https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/trump-gazzede-guzel-ve-yasanilabilir-konutlar-insa-etmek-istiyorum--1093056694.html
Trump: Gazze'de güzel ve yaşanılabilir konutlar inşa etmek istiyorum
Trump: Gazze'de güzel ve yaşanılabilir konutlar inşa etmek istiyorum
Sputnik Türkiye
Trump, Ürdün ve Mısır’ın Gazze’den daha fazla Filistinli alması gerektiğini belirterek, Gazze’yi 'tam bir yıkım alanı' olarak nitelendirdi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T09:59+0300
2025-01-26T09:59+0300
2025-01-26T09:59+0300
israil- filistin çatışması
abd
ortadoğu
donald trump
ürdün kralı abdullah
gazze
washington
abd
filistin
israil-filistin
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonunun neden olduğu insani krizin ardından, Ürdün ve Mısır’ın Gazze’den daha fazla Filistinli mülteci alması gerektiğini söyledi. Trump, “Bu geçici de olabilir, uzun vadeli de. Her ikisi mümkün,” dedi.Gazze’de İsrail’in saldırıları nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, neredeyse tüm nüfusun yerinden olduğu ve açlık krizinin yaşandığı bir ortamda, insan hakları örgütleri ve insani yardım kuruluşları aylardır endişelerini dile getiriyor.Washington daha önce Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu belirtmişti, ancak İsrail’e verdiği destek nedeniyle eleştirilerle karşılaşıyor. ABD yönetimi, bu desteğin İran destekli gruplara karşı İsrail’in savunmasına yardımcı olmak için verildiğini ifade ediyor.Trump, Ürdün Kralı ile görüşüp 'Filistinlileri ülkene al' dedi Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin olarak, “Ona daha fazla insan almasını istediğimi söyledim çünkü Gazze şu anda tam bir felaket. Mısır’ın da insan almasını istiyorum,” dedi. Trump, bu konuda Pazar günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile konuşacağını belirtti.Trump, Gazze’nin 2,3 milyonluk nüfusuna atıfta bulunarak, “Oradaki insanları temizleriz ve her şeyi düzeltebiliriz” ifadelerini kullandı.'Burada her şey yıkılmış, ben ise konutlar inşa etmek isterim'Trump, Gazze’nin büyük bir yıkım alanına döndüğünü söyleyerek, “Neredeyse her şey yıkılmış durumda, insanlar ölüyor. Bunun yerine bazı Arap ülkeleriyle iş birliği yaparak başka bir bölgede insanların barış içinde yaşayabileceği konutlar inşa etmek isterim,” dedi.İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında Sağlık Bakanlığı’na göre 47 bin den fazla kişi hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/ciadan-yeni-covid-19-aciklamasi-bize-gore-wuhandaki-laboratuvar-kazasi-nedeniyle-ortaya-cikti-1093056557.html
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abd, ortadoğu, donald trump, ürdün kralı abdullah, gazze, washington, abd, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
abd, ortadoğu, donald trump, ürdün kralı abdullah, gazze, washington, abd, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi
Trump: Gazze'de güzel ve yaşanılabilir konutlar inşa etmek istiyorum
Trump, Ürdün ve Mısır’ın Gazze’den daha fazla Filistinli alması gerektiğini belirterek, Gazze’yi 'tam bir yıkım alanı' olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonunun neden olduğu insani krizin ardından, Ürdün ve Mısır’ın Gazze’den daha fazla Filistinli mülteci alması gerektiğini söyledi. Trump, “Bu geçici de olabilir, uzun vadeli de. Her ikisi mümkün,” dedi.
Gazze’de İsrail’in saldırıları nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, neredeyse tüm nüfusun yerinden olduğu ve açlık krizinin yaşandığı bir ortamda, insan hakları örgütleri ve insani yardım kuruluşları aylardır endişelerini dile getiriyor.
Washington daha önce Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu belirtmişti, ancak İsrail’e verdiği destek nedeniyle eleştirilerle karşılaşıyor. ABD yönetimi, bu desteğin İran destekli gruplara karşı İsrail’in savunmasına yardımcı olmak için verildiğini ifade ediyor.
Trump, Ürdün Kralı ile görüşüp 'Filistinlileri ülkene al' dedi
Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin olarak, “Ona daha fazla insan almasını istediğimi söyledim çünkü Gazze şu anda tam bir felaket. Mısır’ın da insan almasını istiyorum,” dedi. Trump, bu konuda Pazar günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile konuşacağını belirtti.
Trump, Gazze’nin 2,3 milyonluk nüfusuna atıfta bulunarak, “Oradaki insanları temizleriz ve her şeyi düzeltebiliriz” ifadelerini kullandı.
'Burada her şey yıkılmış, ben ise konutlar inşa etmek isterim'
Trump, Gazze’nin büyük bir yıkım alanına döndüğünü söyleyerek, “Neredeyse her şey yıkılmış durumda, insanlar ölüyor. Bunun yerine bazı Arap ülkeleriyle iş birliği yaparak başka bir bölgede insanların barış içinde yaşayabileceği konutlar inşa etmek isterim,” dedi.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında Sağlık Bakanlığı’na göre 47 bin den fazla kişi hayatını kaybetti.