https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rogov-ukrayna-saflarinda-savasan-japon-ozel-harekat-subayi-olduruldu-1092975045.html

Rogov: Ukrayna saflarında savaşan Japon özel harekat subayı öldürüldü

Rogov: Ukrayna saflarında savaşan Japon özel harekat subayı öldürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'a giderek Ukrayna ordusu saflarında çarpışan yabancı paralı askerleri ortadan kaldırmaya ara vermeden devam ediyor. 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-23T13:02+0300

2025-01-23T13:02+0300

2025-01-23T13:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

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rusya kamu odası

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Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Zaporojye Bölgesi'ndeki çatışmalarda bir Japon paralı askerin öldürüldüğünü söyledi.Sputnik’e demeç veren Rogov, "Elde edilen operasyonel bilgilere göre Japonya özel harekat subayı Koto Ono, Gulyaypolye'de etkisiz hale getirildi. Bu olay, topraklarımıza kılıçla gelme kararı alacak herkese bir kez daha ders olacak" dedi.Rogov, Japon paralı askerin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna ordusunun Gulyaypolye'deki konuşlanma noktasına düzenlenen hedefli bombardıman sonucunda öldürüldüğünü vurguladı.Batılı ülkeler Ukrayna'ya çok sayıda paralı asker gönderirken Rus ordusu, şimdiye dek bu askerlerin büyük bölümünü imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ermeni-istihbaratindan-2025te-yeni-bir-azerbaycan-ermenistan-savasi-cikma-ihtimaline-dair-tahmin-1092971716.html

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