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Lukaşenko: Minsk, Batı ile ve hatta saldırgan ülkelerle diyaloğa hazır
Lukaşenko: Minsk, Batı ile ve hatta saldırgan ülkelerle diyaloğa hazır
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Minsk’in Batı ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini, Belarus’a karşı saldırgan davranan ülkelerle dahi görüşmeye hazır... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T13:55+0300
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dünya
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Minsk’in Batı ile diyaloğu asla reddetmediğini, hatta Belarus’a karşı saldırgan davranan ülkelerle de görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.“Batı ile ilişkilere gelince, biz hiçbir zaman Batı ile ilişkileri reddetmedik” diyen Lukaşenko, Minsk’in olumlu yanıt veren Avrupalı komşuları ile diyaloğa hazır olduğunun altını çizdi:'Ukrayna'daki çatışmaya 2025'te bir çözüm bulunur'Belarus lideri, Ukrayna'daki çatışmaya 2025 yılında 'bir tür çözüm' bulunacağını, ancak ABD'nin Rusya'yı çıkarlarını gözetmeden hiçbir şeye zorlayamayacağını ifade etti:Aynı zamanda hiç kimsenin Rusya'yı hırpalamayacağını vurgulayan Lukaşenko, "Amerika hiçbir şekilde Rusya'yı (Ukrayna ihtilafı bağlamında) zorlayamayacak, buna göre hareket etmeliyiz. Bizi hırpalayamazsınız, Rusya'yı ise hiçbir şekilde" ifadelerini kullandı.'Oreşnik sistemlerinin her an Belarus'a teslim edilmesi bekleniyor'Lukaşenko, Belarus'a her an teslim edilmesi beklenen Oreşnik füze sistemlerinin Smolensk yakınlarında konuşlandırılacağı bilgisini verdi.Belarus lideri, "Oreşnik (sistemleri) her an elimizde olabilir. Başkan (Vladimir) Putin ile bir sonraki sistemin Rusya'dan önce Belarus'a teslim edileceği konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.
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belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, batı, batılı ülkeler, diyalog, minsk
belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, batı, batılı ülkeler, diyalog, minsk

Lukaşenko: Minsk, Batı ile ve hatta saldırgan ülkelerle diyaloğa hazır

13:55 26.01.2025 (güncellendi: 15:31 26.01.2025)
© Sputnik / Александр КазаковAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© Sputnik / Александр Казаков
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Minsk’in Batı ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini, Belarus’a karşı saldırgan davranan ülkelerle dahi görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Minsk’in Batı ile diyaloğu asla reddetmediğini, hatta Belarus’a karşı saldırgan davranan ülkelerle de görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.
“Batı ile ilişkilere gelince, biz hiçbir zaman Batı ile ilişkileri reddetmedik” diyen Lukaşenko, Minsk’in olumlu yanıt veren Avrupalı komşuları ile diyaloğa hazır olduğunun altını çizdi:

Bize karşı saldırgan politika izleyenlerle bile buna hazırız.

'Ukrayna'daki çatışmaya 2025'te bir çözüm bulunur'

Belarus lideri, Ukrayna'daki çatışmaya 2025 yılında 'bir tür çözüm' bulunacağını, ancak ABD'nin Rusya'yı çıkarlarını gözetmeden hiçbir şeye zorlayamayacağını ifade etti:

(Avrupalılar) bu Amerikan uçak gemisinden ayırıp bir karar vermelidir. Burası bizim evimiz. Biz kabul ederiz. Bu yıl bir çözüm olacak. Savaş biter vs. demiyorum, muhtemelen ihtilaf uzun bir süre daha devam eder.

Aynı zamanda hiç kimsenin Rusya'yı hırpalamayacağını vurgulayan Lukaşenko, "Amerika hiçbir şekilde Rusya'yı (Ukrayna ihtilafı bağlamında) zorlayamayacak, buna göre hareket etmeliyiz. Bizi hırpalayamazsınız, Rusya'yı ise hiçbir şekilde" ifadelerini kullandı.

'Oreşnik sistemlerinin her an Belarus'a teslim edilmesi bekleniyor'

Lukaşenko, Belarus'a her an teslim edilmesi beklenen Oreşnik füze sistemlerinin Smolensk yakınlarında konuşlandırılacağı bilgisini verdi.
Belarus lideri, "Oreşnik (sistemleri) her an elimizde olabilir. Başkan (Vladimir) Putin ile bir sonraki sistemin Rusya'dan önce Belarus'a teslim edileceği konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
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Lukaşenko: Belarus 10’dan fazla Oreşnik füze sistemi konuşlandırabilir
26 Aralık 2024, 18:26
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