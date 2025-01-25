https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/trump-ve-danimarka-basbakani-frederiksen-arasindaki-telefon-gorusmesi-cok-kotu-gecti-iddiasi-1093039604.html
Trump ve Danimarka Başbakanı Frederiksen arasındaki telefon görüşmesi 'çok kötü geçti' iddiası
Trump ve Danimarka Başbakanı Frederiksen arasındaki telefon görüşmesi 'çok kötü geçti' iddiası
Sputnik Türkiye
Danimarka Başbakanı Frederiksen’in geçen hafta ABD Başkanı Trump’la “çok kötü” bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Trump’ın, Danimarka’nın Grönland'ı... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T08:54+0300
2025-01-25T08:54+0300
2025-01-25T09:10+0300
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Financial Times gazetesi, adı açıklanmayan mevcut ve eski Avrupalı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’le gerçekleştirdiği 45 dakikalık telefon görüşmesi sırasında, Grönland'ın kontrolünü ele geçirme konusundaki ciddiyetini yinelediğini yazdı.ABD’nin Grönland’a olan büyük ilgisine dikkat çeken Frederiksen’in adanın satılık olmadığının altını çizdiği aktarıldı.Kaynakların sözlerine göre, iki lider arasındaki görüşme “çok kötü” geçti. Frederiksen'in, askeri ve madencilik sektörlerinde işbirliğini genişletmeyi önermesine rağmen Trump’ın “agresif ve çatışmacı” bir şekilde tepki gösterdiği iddia edildi.Adı açıklanmayan eski bir Danimarkalı yetkili, “Çok zor bir görüşmeydi. Trump, Danimarka'ya karşı spot tarifeler gibi somut tedbirler almakla tehdit etti” diye konuştu.Danimarka Başbakanlık Ofisi, “anonim kaynakların görüşmeyle ilgili sunduğu değerlendirmeyi” reddetti.Daha önce Trump, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini dile getirmiş ve ulusal güvenlik, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere 'özgür dünyayı' savunma iddiasıyla bunun stratejik önemini vurgulamıştı. Trump aynı zamanda Grönland üzerinde kontrol kurmak için askeri güç kullanmayacağına dair güvence veremeyeceğini dile getirmişti.Grönland Başbakanı Mute Egede ise ‘Grönland'ın satılık olmadığını ve asla olmayacağını’ ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/abd-icisleri-bakanligi-meksika-korfezinin-yeni-adi-amerika-korfezi-1093036303.html
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abd, danimarka, donald trump, mette frederiksen, grönland, avrupa, financial times
abd, danimarka, donald trump, mette frederiksen, grönland, avrupa, financial times
Trump ve Danimarka Başbakanı Frederiksen arasındaki telefon görüşmesi 'çok kötü geçti' iddiası
08:54 25.01.2025 (güncellendi: 09:10 25.01.2025)
Danimarka Başbakanı Frederiksen’in geçen hafta ABD Başkanı Trump’la “çok kötü” bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Trump’ın, Danimarka’nın Grönland'ı satmayı reddetmesine saldırgan bir şekilde tepki gösterdiği öne sürüldü.
Financial Times
gazetesi, adı açıklanmayan mevcut ve eski Avrupalı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump
’ın geçen hafta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen
’le gerçekleştirdiği 45 dakikalık telefon görüşmesi sırasında, Grönland
'ın kontrolünü ele geçirme konusundaki ciddiyetini yinelediğini yazdı.
ABD’nin Grönland’a olan büyük ilgisine dikkat çeken Frederiksen’in adanın satılık olmadığının altını çizdiği aktarıldı.
Kaynakların sözlerine göre, iki lider arasındaki görüşme “çok kötü” geçti. Frederiksen'in, askeri ve madencilik sektörlerinde işbirliğini genişletmeyi önermesine rağmen Trump’ın “agresif ve çatışmacı” bir şekilde tepki gösterdiği iddia edildi.
Adı açıklanmayan eski bir Danimarkalı yetkili, “Çok zor bir görüşmeydi. Trump, Danimarka'ya karşı spot tarifeler gibi somut tedbirler almakla tehdit etti” diye konuştu.
Danimarka Başbakanlık Ofisi, “anonim kaynakların görüşmeyle ilgili sunduğu değerlendirmeyi” reddetti.
Daha önce Trump, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini dile getirmiş ve ulusal güvenlik, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere 'özgür dünyayı' savunma iddiasıyla bunun stratejik önemini vurgulamıştı. Trump aynı zamanda Grönland üzerinde kontrol kurmak için askeri güç kullanmayacağına dair güvence veremeyeceğini dile getirmişti.
Grönland Başbakanı Mute Egede ise ‘Grönland'ın satılık olmadığını ve asla olmayacağını’ ifade etmişti.