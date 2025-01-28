https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/cin-yeni-yili-ne-zaman-yilan-yili-anlami-nedir-1093140404.html
Çin yeni yılı ne zaman? Yılan yılı anlamı nedir?
Çin yeni yılı ne zaman? Yılan yılı anlamı nedir?
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Çin Yeni Yılı için geri sayım sona eriyor. Çin takvimine göre 2025 yılı 'Yılan Yılı' olacak ve kutlamalar 29... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T17:35+0300
2025-01-28T17:35+0300
2025-01-28T17:35+0300
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2025 yılı
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Çin takvimine göre en önemli bayram olan Çin Yeni Yılı, bu yıl 29 Ocak’ta başlayacak.Ay takvimine göre belirlenen ve her yıl farklı bir tarihe denk gelen Çin Yeni Yılı, Çin’de ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Her yıl, 12 Zodyak hayvanından biri tarafından temsil edilen bayram fare, öküz, kaplan, tavşan, ejder, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz olarak temsil edilir. 2024'te Tavşan Yılı kutlanırken, 2025’te bayramla birlikte Yılan Yılı’na geçiş yapılacak. Yılan Yılı, bilgeliği, dönüşümü ve yeniden doğuşu simgelerken, aynı zamanda mitolojik bir figür olarak görülüyor. Çin hükümeti, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl tatilini uzatarak 28 Ocak’tan 4 Şubat’a kadar resmi tatil ilan etti. Yetkililer, bu uygulamayla birlikte yerel ekonomiyi canlandırmayı ve iç tüketimi artırmayı hedefliyor. Milyonlarca Çinli, bu süreçte büyük şehirlerden memleketlerine dönerek aileleriyle bir araya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/trabzon-yeni-yila-girdi-kalandar-gecesi-kostumle-kutlandi-1092640244.html
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çin yeni yılı, yılan yılı, çin takvimi, ay yeni yılı, lunar new year, zodyak hayvanları nedir, çin yeni yılı ne zaman
çin yeni yılı, yılan yılı, çin takvimi, ay yeni yılı, lunar new year, zodyak hayvanları nedir, çin yeni yılı ne zaman
Çin yeni yılı ne zaman? Yılan yılı anlamı nedir?
Dünyanın en büyük festivallerinden biri olan Çin Yeni Yılı için geri sayım sona eriyor. Çin takvimine göre 2025 yılı 'Yılan Yılı' olacak ve kutlamalar 29 Ocak’ta başlayacak. Bu yılki tatil, 28 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ve Çin'de milyonlarca insanı aileleriyle bir araya getirecek.
Çin takvimine göre en önemli bayram olan Çin Yeni Yılı, bu yıl 29 Ocak’ta başlayacak.
Ay takvimine göre belirlenen ve her yıl farklı bir tarihe denk gelen Çin Yeni Yılı, Çin’de ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Her yıl, 12 Zodyak hayvanından biri tarafından temsil edilen bayram fare, öküz, kaplan, tavşan, ejder, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz olarak temsil edilir. 2024'te Tavşan Yılı kutlanırken, 2025’te bayramla birlikte Yılan Yılı’na geçiş yapılacak. Yılan Yılı, bilgeliği, dönüşümü ve yeniden doğuşu simgelerken, aynı zamanda mitolojik bir figür olarak görülüyor.
Çin hükümeti, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl tatilini uzatarak 28 Ocak’tan 4 Şubat’a kadar resmi tatil ilan etti. Yetkililer, bu uygulamayla birlikte yerel ekonomiyi canlandırmayı ve iç tüketimi artırmayı hedefliyor. Milyonlarca Çinli, bu süreçte büyük şehirlerden memleketlerine dönerek aileleriyle bir araya gelecek.