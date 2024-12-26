https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/lukasenko-belarus-10dan-fazla-oresnik-fuze-sistemi-konuslandirabilir-1092069098.html
Lukaşenko: Belarus 10’dan fazla Oreşnik füze sistemi konuşlandırabilir
Lukaşenko: Belarus 10’dan fazla Oreşnik füze sistemi konuşlandırabilir
Sputnik Türkiye
Belarus lideri Lukaşenko, Rusya'nın istemesi halinde Belarus topraklarında 10'dan fazla Oreşnik balistik füze sisteminin konuşlandırılabileceğini, Minsk'in... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T18:26+0300
2024-12-26T18:26+0300
2024-12-26T18:50+0300
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede 10 adet Oreşnik balistik füze sisteminin konuşlandırılacağını, ancak Rusya'nın daha fazlasını istemesi halinde Minsk'in buna hazır olduğunu ifade etti.Lukaşenko, bir muhabirin Belarus'ta kaç Oreşnik sisteminin konuşlandırılmasını düşündüğü sorusu karşısında, "Şimdilik 10 adet düşünüyoruz, sonrasına bakacağız. Eğer Ruslar daha fazlasını isterse daha fazlasını konuşlandırırız" yanıtını verdi.Ayak üstü sorulan soruyu yanıtladıktan sonra Lukaşenko, kendisine yaklaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dönerek, daha önceki ifadesini tekrarladı.Putin, gülümseyerek, "On tanesini ne yapacaksınız" diye sordu.Belarus lider ise, "Eh işte, stokta bulunsun" yanıtını veri. Ardından iki lider gülüşerek ilerledi.Lukaşenko aralık başında, Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısının ardından Putin'den Oreşnik sistemi dahil en modern Rus silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılmasını talep etmişti. Putin, Oreşnik'in 2025'in ikinci yarısında Belarus’a konuşlandırılmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/belarus-lideri-lukasenko-ulkeye-oresnik-fuzelerini-konuslandirma-emrini-verdi-1091452362.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, oreşnik , füze sistemi, balistik füze, rusya, minsk
belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, oreşnik , füze sistemi, balistik füze, rusya, minsk
Lukaşenko: Belarus 10’dan fazla Oreşnik füze sistemi konuşlandırabilir
18:26 26.12.2024 (güncellendi: 18:50 26.12.2024)
Belarus lideri Lukaşenko, Rusya'nın istemesi halinde Belarus topraklarında 10'dan fazla Oreşnik balistik füze sisteminin konuşlandırılabileceğini, Minsk'in buna hazır olduğunu belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede 10 adet Oreşnik balistik füze sisteminin konuşlandırılacağını, ancak Rusya'nın daha fazlasını istemesi halinde Minsk'in buna hazır olduğunu ifade etti.
Lukaşenko, bir muhabirin Belarus'ta kaç Oreşnik sisteminin konuşlandırılmasını düşündüğü sorusu karşısında, "Şimdilik 10 adet düşünüyoruz, sonrasına bakacağız. Eğer Ruslar daha fazlasını isterse daha fazlasını konuşlandırırız" yanıtını verdi.
Ayak üstü sorulan soruyu yanıtladıktan sonra Lukaşenko, kendisine yaklaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dönerek, daha önceki ifadesini tekrarladı.
Putin, gülümseyerek, "On tanesini ne yapacaksınız" diye sordu.
Belarus lider ise, "Eh işte, stokta bulunsun" yanıtını veri. Ardından iki lider gülüşerek ilerledi.
Lukaşenko aralık başında, Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısının ardından Putin'den Oreşnik sistemi dahil en modern Rus silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılmasını talep etmişti. Putin, Oreşnik'in 2025'in ikinci yarısında Belarus’a konuşlandırılmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.