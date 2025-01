https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/nebenzya-rusya-israil-ile-hamas-arasindaki-anlasmanin-uygulanmasini-yakindan-izleyecek-1092994219.html

Nebenzya: Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın uygulanmasını yakından izleyecek

Nebenzya: Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın uygulanmasını yakından izleyecek

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın uygulanmasını yakından takip edeceğini... 23.01.2025

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ‘BM ve Arap Birliği arasındaki işbirliği’ konulu toplantısında konuşan Nebenzya, Rusya'nın İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmanın uygulanmasını yakından takip edeceğini ve çatışma bölgesinde ‘koşulsuz ve kapsamlı’ bir ateşkese yönelik her türlü girişimi destekleyeceğini söyledi.Nebenzya, “İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmanın uygulanmasını yakından izleyeceğiz ve Filistin-İsrail çatışma bölgesinde koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkes, güvenli ve engelsiz insani erişimin sağlanması, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu kararları da dahil olmak üzere evrensel olarak tanınan uluslararası yasal bir temelde müzakerelerin yeniden başlatılması için her türlü girişimi destekleyeceğiz” dedi.Rusya’nın Arap Birliği ve BM arasındaki etkileşim de dahil olmak üzere, bölgedeki durumun normalleşmesine hem ulusal hem de kolektif formatta mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirten Rus diplomat, “Rusya, güncel uluslararası ve bölgesel konularda Arap Birliği ile ortaklık ve işbirliğini güçlendirmeye devam edecektir. Ayrıca BM ve Arap Birliği arasındaki koordinasyonu da destekleyeceğiz” diye konuştu.Nebenzya ayrıca, İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılması için ‘gerekli uluslararası zeminin’ oluşmasında etkili olan Arap Birliği'nin ‘konsolide duruşuna’ da dikkat çekti.

