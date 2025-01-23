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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/rogov-ukrayna-saflarinda-savasan-japon-ozel-harekat-subayi-olduruldu-1092975045.html
Rogov: Ukrayna saflarında savaşan Japon özel harekat subayı öldürüldü
Rogov: Ukrayna saflarında savaşan Japon özel harekat subayı öldürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'a giderek Ukrayna ordusu saflarında çarpışan yabancı paralı askerleri ortadan kaldırmaya ara vermeden devam ediyor. 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Zaporojye Bölgesi'ndeki çatışmalarda bir Japon paralı askerin öldürüldüğünü söyledi.Sputnik’e demeç veren Rogov, "Elde edilen operasyonel bilgilere göre Japonya özel harekat subayı Koto Ono, Gulyaypolye'de etkisiz hale getirildi. Bu olay, topraklarımıza kılıçla gelme kararı alacak herkese bir kez daha ders olacak" dedi.Rogov, Japon paralı askerin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna ordusunun Gulyaypolye'deki konuşlanma noktasına düzenlenen hedefli bombardıman sonucunda öldürüldüğünü vurguladı.Batılı ülkeler Ukrayna'ya çok sayıda paralı asker gönderirken Rus ordusu, şimdiye dek bu askerlerin büyük bölümünü imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ermeni-istihbaratindan-2025te-yeni-bir-azerbaycan-ermenistan-savasi-cikma-ihtimaline-dair-tahmin-1092971716.html
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ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya silahlı kuvvetleri, rusya kamu odası, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, özel harekat, japonya, japon, asker, paralı asker, yabancı asker
ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya silahlı kuvvetleri, rusya kamu odası, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, özel harekat, japonya, japon, asker, paralı asker, yabancı asker

Rogov: Ukrayna saflarında savaşan Japon özel harekat subayı öldürüldü

13:02 23.01.2025
© AFP 2023 / Toru YamanakaSoldado de las FFAA de Japón (archivo)
Soldado de las FFAA de Japón (archivo) - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AFP 2023 / Toru Yamanaka
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'a giderek Ukrayna ordusu saflarında çarpışan yabancı paralı askerleri ortadan kaldırmaya ara vermeden devam ediyor.
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Zaporojye Bölgesi'ndeki çatışmalarda bir Japon paralı askerin öldürüldüğünü söyledi.

Sputnik’e demeç veren Rogov, "Elde edilen operasyonel bilgilere göre Japonya özel harekat subayı Koto Ono, Gulyaypolye'de etkisiz hale getirildi. Bu olay, topraklarımıza kılıçla gelme kararı alacak herkese bir kez daha ders olacak" dedi.

Rogov, Japon paralı askerin Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna ordusunun Gulyaypolye'deki konuşlanma noktasına düzenlenen hedefli bombardıman sonucunda öldürüldüğünü vurguladı.

Batılı ülkeler Ukrayna'ya çok sayıda paralı asker gönderirken Rus ordusu, şimdiye dek bu askerlerin büyük bölümünü imha etti.
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