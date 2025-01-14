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Trabzon yeni yıla girdi: Kalandar gecesi kostümle kutlandı

Trabzon yeni yıla girdi: Kalandar gecesi kostümle kutlandı

Sputnik Türkiye

Trabzon'da, Karadeniz kültürünün önemli bir parçası olan ve Rumi takvime göre yılın ilk günü olarak kabul edilen 'Kalandar' geleneği, düzenlenen etkinliklerle... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

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Trabzon'da, Karadeniz'in kadim geleneği 'Kalandar' etkinlikleri coşkuyla kutlanarak kültürel mirasa sahip çıkıldı.Rumi takvime göre yılın ilk gününde etkinlik kapsamında yöresel ekipler horon gösterisi sunarken, katılımcılara tatlı ve simit ikram edildi. Tiyatro grubu üyeleri, rengarenk kostümleriyle alanda dolaşarak halktan yoğun ilgi gördü. Kalandar gecesine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Kalandar’ın şehrin kadim kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek "Artık bu gelenek somut olmayan kültürel miraslar arasında yer aldı. Birçok ilçemizde yapılan kutlamalarla Kalandar’ı yaşatmaya devam ediyoruz. Bu yılki kutlamalara ticaret odamızın desteğiyle katkıda bulunduk" dedi.Kalandar Geleneği nedir?Trabzon ve çevresinde, özellikle Maçka ilçesinde Kalandar, Rumi takvime göre yılın ilk günü olarak kabul ediliyor. Bu özel günde yöre halkı, lahana sarması, mısır ve patates haşlaması gibi geleneksel yemeklerin yanı sıra kuruyemişler ve meyveler hazırlıyor. Kalandar gecesinin eğlenceli bir başka unsuru ise 'çanta atma' geleneği. Komşu kapısına ip yardımıyla bırakılan çanta, içinde çeşitli hediyelerle geri çekiliyor. Bu sırada kimliklerini gizlemek isteyen katılımcılar, ilginç kıyafetler giyerek eğlenceye renk katıyor.

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