https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/japonyada-hapishaneler-yaslilarla-doldu-hayat-hapisten-zor-1092993103.html

Japonya'da hapishaneler yaşlılarla doldu: 'Hayat hapisten zor'

Japonya'da hapishaneler yaşlılarla doldu: 'Hayat hapisten zor'

Sputnik Türkiye

Japonya’nın en büyük kadın hapishanesinden biri olan Tochigi Kadınlar Hapishanesi’nde, yaşlı mahkumların sayısı hızla artıyor. Hapishane koridorlarında yavaşça... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T21:12+0300

2025-01-23T21:12+0300

2025-01-23T21:12+0300

dünya

japonya

suç

suç kaydı

suç örgütü

suç ve ceza

hapis

hapis cezası

hapis istemi

zorlama hapis kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/13/1043845100_0:4:1601:904_1920x0_80_0_0_db67913ec2ac7c358f6836a1f7d40357.jpg

Japonya'da 2003-2022 yılları arasında 65 yaş üstü mahkumların sayısının dört katına çıktığı açıklandı.Japonya’daki yaşlı mahkumların çoğunun hayatta kalma mücadelesinin bir sonucu olarak suç işlediği ifade edildi. 81 yaşındaki Akiyo isimli mahkum bu gerçeği yaşayan isimlerden biri olarak konuştu. Gıda hırsızlığı nedeniyle hapis cezası çeken Akiyo, yalnızlık ve yoksulluk içinde geçen hayatını “Belki de burası benim için en istikrarlı yer” sözleriyle anlattı. Emeklilik maaşıyla geçinemeyen ve yiyecek almak için suç işleyen Akiyo, bir anlık çaresizlikle yaptığı hataların bedelini ödemeye devam ettiğini belirtti.Japonya'da özellikle yaşlı kadınlar arasında hırsızlık, en yaygın suçlardan biri haline geldi. 2022'de yaşlı kadın mahkumların yüzde 80'den fazlası, hayatta kalmak için bu suça başvurdu. OECD’ye göre, Japonya’daki 65 yaş üstü insanların yüzde 20’si yoksulluk sınırında yaşıyor ve bu durum, onları suça iten önemli bir faktör olarak açıklandı.Yaşlı mahkumlar için dışarıdaki hayatın hapistekinden daha zorlayıcı olabildiği belirtildi. Hapishanede ücretsiz sağlık hizmeti ve sıcak bir yuva bulan yaşlılar, serbest kaldıklarında tekrar yoksulluk ve yalnızlıkla yüzleşiyor. Japonya Adalet Bakanlığı, kadın mahkumlara yönelik bağımsız yaşam, bağımlılık tedavisi ve aile bağlarını güçlendirme gibi programlar başlatsa da, ülkenin hızla yaşlanan nüfusu karşısında bu çabalar yeterli olmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/genc-kadinin-aci-sonu-evdeki-kopekleri-tarafindan-yendi-1092986871.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, suç, suç kaydı, suç örgütü, suç ve ceza, hapis, hapis cezası, hapis istemi, zorlama hapis kararı, ömür boyu hapis, hapishane, hırsız, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, hırsızlık büro amirliği