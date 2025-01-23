Rus siyaset uzmanı Dugin: Rusya ve ABD, küreselcilere ortak darbe vurdu
© Sputnik / Сергей БобылевAleksandr Dugin
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Rusya ve ABD'nin küreselcilere darbe vurduğunu belirten Rus uzman Dugin, Macron ve Starmer gibi siyasetçileri zor bir dönemin beklediğini işaret etti.
Rusya'nın önde gelen siyasi düşünür, felsefeci ve sosyologlarından Aleksandr Dugin, Rusya ve ABD'nin küreselcilere iki taraftan darbe vurduğunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın dönüşünün altlarındaki tabureyi kaydırdığını vurguladı.
Dugin, "Küreselcilere her iki taraftan darbe vuruldu. Biz de kendi adımıza çok kutuplu bir dünya inşa etmeye başladık. Liberalizmi bir ideoloji olarak toplumumuzdan temizleyip, geleneksel değerlere açık bir şekilde dönmeye ve yönelmeye başladık. Bu da bir cepheydi. Ancak şimdi liberalizme, küreselleşmeye içeriden, bizzat Washington'dan gelen bir darbe vuruldu" dedi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın şu an ne hissettiğini hayal bile edemediğini, Joe Biden'ın belki de hiçbir şey hissetmediğini söyleyen Dugin, Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a çıkışıyla birlikte İngiltere Başbakanı Keir Starmer veya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi küreselcilerin altından taburenin kaydırıldığını belirtti.
Rus siyaset uzmanı, artık bu liderlerin ya her zaman amiral gemileri olan Amerika'ya karşı çıkmaları, ya duruşlarını değiştirmeleri ya da Trump'a karşı bir tür cephe oluşturmaları gerektiğinin altını çizdi.
Dugin, "Küreselcilere her iki taraftan darbe vuruldu. Biz de kendi adımıza çok kutuplu bir dünya inşa etmeye başladık. Liberalizmi bir ideoloji olarak toplumumuzdan temizleyip, geleneksel değerlere açık bir şekilde dönmeye ve yönelmeye başladık. Bu da bir cepheydi. Ancak şimdi liberalizme, küreselleşmeye içeriden, bizzat Washington'dan gelen bir darbe vuruldu" dedi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın şu an ne hissettiğini hayal bile edemediğini, Joe Biden'ın belki de hiçbir şey hissetmediğini söyleyen Dugin, Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a çıkışıyla birlikte İngiltere Başbakanı Keir Starmer veya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi küreselcilerin altından taburenin kaydırıldığını belirtti.
Rus siyaset uzmanı, artık bu liderlerin ya her zaman amiral gemileri olan Amerika'ya karşı çıkmaları, ya duruşlarını değiştirmeleri ya da Trump'a karşı bir tür cephe oluşturmaları gerektiğinin altını çizdi.