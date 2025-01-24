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Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu: 'Büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum'
Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu: 'Büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum'
Sputnik Türkiye
SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU (23 OCAK 2025 PERŞEMBE) | Dün akşam Survivor son bölümde eleme potasına kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?.. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T14:17+0300
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yaşam
survivor
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Survivor All Star 2. eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı, 23 Ocak 2025 Perşembe akşamı netlik kazandı. Survivor'ın son bölümünde ne oldu?Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın izleyici karşısına çıkan son bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için bir kez daha zorlu parkurda mücadele etti. Kıran kırana geçen yarışın sonunda Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımda da eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor All Star 2025 eleme adayı kim oldu, Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar.Survivor'da eleme adayı kim oldu?Bu hafta kadın potasının gerçekleşeceği Survivor All Star 2025'te dün gece ada konseyi yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı.Yapılan oylama sonucu Survivor'da haftanın 2. eleme adayı mavi takımdan Pınar oldu. Eleme potasına giren Pınar, "Hiç beklemiyordum. Ağzımla kuş tutmam gerekiyormuş. Yazılma sebebimi merak ediyorum. Hesap sormak değil amacım merak ediyorum. İlginç geldi. Geçen sene de düellolara giriyordum. Sadece büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Organize de olduğunu düşünüyorum." sözleri ile dikkat çekti.Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor 2025 All Star- Gönüllüler'de takımlar dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi.Yarışmacılar parkurda yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için adeta canını dişine taktı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu Sema'nın atışı ile All Star takımı 12-7'lik skorla kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/survivor-all-star-2025te-duello-oyunu-zorlu-mucadele-sonrasi-adaya-veda-etti-1092850865.html
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survivor eleme adayı kim, survivor, survivor son dakika, survivor eleme, survivor kim elendi, survivor kim kazandı

Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu: 'Büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum'

14:17 24.01.2025 (güncellendi: 14:18 24.01.2025)
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© İHA
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SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU (23 OCAK 2025 PERŞEMBE) | Dün akşam Survivor son bölümde eleme potasına kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Potaya giren isim belli oldu: 'Ağzımla kuş tutmam gerekiyormuş'
Survivor All Star 2. eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı, 23 Ocak 2025 Perşembe akşamı netlik kazandı.

Survivor'ın son bölümünde ne oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın izleyici karşısına çıkan son bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için bir kez daha zorlu parkurda mücadele etti. Kıran kırana geçen yarışın sonunda Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımda da eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor All Star 2025 eleme adayı kim oldu, Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar.

Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Bu hafta kadın potasının gerçekleşeceği Survivor All Star 2025'te dün gece ada konseyi yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı.
Yapılan oylama sonucu Survivor'da haftanın 2. eleme adayı mavi takımdan Pınar oldu. Eleme potasına giren Pınar, "Hiç beklemiyordum. Ağzımla kuş tutmam gerekiyormuş. Yazılma sebebimi merak ediyorum. Hesap sormak değil amacım merak ediyorum. İlginç geldi. Geçen sene de düellolara giriyordum. Sadece büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Organize de olduğunu düşünüyorum." sözleri ile dikkat çekti.

Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2025 All Star- Gönüllüler'de takımlar dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi.
Yarışmacılar parkurda yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için adeta canını dişine taktı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu Sema'nın atışı ile All Star takımı 12-7'lik skorla kazandı.
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
TÜRKİYE
Survivor All Star 2025'te düello oyunu: Zorlu mücadele sonrası adaya veda etti
20 Ocak, 09:42
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