https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/suudi-arabistan-duyurdu-hans-zimmer-milli-marsi-yeniden-besteleyecek-1092996271.html
Suudi Arabistan duyurdu: Hans Zimmer milli marşı yeniden besteleyecek
Suudi Arabistan duyurdu: Hans Zimmer milli marşı yeniden besteleyecek
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Alalshikh, sosyal medya hesabından önemli bir duyuru yaptı. Alalshikh, Suudi Arabistan milli marşının... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T00:50+0300
2025-01-24T00:50+0300
2025-01-24T00:50+0300
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suudi arabistan
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Suudi Arabistan'da büyük yankı uyandıracak birkaç proje için ünlü besteci Hans Zimmer ile yapılan görüşmelerde önemli adımlar atıldı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Alalshikh, Suudi Arabistan milli marşının farklı enstrümanlarla yeniden düzenlenmesi konusunda Oscar ödüllü besteci Hans Zimmer ile çalıştıklarını duyurdu. Başkan Alalshikh, 'Arabia' adında bir eserin yaratılması ve Riyad Sezonu'nda farklı bir konseptle büyük bir konser düzenlenmesi planlandığını ifade etti.Ayrıca, Suudi Arabistanlı yetkili 'Yermük Savaşı' (Halid bin Velid) filmi için müzik besteleme olasılığının da masaya yatırıldığını belirtti. Tüm bu projeler için ana hatlar belirlenirken taraflar nihai anlaşmaya varmayı umduklarını ifade etti. Ünlü besteci Hans Zimmer'in eserleri arasında Time, Now We Are Free, The Dark Knight Tema Müziği, Interstellar Film Müziği gibi pek çok eser yer aldığı açıklandı.2030 vizyonu kapsamında milli marşın da değiştirilmesi konuşulurken Kral Selman'ın ülkenin petrol bağımlılığını azaltmayı, ekonomik çeşitliliği artırmayı ve daha geniş sosyal reformlar yapmayı amaçladığı ifade edildi. Bu bağlamda, turizm, sağlık, eğitim ve teknoloji sektörlerine yapılan yatırımların önemli bir yer tutacağı açıklandı.
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suudi arabistan hans zimmer, hans zimmer şarkıları
suudi arabistan hans zimmer, hans zimmer şarkıları
Suudi Arabistan duyurdu: Hans Zimmer milli marşı yeniden besteleyecek
Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Alalshikh, sosyal medya hesabından önemli bir duyuru yaptı. Alalshikh, Suudi Arabistan milli marşının ünlü besteci Hans Zimmer tarafından yeniden besteleneceğini açıkladı. Zimmer, daha önce birçok büyük projeye imza atmış bir besteci olarak, Suudi Arabistan milli marşını yeniden tasarlayacak.
Suudi Arabistan'da büyük yankı uyandıracak birkaç proje için ünlü besteci Hans Zimmer ile yapılan görüşmelerde önemli adımlar atıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Alalshikh, Suudi Arabistan milli marşının farklı enstrümanlarla yeniden düzenlenmesi konusunda Oscar ödüllü besteci Hans Zimmer ile çalıştıklarını duyurdu. Başkan Alalshikh, 'Arabia' adında bir eserin yaratılması ve Riyad Sezonu'nda farklı bir konseptle büyük bir konser düzenlenmesi planlandığını ifade etti.
Ayrıca, Suudi Arabistanlı yetkili 'Yermük Savaşı' (Halid bin Velid) filmi için müzik besteleme olasılığının da masaya yatırıldığını belirtti. Tüm bu projeler için ana hatlar belirlenirken taraflar nihai anlaşmaya varmayı umduklarını ifade etti. Ünlü besteci Hans Zimmer'in eserleri arasında Time, Now We Are Free, The Dark Knight Tema Müziği, Interstellar Film Müziği gibi pek çok eser yer aldığı açıklandı.
2030 vizyonu kapsamında milli marşın da değiştirilmesi konuşulurken Kral Selman'ın ülkenin petrol bağımlılığını azaltmayı, ekonomik çeşitliliği artırmayı ve daha geniş sosyal reformlar yapmayı amaçladığı ifade edildi. Bu bağlamda, turizm, sağlık, eğitim ve teknoloji sektörlerine yapılan yatırımların önemli bir yer tutacağı açıklandı.