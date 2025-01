https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/survivorda-ikinci-eleme-adayi-belli-oldu-buyuk-haksizlik-oldugunu-dusunuyorum-1093017339.html

Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu: 'Büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum'

Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu: 'Büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum'

Sputnik Türkiye

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU (23 OCAK 2025 PERŞEMBE) | Dün akşam Survivor son bölümde eleme potasına kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?.. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T14:17+0300

2025-01-24T14:17+0300

2025-01-24T14:18+0300

yaşam

survivor

acun ılıcalı

yarışma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:560:315_1920x0_80_0_0_f194897f3cf29e47ff733983149caf64.jpg

Survivor All Star 2. eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı, 23 Ocak 2025 Perşembe akşamı netlik kazandı. Survivor'ın son bölümünde ne oldu?Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın izleyici karşısına çıkan son bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için bir kez daha zorlu parkurda mücadele etti. Kıran kırana geçen yarışın sonunda Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımda da eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor All Star 2025 eleme adayı kim oldu, Survivor 2. dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar.Survivor'da eleme adayı kim oldu?Bu hafta kadın potasının gerçekleşeceği Survivor All Star 2025'te dün gece ada konseyi yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı.Yapılan oylama sonucu Survivor'da haftanın 2. eleme adayı mavi takımdan Pınar oldu. Eleme potasına giren Pınar, "Hiç beklemiyordum. Ağzımla kuş tutmam gerekiyormuş. Yazılma sebebimi merak ediyorum. Hesap sormak değil amacım merak ediyorum. İlginç geldi. Geçen sene de düellolara giriyordum. Sadece büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Organize de olduğunu düşünüyorum." sözleri ile dikkat çekti.Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?Survivor 2025 All Star- Gönüllüler'de takımlar dün gece dokunulmazlık mücadelesi için karşı karşıya geldi.Yarışmacılar parkurda yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için adeta canını dişine taktı. Kıran kırana geçen mücadele sonrası Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu Sema'nın atışı ile All Star takımı 12-7'lik skorla kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/survivor-all-star-2025te-duello-oyunu-zorlu-mucadele-sonrasi-adaya-veda-etti-1092850865.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

survivor eleme adayı kim, survivor, survivor son dakika, survivor eleme, survivor kim elendi, survivor kim kazandı