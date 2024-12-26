https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/lukasenko-belarus-10dan-fazla-oresnik-fuze-sistemi-konuslandirabilir-1092069098.html

Lukaşenko: Belarus 10’dan fazla Oreşnik füze sistemi konuşlandırabilir

Lukaşenko: Belarus 10’dan fazla Oreşnik füze sistemi konuşlandırabilir

Sputnik Türkiye

Belarus lideri Lukaşenko, Rusya'nın istemesi halinde Belarus topraklarında 10'dan fazla Oreşnik balistik füze sisteminin konuşlandırılabileceğini, Minsk'in... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T18:26+0300

2024-12-26T18:26+0300

2024-12-26T18:50+0300

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belarus

aleksandr lukaşenko

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

oreşnik

füze sistemi

balistik füze

rusya

minsk

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede 10 adet Oreşnik balistik füze sisteminin konuşlandırılacağını, ancak Rusya'nın daha fazlasını istemesi halinde Minsk'in buna hazır olduğunu ifade etti.Lukaşenko, bir muhabirin Belarus'ta kaç Oreşnik sisteminin konuşlandırılmasını düşündüğü sorusu karşısında, "Şimdilik 10 adet düşünüyoruz, sonrasına bakacağız. Eğer Ruslar daha fazlasını isterse daha fazlasını konuşlandırırız" yanıtını verdi.Ayak üstü sorulan soruyu yanıtladıktan sonra Lukaşenko, kendisine yaklaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dönerek, daha önceki ifadesini tekrarladı.Putin, gülümseyerek, "On tanesini ne yapacaksınız" diye sordu.Belarus lider ise, "Eh işte, stokta bulunsun" yanıtını veri. Ardından iki lider gülüşerek ilerledi.Lukaşenko aralık başında, Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısının ardından Putin'den Oreşnik sistemi dahil en modern Rus silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılmasını talep etmişti. Putin, Oreşnik'in 2025'in ikinci yarısında Belarus’a konuşlandırılmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/belarus-lideri-lukasenko-ulkeye-oresnik-fuzelerini-konuslandirma-emrini-verdi-1091452362.html

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belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, oreşnik , füze sistemi, balistik füze, rusya, minsk