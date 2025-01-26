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Bakan Göktaş: Bizler ailemizden gücümüzü alalım derken bazıları zıplıyordu
Bakan Göktaş: Bizler ailemizden gücümüzü alalım derken bazıları zıplıyordu
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "1994 yılında Aile Yılı ilan etmiş. Şimdi ne yapacaksınız, onları mı protesto edeceksiniz? Dünya... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T21:45+0300
2025-01-26T21:45+0300
türkiye
aile yılı
mahinur özdemir göktaş
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Çankırı 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.'Doğurganlık hızımı düşüyor'Göktaş, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Aile yılı neden çok önemli. Öncelikle Cumhurbaşkanımız 78'nci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'ailemiz, istikbalimiz' diyerek aileyi, Birleşmiş Milletler kürsüsünde merkeze oturtan tek lider olmuştur. İkincisi, biz medeniyetimizden bugüne her daim gücümüzü ailemizden aldık. Sokaklara her daim ailemizle beraber çıktık. Pandemide, zor günlerimizde, depremlerde ilk sığındığımız yer ailemiz oldu. Aile kavramı biliyorsunuz dünyada da çok ciddi tehdit altında, ülkemizde de. Yalnızlaşıyoruz, yaşlanıyoruz, doğurganlık hızımız azalıyor. Aynı zamanda demografik yapımız, ülkemizin geleceği de çok ciddi manada aile yapısının değişimden geçmesinden etkileniyor. Türkiye'nin gücü genç ve dinamik aile nüfusundan kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönemde Aile Yılı ilan etmemiz nedeniyle aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız." ifadelerine yer verdi.'Dünya yapınca problem değil'Aileyi güçlendirmek için yapılan çalışmalardan bahseden Göktaş, "Bizler kadın ve aileyi yanlış şekilde birbirine çatışmalı şekilde gösteren kısır polemiklere asla girmeyeceğiz. Bizler aileyi içinde kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı her bir ferdi ile güçlendirmeyi amaçlıyoruz ve bu minvalde çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kısır döngüden asla böyle bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bizler sadece sahte çalışmalar yaratanların ülkemizin geleceğini ve huzurunu düşünmediğini biliyoruz. Ama biz bütün bu propagandalara rağmen çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Birleşmiş Milletler 1994 yılında Aile Yılı ilan etmiş. Şimdi ne yapacaksınız, onları mı protesto edeceksiniz? Onlara aynı şeyleri söyleyecek misiniz? Dünya yapınca problem değil bizler kadim medeniyetimiz olan ailemizden gücümüzü alalım derken bazıları zıplıyordu. Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
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aile yılı, mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile
aile yılı, mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile

Bakan Göktaş: Bizler ailemizden gücümüzü alalım derken bazıları zıplıyordu

21:45 26.01.2025
© AA / Mustafa ÇiftçiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AA / Mustafa Çiftçi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "1994 yılında Aile Yılı ilan etmiş. Şimdi ne yapacaksınız, onları mı protesto edeceksiniz? Dünya yapınca problem değil bizler kadim medeniyetimiz olan ailemizden gücümüzü alalım derken bazıları zıplıyordu. Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Çankırı 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

'Doğurganlık hızımı düşüyor'

Göktaş, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Aile yılı neden çok önemli. Öncelikle Cumhurbaşkanımız 78'nci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 'ailemiz, istikbalimiz' diyerek aileyi, Birleşmiş Milletler kürsüsünde merkeze oturtan tek lider olmuştur. İkincisi, biz medeniyetimizden bugüne her daim gücümüzü ailemizden aldık. Sokaklara her daim ailemizle beraber çıktık. Pandemide, zor günlerimizde, depremlerde ilk sığındığımız yer ailemiz oldu. Aile kavramı biliyorsunuz dünyada da çok ciddi tehdit altında, ülkemizde de. Yalnızlaşıyoruz, yaşlanıyoruz, doğurganlık hızımız azalıyor. Aynı zamanda demografik yapımız, ülkemizin geleceği de çok ciddi manada aile yapısının değişimden geçmesinden etkileniyor. Türkiye'nin gücü genç ve dinamik aile nüfusundan kaynaklanıyor. Önümüzdeki dönemde Aile Yılı ilan etmemiz nedeniyle aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız." ifadelerine yer verdi.

'Dünya yapınca problem değil'

Aileyi güçlendirmek için yapılan çalışmalardan bahseden Göktaş, "Bizler kadın ve aileyi yanlış şekilde birbirine çatışmalı şekilde gösteren kısır polemiklere asla girmeyeceğiz. Bizler aileyi içinde kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı her bir ferdi ile güçlendirmeyi amaçlıyoruz ve bu minvalde çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kısır döngüden asla böyle bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bizler sadece sahte çalışmalar yaratanların ülkemizin geleceğini ve huzurunu düşünmediğini biliyoruz. Ama biz bütün bu propagandalara rağmen çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Birleşmiş Milletler 1994 yılında Aile Yılı ilan etmiş. Şimdi ne yapacaksınız, onları mı protesto edeceksiniz? Onlara aynı şeyleri söyleyecek misiniz? Dünya yapınca problem değil bizler kadim medeniyetimiz olan ailemizden gücümüzü alalım derken bazıları zıplıyordu. Biz bunlara asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
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