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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/papa-francis-iznike-gelecek-aziz-malakinin-kehaneti-gercek-mi-oluyor-yedi-tepeli-sehir-mesaji-ne-1093071545.html
Papa Francis İznik'e gelecek: Aziz Malaki’nin kehaneti gerçek mi oluyor? 'Yedi Tepeli Şehir' mesajı ne anlama geliyor?
Papa Francis İznik'e gelecek: Aziz Malaki’nin kehaneti gerçek mi oluyor? 'Yedi Tepeli Şehir' mesajı ne anlama geliyor?
Sputnik Türkiye
Papa Francis’in mayıs ayında gerçekleştireceği İznik ziyareti, tarihi ve dini tartışmaların odağına yerleşerek sosyal medyada gündeme oturdu. Aziz Malaki’nin... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T06:01+0300
2025-01-27T06:01+0300
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Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, mayıs ayında tarihi bir ziyaret kapsamında İznik’e gelmeyi planlıyor. Bu ziyaretin, Hristiyanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan İznik Konsili ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. Ancak ziyarete dair tartışmalar, dini kehanetlerle ilişkilendirilince uluslararası basında dikkat çekti.Aziz Malaki Kehaneti ve son Papa tartışması12. yüzyılda yaşamış olan İrlandalı rahip Aziz Malaki, yazdığı kehanetlerde "112. Papa’nın son papa olacağını" öne sürmüştü. Günümüzde bu kehanetin, görevdeki Papa Francis’i işaret ettiği düşünülüyor. Ayrıca, kehanetlerde yedi tepeli bir şehrin yok olacağından bahsedilmesi, gözlerin İstanbul’a çevrilmesine neden oldu.Yedi Tepeli Şehir kehaneti: 'İstanbul Batı'nın hedefinde mi?'Kehanette yer alan “yedi tepeli şehrin yok edileceği” ifadesi, tarih boyunca pek çok spekülasyona yol açtı. Yedi tepeye sahip olan İstanbul, bu tanıma en çok uyan şehir olarak değerlendiriliyor. Papa Francis’in bölgeye yapacağı ziyaret, bu kehanetle ilişkilendirilerek tartışmaları daha da alevlendirdi.Uluslararası medya, Papa’nın İznik ziyaretini hem dini hem de siyasi bir perspektiften değerlendiriyor. Katolik basını, ziyaretin Hristiyan dünyasındaki birlik arayışlarının bir parçası olduğunu vurgularken, alternatif medya ve komplo teorisyenleri bu ziyareti Aziz Malaki kehaneti üzerinden yorumluyor.Papa Francis son Papa olabilir mi?Aziz Malaki’nin kehanetlerine göre, Francis, Petrus Romanus olarak anılan ve Katolik Kilisesi’nin son lideri olacak kişi olabilir. Bu iddialar, dini ve akademik çevrelerde tartışılmaya devam ederken, bu kehanetin sembolik mi yoksa gerçek bir tehdit mi olduğu konusunda fikir birliği bulunmuyor.Ziyaretin olası etkileri: Sosyal medya ayaktaPapa Francis’in İznik ziyareti, tarihi ve dini anlamının ötesinde, bölgeye uluslararası bir ilgi kazandırabilir. Ancak bu ziyaretin, kehanetlerle ilişkilendirilerek spekülasyonlara yol açması, dini hassasiyetleri de gündeme getiriyor. Özellikle İstanbul’un yedi tepeli şehir olarak yorumlanması sosyal medyada hassas parametreler oluşurdu.
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papa francis, papa francis iznik ziyareti, iznik konsili, papa francis son papa mı, aziz malaki kehaneti, son papa kehaneti, yedi tepeli şehir istanbul, papa francis kehanet, papa francis iznik planı, aziz malaki yedi tepeli şehir, aziz malaki istanbul yok olacak mı, papa francis aziz malaki bağlantısı, iznik ziyaretinin anlamı, papa francis mayıs ziyareti, papa francis istanbul kehaneti

Papa Francis İznik'e gelecek: Aziz Malaki’nin kehaneti gerçek mi oluyor? 'Yedi Tepeli Şehir' mesajı ne anlama geliyor?

06:01 27.01.2025
© AP Photo / Andrew MedichiniPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
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Papa Francis’in mayıs ayında gerçekleştireceği İznik ziyareti, tarihi ve dini tartışmaların odağına yerleşerek sosyal medyada gündeme oturdu. Aziz Malaki’nin "son papa" kehaneti ve yedi tepeli şehrin yok edileceğine dair öngörüsü, İstanbul’un hedefte olabileceği iddialarını güçlendirdi. Medya ve basın bu bağlantıyı mercek altına aldı.
Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, mayıs ayında tarihi bir ziyaret kapsamında İznik’e gelmeyi planlıyor. Bu ziyaretin, Hristiyanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan İznik Konsili ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. Ancak ziyarete dair tartışmalar, dini kehanetlerle ilişkilendirilince uluslararası basında dikkat çekti.

Aziz Malaki Kehaneti ve son Papa tartışması

12. yüzyılda yaşamış olan İrlandalı rahip Aziz Malaki, yazdığı kehanetlerde "112. Papa’nın son papa olacağını" öne sürmüştü. Günümüzde bu kehanetin, görevdeki Papa Francis’i işaret ettiği düşünülüyor. Ayrıca, kehanetlerde yedi tepeli bir şehrin yok olacağından bahsedilmesi, gözlerin İstanbul’a çevrilmesine neden oldu.

Yedi Tepeli Şehir kehaneti: 'İstanbul Batı'nın hedefinde mi?'

Kehanette yer alan “yedi tepeli şehrin yok edileceği” ifadesi, tarih boyunca pek çok spekülasyona yol açtı. Yedi tepeye sahip olan İstanbul, bu tanıma en çok uyan şehir olarak değerlendiriliyor. Papa Francis’in bölgeye yapacağı ziyaret, bu kehanetle ilişkilendirilerek tartışmaları daha da alevlendirdi.
Uluslararası medya, Papa’nın İznik ziyaretini hem dini hem de siyasi bir perspektiften değerlendiriyor. Katolik basını, ziyaretin Hristiyan dünyasındaki birlik arayışlarının bir parçası olduğunu vurgularken, alternatif medya ve komplo teorisyenleri bu ziyareti Aziz Malaki kehaneti üzerinden yorumluyor.

Papa Francis son Papa olabilir mi?

Aziz Malaki’nin kehanetlerine göre, Francis, Petrus Romanus olarak anılan ve Katolik Kilisesi’nin son lideri olacak kişi olabilir. Bu iddialar, dini ve akademik çevrelerde tartışılmaya devam ederken, bu kehanetin sembolik mi yoksa gerçek bir tehdit mi olduğu konusunda fikir birliği bulunmuyor.

Ziyaretin olası etkileri: Sosyal medya ayakta

Papa Francis’in İznik ziyareti, tarihi ve dini anlamının ötesinde, bölgeye uluslararası bir ilgi kazandırabilir. Ancak bu ziyaretin, kehanetlerle ilişkilendirilerek spekülasyonlara yol açması, dini hassasiyetleri de gündeme getiriyor. Özellikle İstanbul’un yedi tepeli şehir olarak yorumlanması sosyal medyada hassas parametreler oluşurdu.
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