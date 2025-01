https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/istanbulda-ramazan-sonuna-kadar-et-fiyatlari-sabitlendi-1093092107.html

İstanbul'da ramazan sonuna kadar 'et fiyatları' sabitlendi

İstanbul'da ramazan sonuna kadar 'et fiyatları' sabitlendi

İstanbul'da PERDER üyesi marketler ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu. 27.01.2025

Kırmızı et fiyatlarındaki artış bütçeleri zorlarken İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketler, ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Buna göre ramazan sonuna kadar kıyma 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak. Yerel marketler aracılığıyla hayata geçecekEt ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol çerçevesinde İstanbul'da yerel marketler aracılığı ile bu kararı hayata geçireceklerini belirten İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere şunları dile getirdi: 'Değerli etler'in fiyatları da sabitlendiGüzeldere, ayrıca "değerli etler" kapsamındaki kategorilerde de fiyatların sabitlendiğini belirterek, "Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 lira. Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. T" ifadelerini kullandı.

