https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/iskandinav-zirvesi-biz-iskandinav-ulkelerinde-her-zaman-bir-arada-durduk-1093108207.html
İskandinav zirvesi: 'Biz İskandinav ülkelerinde her zaman bir arada durduk'
İskandinav zirvesi: 'Biz İskandinav ülkelerinde her zaman bir arada durduk'
Sputnik Türkiye
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç ve İsveç başbakanları ile Finlandiya Cumhurbaşkanını dün akşam evinde ağırladı. Frederiksen, dörtlünün... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T19:35+0300
2025-01-27T19:35+0300
2025-01-27T19:35+0300
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb dün akşam yemeğinde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in konuğu oldu. Frederiksen'in evindeki akşam yemeği dünya basınında bir 'İskandinav Zirvesi' olarak nitelendirildi. Başbakan Frederiksen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla birlikte verdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen mesajında ayrıca "Danimarka'nın yalnız olmadığını unutmamalıyız. Değerlerimizi paylaştığımız birçok yakın müttefikimiz var" mesajını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/trump-ve-danimarka-basbakani-frederiksen-arasindaki-telefon-gorusmesi-cok-kotu-gecti-iddiasi-1093039604.html
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finlandiya, norveç, iskandinav, mette frederiksen, danimarka, ulf kristersson, jonas gahr store, alexander stubb, isveç, grönland
finlandiya, norveç, iskandinav, mette frederiksen, danimarka, ulf kristersson, jonas gahr store, alexander stubb, isveç, grönland
İskandinav zirvesi: 'Biz İskandinav ülkelerinde her zaman bir arada durduk'
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Norveç ve İsveç başbakanları ile Finlandiya Cumhurbaşkanını dün akşam evinde ağırladı. Frederiksen, dörtlünün fotoğrafıyla birlikte "Biz İskandinav ülkelerinde her zaman bir arada durduk" dedi. Akşam yemeği basında 'bir İskandinav zirvesi' olarak yorumlandı.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb dün akşam yemeğinde Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in konuğu oldu. Frederiksen'in evindeki akşam yemeği dünya basınında bir 'İskandinav Zirvesi' olarak nitelendirildi.
Başbakan Frederiksen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla birlikte verdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İskandinav ülkelerinde her zaman bir arada durduk. Ve kendimizi içinde bulduğumuz yeni ve daha öngörülemez gerçeklikle birlikte iyi ve yakın ittifaklar ve dostluklar, daha da önemli hale geldi."
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen mesajında ayrıca "Danimarka'nın yalnız olmadığını unutmamalıyız. Değerlerimizi paylaştığımız birçok yakın müttefikimiz var" mesajını vurguladı.