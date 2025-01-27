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CHP milletvekili sürpriz gelişmeyi canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce 'baba ocağına' geri mi dönüyor?
CHP milletvekili sürpriz gelişmeyi canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce 'baba ocağına' geri mi dönüyor?
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüş yapacağına dair iddialar gündemi sarstı. Sözcü TV’de konuşan... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T05:43+0300
2025-01-27T05:43+0300
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
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muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin, yeniden CHP’ye dönmek istediğine dair iddialar siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Sözcü TV’de yayınlanan Aslı Kurtuluş Mutlu ile Aklın Yolu programına konuk olan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu iddiaları doğrulayarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Ali Öztunç: Muharrem İnce’nin CHP’ye dönme arzusu varProgramda gazeteci Aslı Kurtuluş Mutlu’nun, “Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Ali Öztunç, “Bu konuda bilgim var, doğru” dedi. Öztunç, İnce’nin partiye dönüş isteğinin açık olduğunu vurgularken, “Baba ocağına dönüş gibi bir arzusu var. Ancak bu sürecin genel merkez tarafından nasıl karşılanacağı belli değil,” ifadelerini kullandı.'Genel Merkez henüz net bir tavır belirlemedi'Muharrem İnce’nin yakın çevresinden edindiği bilgileri paylaşan Öztunç, “İnce’nin dönüş isteği çevresindeki kişiler tarafından da dile getiriliyor. Ancak genel merkezin veya Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki tutumu hakkında bir bilgi yok. Bu süreç hemen sonuçlanacak bir konu değil,” dedi. Öztunç ayrıca, gündemin daha çok adaletsizlikler, hukuksuzluklar ve haksızlıklar üzerine yoğunlaşacağını belirtti.
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CHP milletvekili sürpriz gelişmeyi canlı yayında açıkladı: Muharrem İnce 'baba ocağına' geri mi dönüyor?

05:43 27.01.2025
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman Muharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüş yapacağına dair iddialar gündemi sarstı. Sözcü TV’de konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İnce’nin partiye dönmek istediği yönündeki iddiaları doğruladı. Ancak sürecin genel merkez tarafından nasıl değerlendirileceği henüz bilinmiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin, yeniden CHP’ye dönmek istediğine dair iddialar siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Sözcü TV’de yayınlanan Aslı Kurtuluş Mutlu ile Aklın Yolu programına konuk olan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bu iddiaları doğrulayarak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ali Öztunç: Muharrem İnce’nin CHP’ye dönme arzusu var

Programda gazeteci Aslı Kurtuluş Mutlu’nun, “Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Ali Öztunç, “Bu konuda bilgim var, doğru” dedi. Öztunç, İnce’nin partiye dönüş isteğinin açık olduğunu vurgularken, “Baba ocağına dönüş gibi bir arzusu var. Ancak bu sürecin genel merkez tarafından nasıl karşılanacağı belli değil,” ifadelerini kullandı.

'Genel Merkez henüz net bir tavır belirlemedi'

Muharrem İnce’nin yakın çevresinden edindiği bilgileri paylaşan Öztunç, “İnce’nin dönüş isteği çevresindeki kişiler tarafından da dile getiriliyor. Ancak genel merkezin veya Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki tutumu hakkında bir bilgi yok. Bu süreç hemen sonuçlanacak bir konu değil,” dedi. Öztunç ayrıca, gündemin daha çok adaletsizlikler, hukuksuzluklar ve haksızlıklar üzerine yoğunlaşacağını belirtti.
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