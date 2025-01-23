https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/et-ve-sut-kurumundan-fahis-fiyat-artisina-karsi-tedbir--1092994170.html
Et ve Süt Kurumu'ndan fahiş fiyat artışına karşı tedbir
Et ve Süt Kurumu'ndan fahiş fiyat artışına karşı tedbir
Sputnik Türkiye
Et ve Süt Kurumu ramazan ayı öncesinde meydana gelebilecek fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T22:53+0300
2025-01-23T22:53+0300
2025-01-23T22:54+0300
et ve süt kurumu (esk)
türkiye
fahiş fiyat
et
ramazan
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Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yaklaşan ramazan ayı öncesinde tüketicilerin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler aldığı duyuruldu.Açıklamada fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacağı belirtildi.Etler nerelere verilecek?Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etlerin uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı ifade edilen açıklamada, "Böylelikle her ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/meteoroloji-uzmanlari-uyardi-bu-gece-caminizi-acmayin-1092992591.html
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et ve süt kurumu (esk), fahiş fiyat, et, ramazan
et ve süt kurumu (esk), fahiş fiyat, et, ramazan
Et ve Süt Kurumu'ndan fahiş fiyat artışına karşı tedbir
22:53 23.01.2025 (güncellendi: 22:54 23.01.2025)
Et ve Süt Kurumu ramazan ayı öncesinde meydana gelebilecek fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarikinin yapılacağını duyurdu.
Et ve Süt Kurumu'nun (ESK), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yaklaşan ramazan ayı öncesinde tüketicilerin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler aldığı duyuruldu.
Açıklamada fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacağı belirtildi.
Etler nerelere verilecek?
Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etlerin uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı ifade edilen açıklamada, "Böylelikle her ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" ifadesine yer verildi.