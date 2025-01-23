https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/japonyada-hapishaneler-yaslilarla-doldu-hayat-hapisten-zor-1092993103.html
Japonya'da hapishaneler yaşlılarla doldu: 'Hayat hapisten zor'
Japonya'da hapishaneler yaşlılarla doldu: 'Hayat hapisten zor'
Sputnik Türkiye
Japonya’nın en büyük kadın hapishanesinden biri olan Tochigi Kadınlar Hapishanesi’nde, yaşlı mahkumların sayısı hızla artıyor. Hapishane koridorlarında yavaşça... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T21:12+0300
2025-01-23T21:12+0300
2025-01-23T21:12+0300
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suç ve ceza
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hapis cezası
hapis istemi
zorlama hapis kararı
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Japonya'da 2003-2022 yılları arasında 65 yaş üstü mahkumların sayısının dört katına çıktığı açıklandı.Japonya’daki yaşlı mahkumların çoğunun hayatta kalma mücadelesinin bir sonucu olarak suç işlediği ifade edildi. 81 yaşındaki Akiyo isimli mahkum bu gerçeği yaşayan isimlerden biri olarak konuştu. Gıda hırsızlığı nedeniyle hapis cezası çeken Akiyo, yalnızlık ve yoksulluk içinde geçen hayatını “Belki de burası benim için en istikrarlı yer” sözleriyle anlattı. Emeklilik maaşıyla geçinemeyen ve yiyecek almak için suç işleyen Akiyo, bir anlık çaresizlikle yaptığı hataların bedelini ödemeye devam ettiğini belirtti.Japonya'da özellikle yaşlı kadınlar arasında hırsızlık, en yaygın suçlardan biri haline geldi. 2022'de yaşlı kadın mahkumların yüzde 80'den fazlası, hayatta kalmak için bu suça başvurdu. OECD’ye göre, Japonya’daki 65 yaş üstü insanların yüzde 20’si yoksulluk sınırında yaşıyor ve bu durum, onları suça iten önemli bir faktör olarak açıklandı.Yaşlı mahkumlar için dışarıdaki hayatın hapistekinden daha zorlayıcı olabildiği belirtildi. Hapishanede ücretsiz sağlık hizmeti ve sıcak bir yuva bulan yaşlılar, serbest kaldıklarında tekrar yoksulluk ve yalnızlıkla yüzleşiyor. Japonya Adalet Bakanlığı, kadın mahkumlara yönelik bağımsız yaşam, bağımlılık tedavisi ve aile bağlarını güçlendirme gibi programlar başlatsa da, ülkenin hızla yaşlanan nüfusu karşısında bu çabalar yeterli olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/genc-kadinin-aci-sonu-evdeki-kopekleri-tarafindan-yendi-1092986871.html
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japonya, suç, suç kaydı, suç örgütü, suç ve ceza, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, ömür boyu hapis, hapishane, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği
japonya, suç, suç kaydı, suç örgütü, suç ve ceza, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, ömür boyu hapis, hapishane, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği
Japonya'da hapishaneler yaşlılarla doldu: 'Hayat hapisten zor'
Japonya’nın en büyük kadın hapishanesinden biri olan Tochigi Kadınlar Hapishanesi’nde, yaşlı mahkumların sayısı hızla artıyor. Hapishane koridorlarında yavaşça ilerleyen, yürüteç kullanan ve gardiyanların desteğiyle günlük ihtiyaçlarını karşılayan yaşlı kadınlar, ülkenin hızla yaşlanan nüfusunu ve yalnızlık krizini yansıtıyor.
Japonya'da 2003-2022 yılları arasında 65 yaş üstü mahkumların sayısının dört katına çıktığı açıklandı.
Japonya’daki yaşlı mahkumların çoğunun hayatta kalma mücadelesinin bir sonucu olarak suç işlediği ifade edildi. 81 yaşındaki Akiyo isimli mahkum bu gerçeği yaşayan isimlerden biri olarak konuştu. Gıda hırsızlığı nedeniyle hapis cezası çeken Akiyo, yalnızlık ve yoksulluk içinde geçen hayatını “Belki de burası benim için en istikrarlı yer” sözleriyle anlattı. Emeklilik maaşıyla geçinemeyen ve yiyecek almak için suç işleyen Akiyo, bir anlık çaresizlikle yaptığı hataların bedelini ödemeye devam ettiğini belirtti.
Japonya'da özellikle yaşlı kadınlar arasında hırsızlık, en yaygın suçlardan biri haline geldi. 2022'de yaşlı kadın mahkumların yüzde 80'den fazlası, hayatta kalmak için bu suça başvurdu. OECD’ye göre, Japonya’daki 65 yaş üstü insanların yüzde 20’si yoksulluk sınırında yaşıyor ve bu durum, onları suça iten önemli bir faktör olarak açıklandı.
Yaşlı mahkumlar için dışarıdaki hayatın hapistekinden daha zorlayıcı olabildiği belirtildi. Hapishanede ücretsiz sağlık hizmeti ve sıcak bir yuva bulan yaşlılar, serbest kaldıklarında tekrar yoksulluk ve yalnızlıkla yüzleşiyor. Japonya Adalet Bakanlığı, kadın mahkumlara yönelik bağımsız yaşam, bağımlılık tedavisi ve aile bağlarını güçlendirme gibi programlar başlatsa da, ülkenin hızla yaşlanan nüfusu karşısında bu çabalar yeterli olmadı.