https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/meteorolojiden-son-dakika-uyari-firtina-sis-pus-ve-saganak-yagis-bu-haftanin-kabusu-olacak-1093114668.html
Meteoroloji'den son dakika uyarı: Fırtına, sis, pus ve sağanak yağış bu haftanın 'kabusu' olacak
Meteoroloji'den son dakika uyarı: Fırtına, sis, pus ve sağanak yağış bu haftanın 'kabusu' olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak hava durumu raporunu yayınladı. buna göre Türkiye'nin doğu kesimlerinde çığ, buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. İç... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T06:46+0300
2025-01-28T06:46+0300
2025-01-28T06:46+0300
yaşam
doğu anadolu
kuzey ege
doğu karadeniz
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun doğu kesimlerinde çığ tehlikesi ve buzlanma riski bulunuyor. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ düşme ihtimali olduğu belirtildi. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.Sis ve pus uyarısı: Dikkatli olun!Marmara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Meteoroloji, özellikle bu bölgelerde trafikte dikkatli olunması ve tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşebileceği ve ulaşımın olumsuz etkilenebileceği belirtildi.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeHava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle batı kesimlerde güneyli rüzgarlar, doğu kesimlerde ise kuzeyli rüzgarlar hafif ve orta kuvvette esecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması, özellikle doğu bölgelerdeki buzlanma ve don olaylarını daha da kritik hale getiriyor.Bölgesel hava durumu: Sis, pus ve yağış bekleniyorDenizlerde hava durumu: Kuzey Ege'de fırtına uyarısıKuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenirken, Karadeniz'de batı kesimlerinde sabah ve akşam saatlerinde sis etkili olacak. Marmara Denizi'nde rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif, gece saatlerinde orta kuvvette esecek. Akdeniz'de ise dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 metre arasında seyredecek.Uyarılar ve alınması gereken tedbirlerMeteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle doğu bölgelerde yaşayan vatandaşları çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, sis ve pusun etkili olacağı bölgelerde trafikte dikkatli olunması ve görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda hızın azaltılması tavsiye edildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç kesimlerde sis ve pus etkisini gösterecek.Marmara’da sisin etkisi sürüyorMarmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Özellikle Çanakkale (17°C), Edirne (16°C), İstanbul (15°C) ve Kırklareli (15°C)'nde görüş mesafesinin düşmesi bekleniyor. Sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.Ege Bölgesi’nde düşük sıcaklık ve sis uyarısıEge Bölgesi, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus ile karşılaşacak. Bölgedeki illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor: Afyonkarahisar (6°C), Denizli (17°C), İzmir (18°C) ve Manisa (17°C).Akdeniz’de hava sakinAkdeniz Bölgesi'nde hava genellikle parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülebilir. Özellikle Adana (19°C), Antalya (18°C), Hatay (16°C) ve Mersin (19°C)'de vatandaşların bu duruma dikkat etmesi önemle vurgulanıyor.İç Anadolu’da buzlanma ve don tehlikesiİç Anadolu Bölgesi, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına sahne olacak. Ayrıca sis ve pusun etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ankara (7°C), Çankırı (11°C), Eskişehir (7°C) ve Konya (13°C) civarında seyredecek.Doğu Anadolu'da çığ tehlikesiDoğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu hava koşullarıyla karşı karşıya. Bölgede özellikle buzlanma ve çığ tehlikesi devam ediyor. Dik ve eğimli yamaçlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı. Erzurum (-1°C), Kars (-2°C), Malatya (9°C) ve Van (3°C) çevresinde hava soğuk ve sisli olacak.Karadeniz'de hava parçalı bulutluBatı Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde sis etkili olacak. Bölgedeki illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Bolu (14°C), Düzce (18°C), Kastamonu (10°C) ve Zonguldak (14°C), parçalı ve az bulutlu hava etkisi altında. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise çığ tehlikesine karşı uyarılar devam ediyor.
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Meteoroloji'den son dakika uyarı: Fırtına, sis, pus ve sağanak yağış bu haftanın 'kabusu' olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ocak hava durumu raporunu yayınladı. buna göre Türkiye'nin doğu kesimlerinde çığ, buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. İç ve doğu bölgelerde sis ve pus etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Detaylar haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun doğu kesimlerinde çığ tehlikesi ve buzlanma riski bulunuyor. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ düşme ihtimali olduğu belirtildi. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
Sis ve pus uyarısı: Dikkatli olun!
Marmara, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Meteoroloji, özellikle bu bölgelerde trafikte dikkatli olunması ve tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşebileceği ve ulaşımın olumsuz etkilenebileceği belirtildi.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Özellikle batı kesimlerde güneyli rüzgarlar, doğu kesimlerde ise kuzeyli rüzgarlar hafif ve orta kuvvette esecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması, özellikle doğu bölgelerdeki buzlanma ve don olaylarını daha da kritik hale getiriyor.
Bölgesel hava durumu: Sis, pus ve yağış bekleniyor
Marmara:
Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus etkili olacak.
Ege:
Parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Akdeniz:
Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.
İç Anadolu:
Parçalı ve az bulutlu. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.
Doğu Anadolu:
Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Çığ tehlikesi ve buzlanma riski devam ediyor.
Güneydoğu Anadolu:
Parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerinde sis ve pus etkili olacak.
Denizlerde hava durumu: Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar beklenirken, Karadeniz'de batı kesimlerinde sabah ve akşam saatlerinde sis etkili olacak. Marmara Denizi'nde rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif, gece saatlerinde orta kuvvette esecek. Akdeniz'de ise dalga yüksekliği 1,0 ila 2,0 metre arasında seyredecek.
Uyarılar ve alınması gereken tedbirler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle doğu bölgelerde yaşayan vatandaşları çığ tehlikesi, buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, sis ve pusun etkili olacağı bölgelerde trafikte dikkatli olunması ve görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda hızın azaltılması tavsiye edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç kesimlerde sis ve pus etkisini gösterecek.
Marmara’da sisin etkisi sürüyor
Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Özellikle Çanakkale (17°C), Edirne (16°C), İstanbul (15°C) ve Kırklareli (15°C)'nde görüş mesafesinin düşmesi bekleniyor. Sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.
Ege Bölgesi’nde düşük sıcaklık ve sis uyarısı
Ege Bölgesi, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus ile karşılaşacak. Bölgedeki illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor: Afyonkarahisar (6°C), Denizli (17°C), İzmir (18°C) ve Manisa (17°C).
Akdeniz Bölgesi'nde hava genellikle parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde sis ve pus görülebilir. Özellikle Adana (19°C), Antalya (18°C), Hatay (16°C) ve Mersin (19°C)'de vatandaşların bu duruma dikkat etmesi önemle vurgulanıyor.
İç Anadolu’da buzlanma ve don tehlikesi
İç Anadolu Bölgesi, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına sahne olacak. Ayrıca sis ve pusun etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları Ankara (7°C), Çankırı (11°C), Eskişehir (7°C) ve Konya (13°C) civarında seyredecek.
Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi
Doğu Anadolu Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu hava koşullarıyla karşı karşıya. Bölgede özellikle buzlanma ve çığ tehlikesi devam ediyor. Dik ve eğimli yamaçlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı. Erzurum (-1°C), Kars (-2°C), Malatya (9°C) ve Van (3°C) çevresinde hava soğuk ve sisli olacak.
Karadeniz'de hava parçalı bulutlu
Batı Karadeniz’de sabah ve gece saatlerinde sis etkili olacak. Bölgedeki illerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Bolu (14°C), Düzce (18°C), Kastamonu (10°C) ve Zonguldak (14°C), parçalı ve az bulutlu hava etkisi altında. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise çığ tehlikesine karşı uyarılar devam ediyor.