https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/2025-yili-emekli-promosyonlari-belli-oluyor-rekor-teklifleri-hangi-bankalar-verecek-1093115552.html

2025 yılı emekli promosyonları belli oluyor: Rekor teklifleri hangi bankalar verecek?

2025 yılı emekli promosyonları belli oluyor: Rekor teklifleri hangi bankalar verecek?

Sputnik Türkiye

2025 yılında emeklilere yüzde 15.75 zam yapılmasının ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi. Mart ayında SGK ile bankalar arasında imzalanacak yeni... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T07:37+0300

2025-01-28T07:37+0300

2025-01-28T07:37+0300

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Emekliler için 2025 yılında yüzde 15.75 zam yapılmasının ardından, bankaların vereceği promosyon tutarları yeniden gündeme geldi. SGK ile bankalar arasında mart ayında imzalanması beklenen yeni protokolle, promosyon tutarlarında önemli bir artış öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl kamu bankaları ile yapılan anlaşmada promosyon rakamları 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirlenmiş, özel bankalar ise bu tutarları 21 bin TL'ye kadar çıkarmıştı.Promosyon tutarlarında yüzde 50'ye yakın artış bekleniyorKonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, mart ayında yapılacak anlaşma ile promosyon tutarlarında yüzde 50'ye yakın artış olacağını belirtti. Bayram, "Kamu bankalarında promosyon tutarlarının 12 bin TL ile 18 bin TL aralığında belirlenmesini bekliyorum. Özel bankalar ise bu tutarları daha da yukarı çekebilir" dedi.Zamlı promosyonlar ne zaman duyurulacak?Zamlı promosyon kampanyaları, kamu bankalarının öncülüğünde özel bankaların fiyat belirlemesiyle şekilleniyor. Mart ve Nisan aylarında duyurulması beklenen yeni kampanyalar için emeklilerin banka şubelerini ziyaret etmesi ve en yüksek promosyon tutarı veren bankayı seçmesi öneriliyor. Bayram, "Emekliler, SGK'nın bankalarla yapacağı anlaşmayı beklemeli çünkü bu tutarlar bir miktar daha artacaktır" ifadelerini kullandı.Emekliler yeni sözleşme i̇çin Mart ayını beklemeli mi?Emekliler, mevcut promosyon anlaşmalarını iptal ederek başka bir bankayla anlaşma yapabilir. Ancak bu durumda, emeklilik dönemini geçirmedikleri sürenin iadesini yapmaları gerekiyor. Uzmanlar, yeni bir anlaşma yapacak emeklilerin mart ayını beklemesini ve SGK ile bankalar arasındaki yeni protokolün açıklanmasını tavsiye ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/meteorolojiden-son-dakika-uyari-firtina-sis-pus-ve-saganak-yagis-bu-haftanin-kabusu-olacak-1093114668.html

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