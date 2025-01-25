Slovakya’yı protestolar sardı: Hükümet, yabancıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Slovakya’da yaşayan herkese hatırlatırım ki, isteyen herkes protesto etsin, istedikleri kadar bağırsın, ama lütfen muhalefetin, yurtdışından finanse edilen sivil toplum kuruluşlarının, Slovak medyasının büyük kısmının ve Slovakya’da bulunan ve iyi para alan yabancı uzmanların burada organize ettiği vahşetlere sizi çekmelerine izin vermeyin. Bu uzmanların önümüzdeki günlerde sınır dışı edilmesi için çalışmalar başlattık.