https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/buyuk-istanbul-depremi-icin-net-tarih-verildi-bursadaki-depremin-ardindan-marmaradaki-fayda-buyuk-1093152024.html

Büyük İstanbul depremi için net tarih verildi: Bursa'daki depremin ardından Marmara’daki fayda büyük kırılma başladı mı?

Büyük İstanbul depremi için net tarih verildi: Bursa'daki depremin ardından Marmara’daki fayda büyük kırılma başladı mı?

Sputnik Türkiye

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskini değerlendirdi. Bursa'daki 4 büyüklüğündeki sarsıntıyı "depremcik" olarak... 29.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-29T07:31+0300

2025-01-29T07:31+0300

2025-01-29T07:31+0300

son depremler

türkiye

ahmet ercan

istanbul

afad

marmara bölgesi

bursa

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün saat 13.43’te 4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin 9,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.Prof. Dr. Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’ndeki fay hatlarını ve deprem risklerini değerlendirerek Bursa’daki bu sarsıntıyı "depremcik" olarak nitelendirdi. 4’ten küçük depremlerin "deprem" olarak nitelendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Ercan, bu tür sarsıntıların halk arasında paniğe yol açmaması gerektiğini söyledi."Bunlar o bölgedeki yerel gerginlik boşalmalarıdır. Ancak bu küçük sarsıntılar büyük depremleri engellemez. 7 büyüklüğünde bir depremin önlenmesi için 3200 tane 5 büyüklüğünde deprem olması lazım. 3 büyüklüğünde ise 30 bin tane sarsıntı gerekiyor."Marmara depremi ne zaman olacak?Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremle ilgili tarih veren Ahmet Ercan, bölgenin şu an büyük bir deprem üretmeyecek kadar gerginlik boşalttığını söyledi."Marmara 1999’da yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremle gerginliğini büyük oranda boşalttı. Benim geliştirdiğim algoritmaya göre Marmara’da 2045’ten önce büyük bir deprem beklenmiyor. Hatta bu tarih 2075 veya 2150’ye kadar gecikebilir. Şu an ‘her an deprem olacak’ demek bilimsel olarak doğru değildir."Bu açıklamalar, Marmara'da yakın zamanda deprem beklentisi içinde olan uzman görüşleriyle ters düştü. Ancak Ercan, kendi bilimsel analizlerine dayanarak bu görüşünü savundu.'İstanbul’u rahatlatmak gerek'İstanbul’un nüfus yoğunluğunun çok yüksek olduğuna dikkat çeken Ahmet Ercan, şehirde yapılması gereken en önemli şeyin kentsel dönüşüm değil, nüfus yoğunluğunun azaltılması olduğunu söyledi.Ercan, olası büyük bir depremde İstanbul’un nüfus yoğunluğu nedeniyle büyük bir risk altında olduğunu ifade etti.Türkiye’nin en riskli deprem bölgeleri açıklandıTürkiye’nin en tehlikeli deprem bölgelerini de açıklayan Ercan, özellikle Bingöl ve Adapazarı’na dikkat çekti.Ahmet Ercan’ın bu açıklamaları, Marmara Depremi’nin ne zaman olacağına dair süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi. Marmara'da yaşayan milyonlarca insan için deprem riski hala büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250129/meteoroloji-son-dakika--istanbul-kar--29-ocak-hava-durumu-bugun-yagmur-yagacak-mi-1093150394.html

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