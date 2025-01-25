https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/abd-ukraynalilarin-ulkeye-girisine-izin-veren-programi-askiya-aliyor-1093041136.html
ABD, Ukraynalıların ülkeye girişine izin veren programı askıya alıyor
ABD, Ukraynalıların ülkeye girişine izin veren programı askıya alıyor
Sputnik Türkiye
ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, Ukraynalıların ülkede geçici olarak ikamet etmelerine izin veren programı askıya aldığı bildirildi. Ukraynalıların ülkeye... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T10:41+0300
2025-01-25T10:41+0300
2025-01-25T10:37+0300
dünya
abd
donald trump
new york times
göçmen
ukrayna
küba
haiti
venezüella
kaçak göç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093040838_0:268:3166:2048_1920x0_80_0_0_61b8ca4ab1351c425799cc2d521be9fa.jpg
New York Times gazetesi, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi’nden bir üst düzey yetkilinin yönergesine dayandırdığı haberinde, Ukraynalılar dahil yabancı göçmenlerin ülkeye girişinin askıya alındığını yazdı.Haberde, “İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, göçmenlerin geçici olarak ABD'ye yerleşmesine izin veren ve aralarında Ukraynalılara giriş hakkı tanıyan önemli bir girişimin de bulunduğu çeşitli programları askıya alma talimatını verdi” ifadesine yer verildi.Üst düzey bir yetkili tarafından gönderilen yönergede, başvurularla ilgili nihai işlemlerin derhal durdurulması talebi yer alıyor. Söz konusu programların ABD yönetimi tarafından gözden geçirildiği ve kapatılabileceği belirtildi.Söz konusu programların, Ukraynalıların yanı sıra Küba, Haiti, Venezüella ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerin ABD'ye yerleşmesine izin verdiğini anımsatırken Başkan Donald Trump’ın, birçok programın en başından yasa dışı olduğuna inandığı aktarıldı.ABD, Nisan 2022'de ‘Ukrayna İçin Birleşme’ (Uniting for Ukraine) programını uygulamaya koydu. Bu program kapsamında, Ukraynalı sığınmacılara, bir sponsorları olması koşuluyla, giriş tarihinden itibaren iki yıl boyunca ABD'de yaşama ve çalışma izni verildi. New York Times'ın hükümet bilgilerinden aktardığına göre, 150 binden fazla Ukraynalı bu program kapsamında ABD'ye giriş yaptı.Trump, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmada, izinsiz göçmenlerin ülkeye sızmasını durdurma ve milyonlarca göçmeni iade etme sürecini başlatma sözü vermişti. Başkan ayrıca güney sınırındaki durum nedeniyle ülke çapında olağanüstü hal ilan etmişti.Beyaz Saraya Sözcüsü Karoline Leavitt, 24 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, ülke çapında yürütülen operasyon kapsamında, biri terör zanlısı 538 izinsiz göçmenin yakalandığını, yüzlerce göçmenin sınır dışı edildiğini bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/slovakyayi-protestolar-sardi-hukumet-yabancilari-sinir-disi-etmeye-hazirlaniyor-1093040206.html
abd
ukrayna
küba
haiti
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/19/1093040838_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_bcdbb5374f2c9171da1e492aba298308.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, new york times, göçmen, ukrayna, küba, haiti, venezüella, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, karoline leavitt
abd, donald trump, new york times, göçmen, ukrayna, küba, haiti, venezüella, kaçak göç, düzensiz göç, yasadışı göç, karoline leavitt
ABD, Ukraynalıların ülkeye girişine izin veren programı askıya alıyor
ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın, Ukraynalıların ülkede geçici olarak ikamet etmelerine izin veren programı askıya aldığı bildirildi. Ukraynalıların ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtildi.
New York Times
gazetesi, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi
’nden bir üst düzey yetkilinin yönergesine dayandırdığı haberinde, Ukraynalılar
dahil yabancı göçmenlerin ülkeye girişinin askıya alındığını yazdı.
Haberde, “İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, göçmenlerin geçici olarak ABD'ye yerleşmesine izin veren ve aralarında Ukraynalılara giriş hakkı tanıyan önemli bir girişimin de bulunduğu çeşitli programları askıya alma talimatını verdi” ifadesine yer verildi.
Üst düzey bir yetkili tarafından gönderilen yönergede, başvurularla ilgili nihai işlemlerin derhal durdurulması talebi yer alıyor. Söz konusu programların ABD yönetimi tarafından gözden geçirildiği ve kapatılabileceği belirtildi.
Söz konusu programların, Ukraynalıların yanı sıra Küba, Haiti, Venezüella ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerin ABD'ye yerleşmesine izin verdiğini anımsatırken Başkan Donald Trump’ın, birçok programın en başından yasa dışı olduğuna inandığı aktarıldı.
ABD, Nisan 2022'de ‘Ukrayna İçin Birleşme’ (Uniting for Ukraine) programını uygulamaya koydu. Bu program kapsamında, Ukraynalı sığınmacılara, bir sponsorları olması koşuluyla, giriş tarihinden itibaren iki yıl boyunca ABD'de yaşama ve çalışma izni verildi. New York Times'ın hükümet bilgilerinden aktardığına göre, 150 binden fazla Ukraynalı bu program kapsamında ABD'ye giriş yaptı.
Trump, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmada, izinsiz göçmenlerin ülkeye sızmasını durdurma ve milyonlarca göçmeni iade etme sürecini başlatma sözü vermişti. Başkan ayrıca güney sınırındaki durum nedeniyle ülke çapında olağanüstü hal ilan etmişti.
Beyaz Saraya Sözcüsü Karoline Leavitt, 24 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada, ülke çapında yürütülen operasyon kapsamında, biri terör zanlısı 538 izinsiz göçmenin yakalandığını, yüzlerce göçmenin sınır dışı edildiğini bildirmişti.