https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/ciadan-yeni-covid-19-aciklamasi-bize-gore-wuhandaki-laboratuvar-kazasi-nedeniyle-ortaya-cikti-1093056557.html

CIA'dan yeni Covid-19 açıklaması: 'Bize göre Wuhan'daki laboratuvar kazası nedeniyle ortaya çıktı'

CIA'dan yeni Covid-19 açıklaması: 'Bize göre Wuhan'daki laboratuvar kazası nedeniyle ortaya çıktı'

Sputnik Türkiye

CIA, Kovid-19 virüsünün büyük ihtimalle Wuhan’daki bir laboratuvar sızıntısından kaynaklandığını açıkladı. Araştırmaların devam edeceği belirtildi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T09:42+0300

2025-01-26T09:42+0300

2025-01-26T09:42+0300

dünya

haberler

abd

wuhan

cia

abd senatosu

virüs

pandemi

çin

sağlık bakanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1e/1052249496_0:0:591:332_1920x0_80_0_0_e84eefcb9905cface90fbfccd3ed5d9a.jpg

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Kovid-19 virüsünün kaynağına ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı. CIA, dünya çapında 7 milyon, ABD’de ise 1,2 milyon insanın ölümüne yol açan virüsün, büyük ihtimalle 'Çin’in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazasından kaynaklandığını' belirtti.Yapılan açıklamada, salgının kaynağının doğal sebepler yerine 'araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu' ifade edildi. Ancak bu değerlendirmenin kesin olmadığının altı çizilerek, yeni istihbarat raporları ve açık kaynaklı bilgiler ışığında araştırmaların devam edeceği vurgulandı.CIA, daha önce virüsün bir hayvandan mı insana geçtiği yoksa laboratuvar sızıntısından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını açıklamıştı. Hafta başında ABD Senatosu tarafından onaylanan yeni CIA Direktörü John Ratcliffe, uzun süredir Kovid-19’un laboratuvar sızıntısı teorisinin en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyordu. Bu açıklama, salgının kaynağına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/trumpin-geldigi-gibi-imzaladigi-kararname-abd-dunya-saglik-orgutunden-ayrildi--1092890075.html

wuhan

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, abd, wuhan, cia, abd senatosu, virüs, pandemi, çin, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı