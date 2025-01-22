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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/hamas-gazzede-teknokrat-hukumet-kurmayi-planliyoruz-1092921018.html
Hamas: Gazze'de 'teknokrat hükümet' kurmayı planlıyoruz
Hamas: Gazze'de 'teknokrat hükümet' kurmayı planlıyoruz
Sputnik Türkiye
Hamas, Gazze Şeridi'ni yönetmek için bir 'teknokrat' hükümeti kurmayı planladığını açıkladı. Ayrıca, kurulacak teknokrat hükümetin Filistinli grupların... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T04:37+0300
2025-01-22T04:41+0300
israil- filistin çatışması
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Hamas yetkililerinden Basim Naim, ateşkesin ardından açıklamalarda bulundu. Naim, El Aksa kanalına verdiği demeçte, Hamas'ın Gazze Şeridi’ni yönetmek için Filistinli grupların uzlaşısıyla bir 'teknokrat hükümeti' kurmayı hedeflediğini duyurdu.'Teknokrat hükümeti kurmayı hedefliyoruz'Naim, bölünmeyi sona erdirmek için çabalar olduğunu ve ulusal birlik hükümeti kurma yönünde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söylediği konuşmasında "Gazze’deki durumu yönetmek için Filistinli grupların mutabık kaldığı bir teknokrat hükümeti kurmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.'Birinci aşama insani aşamadır'Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında da konuşan Naim, "Birinci aşama insani aşamadır. Bu aşamada çocuklar, kadınlar ve yaşlılar serbest bırakılacak" şeklinde konuştu.Anlaşmanın ilk haftasının sonunda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında bulunan Raşid Caddesi'nden çekileceğini belirten Naim, bu süreçte yerinden edilenlerin, herhangi bir engelleme ya da aramaya maruz kalmadan yürüyerek Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönebileceğini ifade etti.Naim ayrıca, Katar'ın gözetimi altında, Gazze'nin kuzeyine dönüş yapan araçların cihazlarla kontrol sürecinden geçirileceğini dile getirdi.Teknokrat hükümet nedir?Teknokrat hükümet, devlet yönetiminde uzmanlık ve bilimsel bilgiye dayalı bir yaklaşımı benimseyen bir hükümet türü olarak biliniyor. Teknokrat hükümetlerde siyasi partilerden çok, alanında uzman kişiler görevlendiriliyor ve bu uzmanlar genellikle ekonomi, mühendislik, sağlık, eğitim gibi çeşitli alanlarda derin bilgiye sahip kişiler oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/israil-genelkurmay-baskani-halevi-7-ekim-basarisizligindan-dolayi-istifa-ettigini-duyurdu-1092908985.html
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ortadoğu, gazze, hamas, katar, filistin, teknokrat hükümet, teknokrat
ortadoğu, gazze, hamas, katar, filistin, teknokrat hükümet, teknokrat

Hamas: Gazze'de 'teknokrat hükümet' kurmayı planlıyoruz

04:37 22.01.2025 (güncellendi: 04:41 22.01.2025)
© Yasser QudaihHavadan insani yardım
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© Yasser Qudaih
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Hamas, Gazze Şeridi'ni yönetmek için bir 'teknokrat' hükümeti kurmayı planladığını açıkladı. Ayrıca, kurulacak teknokrat hükümetin Filistinli grupların uzlaşısıyle oluşturulacağını belirtti.
Hamas yetkililerinden Basim Naim, ateşkesin ardından açıklamalarda bulundu. Naim, El Aksa kanalına verdiği demeçte, Hamas'ın Gazze Şeridi’ni yönetmek için Filistinli grupların uzlaşısıyla bir 'teknokrat hükümeti' kurmayı hedeflediğini duyurdu.

'Teknokrat hükümeti kurmayı hedefliyoruz'

Naim, bölünmeyi sona erdirmek için çabalar olduğunu ve ulusal birlik hükümeti kurma yönünde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söylediği konuşmasında "Gazze’deki durumu yönetmek için Filistinli grupların mutabık kaldığı bir teknokrat hükümeti kurmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

'Birinci aşama insani aşamadır'

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması hakkında da konuşan Naim, "Birinci aşama insani aşamadır. Bu aşamada çocuklar, kadınlar ve yaşlılar serbest bırakılacak" şeklinde konuştu.
Anlaşmanın ilk haftasının sonunda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında bulunan Raşid Caddesi'nden çekileceğini belirten Naim, bu süreçte yerinden edilenlerin, herhangi bir engelleme ya da aramaya maruz kalmadan yürüyerek Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönebileceğini ifade etti.
Naim ayrıca, Katar'ın gözetimi altında, Gazze'nin kuzeyine dönüş yapan araçların cihazlarla kontrol sürecinden geçirileceğini dile getirdi.

Teknokrat hükümet nedir?

Teknokrat hükümet, devlet yönetiminde uzmanlık ve bilimsel bilgiye dayalı bir yaklaşımı benimseyen bir hükümet türü olarak biliniyor. Teknokrat hükümetlerde siyasi partilerden çok, alanında uzman kişiler görevlendiriliyor ve bu uzmanlar genellikle ekonomi, mühendislik, sağlık, eğitim gibi çeşitli alanlarda derin bilgiye sahip kişiler oluyor.
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