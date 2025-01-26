https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/ciadan-yeni-covid-19-aciklamasi-bize-gore-wuhandaki-laboratuvar-kazasi-nedeniyle-ortaya-cikti-1093056557.html
CIA'dan yeni Covid-19 açıklaması: 'Bize göre Wuhan'daki laboratuvar kazası nedeniyle ortaya çıktı'
CIA'dan yeni Covid-19 açıklaması: 'Bize göre Wuhan'daki laboratuvar kazası nedeniyle ortaya çıktı'
Sputnik Türkiye
CIA, Kovid-19 virüsünün büyük ihtimalle Wuhan’daki bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığını açıkladı. Araştırmaların devam edeceği belirtildi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T09:42+0300
2025-01-26T09:42+0300
2025-01-26T09:42+0300
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ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Kovid-19 virüsünün kaynağına ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı. CIA, dünya çapında 7 milyon, ABD’de ise 1,2 milyon insanın ölümüne yol açan virüsün, büyük ihtimalle 'Çin’in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazasından kaynaklandığını' belirtti.Yapılan açıklamada, salgının kaynağının doğal sebepler yerine 'araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu' ifade edildi. Ancak bu değerlendirmenin kesin olmadığının altı çizilerek, yeni istihbarat raporları ve açık kaynaklı bilgiler ışığında araştırmaların devam edeceği vurgulandı.CIA, daha önce virüsün bir hayvandan mı insana geçtiği yoksa laboratuvar sızıntısından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını açıklamıştı. Hafta başında ABD Senatosu tarafından onaylanan yeni CIA Direktörü John Ratcliffe, uzun süredir Kovid-19’un laboratuvar sızıntısı teorisinin en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyordu. Bu açıklama, salgının kaynağına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.
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haberler, abd, wuhan, cia, abd senatosu, virüs, pandemi, çin, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı
haberler, abd, wuhan, cia, abd senatosu, virüs, pandemi, çin, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı
CIA'dan yeni Covid-19 açıklaması: 'Bize göre Wuhan'daki laboratuvar kazası nedeniyle ortaya çıktı'
CIA, Kovid-19 virüsünün büyük ihtimalle Wuhan’daki bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığını açıkladı. Araştırmaların devam edeceği belirtildi.
ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Kovid-19 virüsünün kaynağına ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı. CIA, dünya çapında 7 milyon, ABD’de ise 1,2 milyon insanın ölümüne yol açan virüsün, büyük ihtimalle 'Çin’in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazasından kaynaklandığını' belirtti.
Yapılan açıklamada, salgının kaynağının doğal sebepler yerine 'araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu' ifade edildi. Ancak bu değerlendirmenin kesin olmadığının altı çizilerek, yeni istihbarat raporları ve açık kaynaklı bilgiler ışığında araştırmaların devam edeceği vurgulandı.
CIA, daha önce virüsün bir hayvandan mı insana geçtiği yoksa laboratuvar sızıntısından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını açıklamıştı.
Hafta başında ABD Senatosu tarafından onaylanan yeni CIA Direktörü John Ratcliffe, uzun süredir Kovid-19’un laboratuvar sızıntısı teorisinin en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyordu. Bu açıklama, salgının kaynağına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.