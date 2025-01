https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/beyaz-sarayda-melania-trump-modasi-esmeye-devam-ediyor-1093120063.html

Beyaz Saray'da Melania Trump modası esmeye devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi 'First Lady' Melania Trump'ın yemin törenindeki şapkalı kıyafeti gündem olmuş ve sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Melania... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

Melania Trump'ın 20 Ocak'taki ABD Başkanlık yemin töreninde seçtiği kıyafetlerin konuşulması henüz bitmeden bu sefer, 'First Lady' resmi sosyal medya hesabından (FLOTUS) yaptığı ilk paylaşım gündem oldu. Trump'ın kıyafetlerinde seçtiği siyah beyaz tonlama bu sefer resmi Beyaz Saray portresine yansıdı.Melania Trump yemin töreninde New York'lu modacı Eric Javits tarafından tasarlanan Trump'ın şapkası, askeri tarzdaki düzgün bir kıyafetin sade bir süslemesiydi. Trump'ın daha sonra baloda giydiği yine düz ve sert çizgileri yansıtan balo kıyafetiyle gündem oldu. Ciddi ve sert stilini kıyafetine yansıtan Melania Trump için ABD basınına konuşan modacılar, onun Beyaz Saray'daki ikinci dönemde daha askeri esintili ve sert takım elbiseler tercih ettiğini belirterek "Siluetleri uzun kollu, beli kıvrık, sert omuzlu, uzun etek boylu, neredeyse askeri bir havaya büründü" yorumunu yaptı. Beyaz Saray sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda Melania Trump, siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak "First Lady Melania Trump'ın Resmi Beyaz Saray Portresi" ifadeleri yer aldı.

