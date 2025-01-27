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İstanbul'da ramazan sonuna kadar 'et fiyatları' sabitlendi
İstanbul'da ramazan sonuna kadar 'et fiyatları' sabitlendi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da PERDER üyesi marketler ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu. 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T13:50+0300
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Kırmızı et fiyatlarındaki artış bütçeleri zorlarken İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketler, ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Buna göre ramazan sonuna kadar kıyma 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak. Yerel marketler aracılığıyla hayata geçecekEt ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol çerçevesinde İstanbul'da yerel marketler aracılığı ile bu kararı hayata geçireceklerini belirten İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere şunları dile getirdi: 'Değerli etler'in fiyatları da sabitlendiGüzeldere, ayrıca "değerli etler" kapsamındaki kategorilerde de fiyatların sabitlendiğini belirterek, "Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 lira. Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. T" ifadelerini kullandı.
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kırmızı et fiyatları, kuşbaşı et fiyatı, kıyma fiyatları, market kıyma fiyatı
kırmızı et fiyatları, kuşbaşı et fiyatı, kıyma fiyatları, market kıyma fiyatı

İstanbul'da ramazan sonuna kadar 'et fiyatları' sabitlendi

13:50 27.01.2025
© AAKırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
© AA
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İstanbul'da PERDER üyesi marketler ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu.
Kırmızı et fiyatlarındaki artış bütçeleri zorlarken İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketler, ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Buna göre ramazan sonuna kadar kıyma 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.

Yerel marketler aracılığıyla hayata geçecek

Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları protokol çerçevesinde İstanbul'da yerel marketler aracılığı ile bu kararı hayata geçireceklerini belirten İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere şunları dile getirdi:
"Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde bugünden itibaren olmak üzere ramazan ayı sonuna kadar et fiyatlarında sabitlemeye gittik. Uygulama ramazan sonuna kadar devam edecek. Hanelere ekonomik fiyatlarla et ulaştıracağız. İstanbul'un dört bir yanındaki üye yerel zincir marketlerimiz aracılığı ile ramazan sonuna kadar kilogram fiyatı 379 liradan kıyma, 399 liradan kuşbaşı eti sunacağız. İstanbul'da 66 üye marketimiz, 2 bin 700'e yakın şubemiz ve yaklaşık 43 bin çalışanımızla kurmuş olduğumuz yerel perakende ağı ile tüm hanelere dokunuyoruz."

'Değerli etler'in fiyatları da sabitlendi

Güzeldere, ayrıca "değerli etler" kapsamındaki kategorilerde de fiyatların sabitlendiğini belirterek, "Tranç 459 lira, kontrfile ve biftek 649 lira, antrikot ve dana pirzola 699 lira. Tüketicilerimizle bereketli sofralarda buluşacağız. T" ifadelerini kullandı.
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
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Et ve Süt Kurumu'ndan fahiş fiyat artışına karşı tedbir
23 Ocak, 22:53
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