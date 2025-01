https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/suudi-arabistan-duyurdu-hans-zimmer-milli-marsi-yeniden-besteleyecek-1092996271.html

Suudi Arabistan duyurdu: Hans Zimmer milli marşı yeniden besteleyecek

Suudi Arabistan duyurdu: Hans Zimmer milli marşı yeniden besteleyecek

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Alalshikh, sosyal medya hesabından önemli bir duyuru yaptı. Alalshikh, Suudi Arabistan milli marşının... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T00:50+0300

2025-01-24T00:50+0300

2025-01-24T00:50+0300

dünya

suudi arabistan

milli marş

hans zimmer

film

film festivali

riyad

dolar

petrol

petrol üretimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085482249_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_894ebda522a00f77e238af378423cdb1.jpg

Suudi Arabistan'da büyük yankı uyandıracak birkaç proje için ünlü besteci Hans Zimmer ile yapılan görüşmelerde önemli adımlar atıldı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Alalshikh, Suudi Arabistan milli marşının farklı enstrümanlarla yeniden düzenlenmesi konusunda Oscar ödüllü besteci Hans Zimmer ile çalıştıklarını duyurdu. Başkan Alalshikh, 'Arabia' adında bir eserin yaratılması ve Riyad Sezonu'nda farklı bir konseptle büyük bir konser düzenlenmesi planlandığını ifade etti.Ayrıca, Suudi Arabistanlı yetkili 'Yermük Savaşı' (Halid bin Velid) filmi için müzik besteleme olasılığının da masaya yatırıldığını belirtti. Tüm bu projeler için ana hatlar belirlenirken taraflar nihai anlaşmaya varmayı umduklarını ifade etti. Ünlü besteci Hans Zimmer'in eserleri arasında Time, Now We Are Free, The Dark Knight Tema Müziği, Interstellar Film Müziği gibi pek çok eser yer aldığı açıklandı.2030 vizyonu kapsamında milli marşın da değiştirilmesi konuşulurken Kral Selman'ın ülkenin petrol bağımlılığını azaltmayı, ekonomik çeşitliliği artırmayı ve daha geniş sosyal reformlar yapmayı amaçladığı ifade edildi. Bu bağlamda, turizm, sağlık, eğitim ve teknoloji sektörlerine yapılan yatırımların önemli bir yer tutacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/japonyada-hapishaneler-yaslilarla-doldu-hayat-hapisten-zor-1092993103.html

suudi arabistan

riyad

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan hans zimmer, hans zimmer şarkıları