https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rus-siyaset-uzmani-dugin-rusya-ve-abd-kureselcilere-ortak-darbe-vurdu-1092980301.html

Rus siyaset uzmanı Dugin: Rusya ve ABD, küreselcilere ortak darbe vurdu

Rus siyaset uzmanı Dugin: Rusya ve ABD, küreselcilere ortak darbe vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya ve ABD'nin küreselcilere darbe vurduğunu belirten Rus uzman Dugin, Macron ve Starmer gibi siyasetçileri zor bir dönemin beklediğini işaret etti. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T14:34+0300

2025-01-23T14:34+0300

2025-01-23T14:34+0300

dünya

abd

aleksandr dugin

donald trump

barack obama

washington

amerika

joe biden

emmanuel macron

keir starmer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084568802_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_105f45ea9bb66ce4436bd6406d56fd4f.jpg

Rusya'nın önde gelen siyasi düşünür, felsefeci ve sosyologlarından Aleksandr Dugin, Rusya ve ABD'nin küreselcilere iki taraftan darbe vurduğunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın dönüşünün altlarındaki tabureyi kaydırdığını vurguladı.Dugin, "Küreselcilere her iki taraftan darbe vuruldu. Biz de kendi adımıza çok kutuplu bir dünya inşa etmeye başladık. Liberalizmi bir ideoloji olarak toplumumuzdan temizleyip, geleneksel değerlere açık bir şekilde dönmeye ve yönelmeye başladık. Bu da bir cepheydi. Ancak şimdi liberalizme, küreselleşmeye içeriden, bizzat Washington'dan gelen bir darbe vuruldu" dedi.Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın şu an ne hissettiğini hayal bile edemediğini, Joe Biden'ın belki de hiçbir şey hissetmediğini söyleyen Dugin, Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a çıkışıyla birlikte İngiltere Başbakanı Keir Starmer veya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi küreselcilerin altından taburenin kaydırıldığını belirtti.Rus siyaset uzmanı, artık bu liderlerin ya her zaman amiral gemileri olan Amerika'ya karşı çıkmaları, ya duruşlarını değiştirmeleri ya da Trump'a karşı bir tür cephe oluşturmaları gerektiğinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rogov-ukrayna-saflarinda-savasan-japon-ozel-harekat-subayi-olduruldu-1092975045.html

washington

amerika

ingiltere

fransa

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, aleksandr dugin, donald trump, barack obama, washington, amerika, joe biden, emmanuel macron, keir starmer, ingiltere, fransa, rusya, küreselci