklenirken, Marmara, Ege ve Akdeniz’de dalgaların yüksekliği 1,5-2,5 metre arasında değişecek. Van Gölü’nde ise pus ve sis görülecek.
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Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi, yalancı bahar bitiyor: İstanbul’a yılların en sert kışı mı geliyor?

06:54 29.01.2025 (güncellendi: 07:46 29.01.2025)
© AA / Bülent Dorukİstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2025
© AA / Bülent Doruk
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ocak hava tahmin raporunu açıkladı. Raporda, İstanbul dahil birçok bölgede kar yağışı, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarıları yer aldı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'İstanbul’a ne zaman kar yağacak" sorusuna da cevap verdi, soğuk hava dalgası kapıda. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak yağış görülecek.
Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun sis ve pus etkili olacak. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

Sıcaklıklar bugün mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak hafta sonundan itibaren soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.

Rüzgar 60 km/saat hıza ulaşacak

Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Ancak Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Bu bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

🔴 Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara ve Kıyı Ege’de rüzgarın saatte 60 km hıza ulaşması bekleniyor.
Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

🔴 Buzlanma ve don uyarısı

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde don olayı bekleniyor.
Ulaşımda aksamalara karşı sürücüler dikkatli olmalı.

🔴 Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da çığ riski bulunuyor.
Dağlık ve eğimli bölgelerde yaşayan vatandaşlar tedbirli olmalı.

🔴 Yoğun sis ve pus uyarısı

Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sis ve pus etkili olacak.
Görüş mesafesi azalacağı için trafik güvenliği riske girebilir.

İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Türkiye genelinde kar yağışı için tarih verdi. Şen'in açıklamalarına göre, Türkiye’de yalancı bahar etkisi hafta sonuna kadar sürecek. Ancak Şubat ayının ilk haftasında kış geri dönüyor!
📌 4-5 Şubat’ta İstanbul’a kar geliyor!
📌 7 Şubat’ta ikinci bir soğuk hava dalgası etkili olacak.
📌 Soğuk hava 11 Şubat’a kadar devam edecek.
Orhan Şen, kar yağışlarının Marmara’nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde de görüleceğini belirtti.
Bazı bölgelerde kar yağışlarının yoğun olabileceğini vurgulayan Şen, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.

Hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor?

📍 İstanbul ve Marmara’nın doğusu
📍 Karadeniz’in tamamı
📍 İç Anadolu Bölgesi
📍 Akdeniz’in iç kesimleri
📍 Doğu Anadolu Bölgesi
📍 Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi
Özellikle 7-11 Şubat tarihleri arasında bazı bölgelerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava durumu raporuna göre, Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sis beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri ve şehir şehir sıcaklık dereceleri

Marmara ve Ege’de sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı haftalık hava durumu raporuna göre, Marmara Bölgesi’nde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir’in batı kıyılarında hafif yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Bölgede rüzgarın güney yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi ve pus ile sis hadisesinin görülmesi tahmin ediliyor. İstanbul, Kırklareli gibi şehirlerde ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Çanakkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık: 19°C
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık: 20°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 15°C
Kırklareli: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 18°C
Ege Bölgesi’nde de benzer hava koşulları hakim olacak. İzmir, Manisa, Denizli gibi şehirlerde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, bölge genelinde pus ve sis görülecek.
Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 11°C
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 17°C
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık: 18°C
Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 18°C

Akdeniz ve İç Anadolu’da pus ve sis uyarısı

Akdeniz Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Antalya, Adana, Hatay ve Mersin gibi şehirlerde yağış beklenmezken, bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi görülecek.
Adana: Parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık: 20°C
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu. En yüksek sıcaklık: 18°C
Hatay: Parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık: 17°C
Mersin: Parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık: 20°C
İç Anadolu Bölgesi’nde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ankara, Eskişehir, Konya gibi şehirlerde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 12°C
Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 11°C
Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 12°C
Konya: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 13°C

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi

Batı Karadeniz’de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bolu, Düzce, Kastamonu gibi şehirlerde pus ve sis görülecek.
Bolu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 16°C
Düzce: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 19°C
Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 11°C
Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık: 16°C
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarıları yapıldı. Erzurum, Kars, Van gibi şehirlerde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Amasya: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 14°C
Artvin: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 10°C
Samsun: Parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık: 18°C
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık: 14°C
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: -5°C
Kars: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: -4°C
Malatya: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 10°C
Van: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 4°C

Güneydoğu Anadolu’da pus ve sis

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Diyarbakır, Gaziantep, Siirt gibi şehirlerde pus ve sis görülecek.
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 13°C
Gaziantep: Parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık: 14°C
Siirt: Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. En yüksek sıcaklık: 12°C
Şanlıurfa: Parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık: 16°C

Denizlerde hava durumu

Denizlerde de olumsuz hava koşulları etkili olacak. Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar beklenirken, Marmara, Ege ve Akdeniz’de dalgaların yüksekliği 1,5-2,5 metre arasında değişecek. Van Gölü’nde ise pus ve sis görülecek.
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