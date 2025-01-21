https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-esi-melania-siyasete-daha-fazla-dahil-olacak-1092881491.html
'Trump'ın eşi Melania siyasete daha fazla dahil olacak'
'Trump'ın eşi Melania siyasete daha fazla dahil olacak'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın siyasete daha fazla dahil olacağına dair haberler ABD medyasında yer aldı. Haberlere göre, Melania Trump... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T02:13+0300
2025-01-21T02:13+0300
2025-01-21T02:13+0300
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CNN'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın siyasetinde daha aktif rol almaya karar verdi. Bu kararla birlikte Melania Trump, çeşitli konularda Trump'a tavsiyelerde bulundu. Haberde, “First Lady Melania Trump, ikinci dönemini daha aktif bir şekilde geçirmeye karar verdi, sık sık Başkan Trump ve diğer kilit paydaşlarla toplantılara katılıyor ve başkana çeşitli konularda tavsiyelerde bulunuyor” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-yemin-torenindeki-aciklamalari-sonrasi-teksastaki-el-paso-sinir-gecisi-kapatildi--1092881358.html
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abd, donald trump, melania trump, cnn
abd, donald trump, melania trump, cnn
'Trump'ın eşi Melania siyasete daha fazla dahil olacak'
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın siyasete daha fazla dahil olacağına dair haberler ABD medyasında yer aldı. Haberlere göre, Melania Trump, Donald Trump'a çeşitli konularda tavsiyelerde bulunacak ve toplantılara katılacak.
CNN'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın siyasetinde daha aktif rol almaya karar verdi. Bu kararla birlikte Melania Trump, çeşitli konularda Trump'a tavsiyelerde bulundu.
Haberde, “First Lady Melania Trump, ikinci dönemini daha aktif bir şekilde geçirmeye karar verdi, sık sık Başkan Trump ve diğer kilit paydaşlarla toplantılara katılıyor ve başkana çeşitli konularda tavsiyelerde bulunuyor” denildi.