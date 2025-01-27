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CHP milletvekili sürpriz gelişmeyi canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce 'baba ocağına' geri mi dönüyor?
CHP milletvekili sürpriz gelişmeyi canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce 'baba ocağına' geri mi dönüyor?
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüş yapacağına dair iddialar gündemi sarstı. Sözcü TV’de konuşan... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T05:43+0300
2025-01-27T05:43+0300
2025-01-27T05:43+0300
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
ali öztunç
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
memleket partisi
chp
özgür özel
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin, yeniden CHP’ye dönmek istediğine dair iddialar siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Sözcü TV’de yayınlanan Aslı Kurtuluş Mutlu ile Aklın Yolu programına konuk olan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu iddiaları doğrulayarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Ali Öztunç: Muharrem İnce’nin CHP’ye dönme arzusu varProgramda gazeteci Aslı Kurtuluş Mutlu’nun, “Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Ali Öztunç, “Bu konuda bilgim var, doğru” dedi. Öztunç, İnce’nin partiye dönüş isteğinin açık olduğunu vurgularken, “Baba ocağına dönüş gibi bir arzusu var. Ancak bu sürecin genel merkez tarafından nasıl karşılanacağı belli değil,” ifadelerini kullandı.'Genel Merkez henüz net bir tavır belirlemedi'Muharrem İnce’nin yakın çevresinden edindiği bilgileri paylaşan Öztunç, “İnce’nin dönüş isteği çevresindeki kişiler tarafından da dile getiriliyor. Ancak genel merkezin veya Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki tutumu hakkında bir bilgi yok. Bu süreç hemen sonuçlanacak bir konu değil,” dedi. Öztunç ayrıca, gündemin daha çok adaletsizlikler, hukuksuzluklar ve haksızlıklar üzerine yoğunlaşacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/boludaki-otel-yanginina-iliskin-tutuklu-sayisi-18e-yukseldi-1093069447.html
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muharrem ince, muharrem ince chp'ye dönecek mi, muharrem ince chp açıklaması, muharrem ince baba ocağına dönüş, ali öztunç açıklamaları, muharrem ince chp dönüş iddiaları, chp kulis haberleri, enver aysever muharrem ince, özgür özel muharrem ince görüşmesi
CHP milletvekili sürpriz gelişmeyi canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce 'baba ocağına' geri mi dönüyor?
Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüş yapacağına dair iddialar gündemi sarstı. Sözcü TV’de konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İnce’nin partiye dönmek istediği yönündeki iddiaları doğruladı. Ancak sürecin genel merkez tarafından nasıl değerlendirileceği henüz bilinmiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin, yeniden CHP’ye dönmek istediğine dair iddialar siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Sözcü TV’de yayınlanan Aslı Kurtuluş Mutlu ile Aklın Yolu programına konuk olan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu iddiaları doğrulayarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Ali Öztunç: Muharrem İnce’nin CHP’ye dönme arzusu var
Programda gazeteci Aslı Kurtuluş Mutlu’nun, “Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Ali Öztunç, “Bu konuda bilgim var, doğru” dedi. Öztunç, İnce’nin partiye dönüş isteğinin açık olduğunu vurgularken, “Baba ocağına dönüş gibi bir arzusu var. Ancak bu sürecin genel merkez tarafından nasıl karşılanacağı belli değil,” ifadelerini kullandı.
'Genel Merkez henüz net bir tavır belirlemedi'
Muharrem İnce’nin yakın çevresinden edindiği bilgileri paylaşan Öztunç, “İnce’nin dönüş isteği çevresindeki kişiler tarafından da dile getiriliyor. Ancak genel merkezin veya Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki tutumu hakkında bir bilgi yok. Bu süreç hemen sonuçlanacak bir konu değil,” dedi. Öztunç ayrıca, gündemin daha çok adaletsizlikler, hukuksuzluklar ve haksızlıklar üzerine yoğunlaşacağını belirtti.