https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/beyaz-sarayda-melania-trump-modasi-esmeye-devam-ediyor-1093120063.html
Beyaz Saray'da Melania Trump modası esmeye devam ediyor
Beyaz Saray'da Melania Trump modası esmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi 'First Lady' Melania Trump'ın yemin törenindeki şapkalı kıyafeti gündem olmuş ve sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Melania... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T09:53+0300
2025-01-28T09:53+0300
2025-01-28T09:53+0300
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Melania Trump'ın 20 Ocak'taki ABD Başkanlık yemin töreninde seçtiği kıyafetlerin konuşulması henüz bitmeden bu sefer, 'First Lady' resmi sosyal medya hesabından (FLOTUS) yaptığı ilk paylaşım gündem oldu. Trump'ın kıyafetlerinde seçtiği siyah beyaz tonlama bu sefer resmi Beyaz Saray portresine yansıdı.Melania Trump yemin töreninde New York'lu modacı Eric Javits tarafından tasarlanan Trump'ın şapkası, askeri tarzdaki düzgün bir kıyafetin sade bir süslemesiydi. Trump'ın daha sonra baloda giydiği yine düz ve sert çizgileri yansıtan balo kıyafetiyle gündem oldu. Ciddi ve sert stilini kıyafetine yansıtan Melania Trump için ABD basınına konuşan modacılar, onun Beyaz Saray'daki ikinci dönemde daha askeri esintili ve sert takım elbiseler tercih ettiğini belirterek "Siluetleri uzun kollu, beli kıvrık, sert omuzlu, uzun etek boylu, neredeyse askeri bir havaya büründü" yorumunu yaptı. Beyaz Saray sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda Melania Trump, siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak "First Lady Melania Trump'ın Resmi Beyaz Saray Portresi" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-esi-melania-siyasete-daha-fazla-dahil-olacak-1092881491.html
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donald trump, melania trump, new york, flotus
Beyaz Saray'da Melania Trump modası esmeye devam ediyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi 'First Lady' Melania Trump'ın yemin törenindeki şapkalı kıyafeti gündem olmuş ve sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Melania Trump, bu sefer resmi Beyaz Saray portresiyle gündem oldu. Takım elbise giyen Trump, sert stilini kıyafetine yansıtırken resmi fotoğrafı siyah beyaz oldu.
Melania Trump'ın 20 Ocak'taki ABD Başkanlık yemin töreninde seçtiği kıyafetlerin konuşulması henüz bitmeden bu sefer, 'First Lady' resmi sosyal medya hesabından (FLOTUS) yaptığı ilk paylaşım gündem oldu. Trump'ın kıyafetlerinde seçtiği siyah beyaz tonlama bu sefer resmi Beyaz Saray portresine yansıdı.
Melania Trump yemin töreninde New York'lu modacı Eric Javits tarafından tasarlanan Trump'ın şapkası, askeri tarzdaki düzgün bir kıyafetin sade bir süslemesiydi. Trump'ın daha sonra baloda giydiği yine düz ve sert çizgileri yansıtan balo kıyafetiyle gündem oldu. Ciddi ve sert stilini kıyafetine yansıtan Melania Trump için ABD basınına konuşan modacılar, onun Beyaz Saray'daki ikinci dönemde daha askeri esintili ve sert takım elbiseler tercih ettiğini belirterek "Siluetleri uzun kollu, beli kıvrık, sert omuzlu, uzun etek boylu, neredeyse askeri bir havaya büründü" yorumunu yaptı.
Beyaz Saray sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda Melania Trump, siyah beyaz fotoğrafını paylaşarak "First Lady Melania Trump'ın Resmi Beyaz Saray Portresi" ifadeleri yer aldı.