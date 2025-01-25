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Slovakya’yı protestolar sardı: Hükümet, yabancıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
Slovakya’yı protestolar sardı: Hükümet, yabancıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Slovakya’nın 20’den fazla kentinde hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenirken Başbakan Fico, şiddet olaylarını kışkırtmaya çalışan yabancıların ülkeden... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T09:39+0300
2025-01-25T09:39+0300
2025-01-25T09:45+0300
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Slovakya’yı hükümet karşıtı protestolar sardı. Ülkenin 20’den fazla kentinde Cuma günü gösteriler düzenlenirken başkent Bratislava’da 35-40 bin kişinin toplandığı bildirildi. Ukrayna yanlısı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen protestocular ‘Slovakya Avrupa’dır’ pankartlarını taşıdı.Slovakya Başbakanı Robert Fico, düzenlediği basın toplantısında, protesto gösterilerini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:Protestoları organize eden kuruluşların, Gürcistan ve Ukrayna’daki olaylara karışan yabancı uzmanlarla bağları olduğunun altını çizen Fico, protestocuların mevcut hükümeti devirmek amacıyla hükümet binalarına girmeye ve onları işgal etmeye çalışabileceğini kaydetti.Fico’nun bu sözlerini reddeden göstericiler, amaçlarının sadece hükümetin politikalarına katılmadıklarını barışçıl bir şekilde ifade etmek olduğunu savundular.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/trump-ve-danimarka-basbakani-frederiksen-arasindaki-telefon-gorusmesi-cok-kotu-gecti-iddiasi-1093039604.html
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slovakya, robert fico, protesto, gösteri, muhalefet, ukrayna, bratislava
slovakya, robert fico, protesto, gösteri, muhalefet, ukrayna, bratislava
Slovakya’yı protestolar sardı: Hükümet, yabancıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
09:39 25.01.2025 (güncellendi: 09:45 25.01.2025)
Slovakya’nın 20’den fazla kentinde hükümet karşıtı protesto gösterileri düzenlenirken Başbakan Fico, şiddet olaylarını kışkırtmaya çalışan yabancıların ülkeden sınır dışı edileceğini duyurdu.
Slovakya’yı hükümet karşıtı protestolar sardı. Ülkenin 20’den fazla kentinde Cuma günü gösteriler düzenlenirken başkent Bratislava’da 35-40 bin kişinin toplandığı bildirildi. Ukrayna yanlısı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen protestocular ‘Slovakya Avrupa’dır’ pankartlarını taşıdı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, düzenlediği basın toplantısında, protesto gösterilerini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:
Slovakya’da yaşayan herkese hatırlatırım ki, isteyen herkes protesto etsin, istedikleri kadar bağırsın, ama lütfen muhalefetin, yurtdışından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarının, Slovak medyasının büyük kısmının ve Slovakya’da bulunan ve iyi para alan yabancı uzmanların burada organize ettiği vahşetlere sizi çekmelerine izin vermeyin. Bu uzmanların önümüzdeki günlerde sınır dışı edilmesi için çalışmalar başlattık.
Protestoları organize eden kuruluşların, Gürcistan ve Ukrayna’daki olaylara karışan yabancı uzmanlarla bağları olduğunun altını çizen Fico, protestocuların mevcut hükümeti devirmek amacıyla hükümet binalarına girmeye ve onları işgal etmeye çalışabileceğini kaydetti.
Fico’nun bu sözlerini reddeden göstericiler, amaçlarının sadece hükümetin politikalarına katılmadıklarını barışçıl bir şekilde ifade etmek olduğunu savundular.