https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/trump-gazzede-guzel-ve-yasanilabilir-konutlar-insa-etmek-istiyorum--1093056694.html

Trump: Gazze'de güzel ve yaşanılabilir konutlar inşa etmek istiyorum

Trump: Gazze'de güzel ve yaşanılabilir konutlar inşa etmek istiyorum

Sputnik Türkiye

Trump, Ürdün ve Mısır’ın Gazze’den daha fazla Filistinli alması gerektiğini belirterek, Gazze’yi 'tam bir yıkım alanı' olarak nitelendirdi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T09:59+0300

2025-01-26T09:59+0300

2025-01-26T09:59+0300

israil- filistin çatışması

abd

ortadoğu

donald trump

ürdün kralı abdullah

gazze

washington

abd

filistin

israil-filistin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092905494_0:0:1175:662_1920x0_80_0_0_fe47563c70e3d435730f8485397a8ffc.png

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonunun neden olduğu insani krizin ardından, Ürdün ve Mısır’ın Gazze’den daha fazla Filistinli mülteci alması gerektiğini söyledi. Trump, “Bu geçici de olabilir, uzun vadeli de. Her ikisi mümkün,” dedi.Gazze’de İsrail’in saldırıları nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, neredeyse tüm nüfusun yerinden olduğu ve açlık krizinin yaşandığı bir ortamda, insan hakları örgütleri ve insani yardım kuruluşları aylardır endişelerini dile getiriyor.Washington daha önce Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu belirtmişti, ancak İsrail’e verdiği destek nedeniyle eleştirilerle karşılaşıyor. ABD yönetimi, bu desteğin İran destekli gruplara karşı İsrail’in savunmasına yardımcı olmak için verildiğini ifade ediyor.Trump, Ürdün Kralı ile görüşüp 'Filistinlileri ülkene al' dedi Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin olarak, “Ona daha fazla insan almasını istediğimi söyledim çünkü Gazze şu anda tam bir felaket. Mısır’ın da insan almasını istiyorum,” dedi. Trump, bu konuda Pazar günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile konuşacağını belirtti.Trump, Gazze’nin 2,3 milyonluk nüfusuna atıfta bulunarak, “Oradaki insanları temizleriz ve her şeyi düzeltebiliriz” ifadelerini kullandı.'Burada her şey yıkılmış, ben ise konutlar inşa etmek isterim'Trump, Gazze’nin büyük bir yıkım alanına döndüğünü söyleyerek, “Neredeyse her şey yıkılmış durumda, insanlar ölüyor. Bunun yerine bazı Arap ülkeleriyle iş birliği yaparak başka bir bölgede insanların barış içinde yaşayabileceği konutlar inşa etmek isterim,” dedi.İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında Sağlık Bakanlığı’na göre 47 bin den fazla kişi hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/ciadan-yeni-covid-19-aciklamasi-bize-gore-wuhandaki-laboratuvar-kazasi-nedeniyle-ortaya-cikti-1093056557.html

gazze

washington

abd

filistin

filistin yönetimi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, donald trump, ürdün kralı abdullah, gazze, washington, abd, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi