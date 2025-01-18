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2024 yılında Türkiye'deki en popüler bebek isimleri belli oldu
2024 yılında Türkiye'deki en popüler bebek isimleri belli oldu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında Türkiye’de 937 bin 369 bebek doğdu. Kız bebeklerde en çok tercih edilen isim Defne, erkek bebeklerde ise... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T13:42+0300
2025-01-18T13:50+0300
türkiye
ali yerlikaya
zeynep
asya
defne
türkiye
içişleri bakanlığı
isim
ad ve soyad değişikliği
2024
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı verilerine göre, Türkiye’de 937 bin 369 bebek dünyaya geldi ve nüfus kütüklerine kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doğum istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin demografik yapısına dair önemli bilgiler verirken, doğum oranları ve ailelerin tercih ettiği bebek isimleri de dikkat çekti.2024 yılında doğan bebekler arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum kayıtlara geçti. Bu veriler, Türkiye’de çoklu doğum oranlarının da azımsanmayacak bir düzeyde olduğunu ortaya koydu.En popüler kız çocuğu ismi Defne Yıl boyunca ailelerin kız çocukları için en çok tercih ettiği isim Defne oldu. 7 bin 661 kız bebeğe Defne ismi verildi. Defne’yi sırasıyla 7 bin 554 bebekle Asel, 6 bin 722 bebekle Zeynep, 5 bin 167 bebekle Asya ve 4 bin 838 bebekle Gökçe izledi. Bu isimler, modern ve geleneksel isim tercihleri arasındaki dengeyi yansıttı.En popüler erkek ismi AlparslanErkek bebeklerde ise en popüler isim Alparslan olarak öne çıktı. 8 bin 304 erkek bebeğe Alparslan ismi verildi. Bu ismi 5 bin 796 bebekle Göktuğ, 5 bin 34 bebekle Yusuf, 4 bin 878 bebekle Metehan ve 4 bin 349 bebekle Ömer Asaf takip etti. Erkek isimlerinde hem tarihî hem de geleneksel isimlerin ön planda olduğu görüldü.2024 yılı doğum verileri, ailelerin isim tercihlerinde geleneksel isimlerle birlikte modern isimleri de benimsediğini gösterdi. Özellikle kız bebeklerde doğadan ilham alan isimlerin popülerliği dikkat çekerken, erkek bebeklerde tarihî ve güçlü anlamlar taşıyan isimlerin tercih edildiği gözlemlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/bakanlik-acikladi-turkiyede-en-cok-sikayet-edilen-urunler-belli-oldu--1092816780.html
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ali yerlikaya, zeynep, asya, defne, türkiye, içişleri bakanlığı, isim, ad ve soyad değişikliği, 2024, aile
ali yerlikaya, zeynep, asya, defne, türkiye, içişleri bakanlığı, isim, ad ve soyad değişikliği, 2024, aile

2024 yılında Türkiye'deki en popüler bebek isimleri belli oldu

13:42 18.01.2025 (güncellendi: 13:50 18.01.2025)
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ABD'de 7 bebekte açıklanamayan kırıklar tespit edildi, yenidoğan ünitesi kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2025
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İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında Türkiye’de 937 bin 369 bebek doğdu. Kız bebeklerde en çok tercih edilen isim Defne, erkek bebeklerde ise Alparslan oldu. Ayrıca yıl boyunca 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı verilerine göre, Türkiye’de 937 bin 369 bebek dünyaya geldi ve nüfus kütüklerine kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doğum istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin demografik yapısına dair önemli bilgiler verirken, doğum oranları ve ailelerin tercih ettiği bebek isimleri de dikkat çekti.
2024 yılında doğan bebekler arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum kayıtlara geçti. Bu veriler, Türkiye’de çoklu doğum oranlarının da azımsanmayacak bir düzeyde olduğunu ortaya koydu.

En popüler kız çocuğu ismi Defne

Yıl boyunca ailelerin kız çocukları için en çok tercih ettiği isim Defne oldu. 7 bin 661 kız bebeğe Defne ismi verildi. Defne’yi sırasıyla 7 bin 554 bebekle Asel, 6 bin 722 bebekle Zeynep, 5 bin 167 bebekle Asya ve 4 bin 838 bebekle Gökçe izledi. Bu isimler, modern ve geleneksel isim tercihleri arasındaki dengeyi yansıttı.

En popüler erkek ismi Alparslan

Erkek bebeklerde ise en popüler isim Alparslan olarak öne çıktı. 8 bin 304 erkek bebeğe Alparslan ismi verildi. Bu ismi 5 bin 796 bebekle Göktuğ, 5 bin 34 bebekle Yusuf, 4 bin 878 bebekle Metehan ve 4 bin 349 bebekle Ömer Asaf takip etti. Erkek isimlerinde hem tarihî hem de geleneksel isimlerin ön planda olduğu görüldü.
2024 yılı doğum verileri, ailelerin isim tercihlerinde geleneksel isimlerle birlikte modern isimleri de benimsediğini gösterdi. Özellikle kız bebeklerde doğadan ilham alan isimlerin popülerliği dikkat çekerken, erkek bebeklerde tarihî ve güçlü anlamlar taşıyan isimlerin tercih edildiği gözlemlendi.
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