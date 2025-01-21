https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-esi-melania-siyasete-daha-fazla-dahil-olacak-1092881491.html

'Trump'ın eşi Melania siyasete daha fazla dahil olacak'

'Trump'ın eşi Melania siyasete daha fazla dahil olacak'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın siyasete daha fazla dahil olacağına dair haberler ABD medyasında yer aldı. Haberlere göre, Melania Trump... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T02:13+0300

2025-01-21T02:13+0300

2025-01-21T02:13+0300

dünya

abd

donald trump

melania trump

cnn

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CNN'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın siyasetinde daha aktif rol almaya karar verdi. Bu kararla birlikte Melania Trump, çeşitli konularda Trump'a tavsiyelerde bulundu. Haberde, “First Lady Melania Trump, ikinci dönemini daha aktif bir şekilde geçirmeye karar verdi, sık sık Başkan Trump ve diğer kilit paydaşlarla toplantılara katılıyor ve başkana çeşitli konularda tavsiyelerde bulunuyor” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-yemin-torenindeki-aciklamalari-sonrasi-teksastaki-el-paso-sinir-gecisi-kapatildi--1092881358.html

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abd, donald trump, melania trump, cnn