https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rogov-ukrayna-saflarinda-savasan-japon-ozel-harekat-subayi-olduruldu-1092975045.html
Rogov: Ukrayna saflarında savaşan Japon özel harekat subayı öldürüldü
Rogov: Ukrayna saflarında savaşan Japon özel harekat subayı öldürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'a giderek Ukrayna ordusu saflarında çarpışan yabancı paralı askerleri ortadan kaldırmaya ara vermeden devam ediyor. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T13:02+0300
2025-01-23T13:02+0300
2025-01-23T13:02+0300
ukrayna krizi
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zaporojye bölgesi
rusya silahlı kuvvetleri
rusya kamu odası
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Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Zaporojye Bölgesi'ndeki çatışmalarda bir Japon paralı askerin öldürüldüğünü söyledi.Sputnik’e demeç veren Rogov, "Elde edilen operasyonel bilgilere göre Japonya özel harekat subayı Koto Ono, Gulyaypolye'de etkisiz hale getirildi. Bu olay, topraklarımıza kılıçla gelme kararı alacak herkese bir kez daha ders olacak" dedi.Rogov, Japon paralı askerin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna ordusunun Gulyaypolye'deki konuşlanma noktasına düzenlenen hedefli bombardıman sonucunda öldürüldüğünü vurguladı.Batılı ülkeler Ukrayna'ya çok sayıda paralı asker gönderirken Rus ordusu, şimdiye dek bu askerlerin büyük bölümünü imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ermeni-istihbaratindan-2025te-yeni-bir-azerbaycan-ermenistan-savasi-cikma-ihtimaline-dair-tahmin-1092971716.html
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ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya silahlı kuvvetleri, rusya kamu odası, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, özel harekat, japonya, japon, asker, paralı asker, yabancı asker
ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya silahlı kuvvetleri, rusya kamu odası, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, özel harekat, japonya, japon, asker, paralı asker, yabancı asker
Rogov: Ukrayna saflarında savaşan Japon özel harekat subayı öldürüldü
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'a giderek Ukrayna ordusu saflarında çarpışan yabancı paralı askerleri ortadan kaldırmaya ara vermeden devam ediyor.
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Zaporojye Bölgesi'ndeki çatışmalarda bir Japon paralı askerin öldürüldüğünü söyledi.
Sputnik’e demeç veren Rogov, "Elde edilen operasyonel bilgilere göre Japonya özel harekat subayı Koto Ono, Gulyaypolye'de etkisiz hale getirildi. Bu olay, topraklarımıza kılıçla gelme kararı alacak herkese bir kez daha ders olacak" dedi.
Rogov, Japon paralı askerin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna ordusunun Gulyaypolye'deki konuşlanma noktasına düzenlenen hedefli bombardıman sonucunda öldürüldüğünü vurguladı.
Batılı ülkeler Ukrayna'ya çok sayıda paralı asker gönderirken Rus ordusu, şimdiye dek bu askerlerin büyük bölümünü imha etti.