https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/la-nina-soguklari-resmen-basladi-rekor-kar-yagisi-ilk-abdyi-vurdu-1092935820.html
La Nina soğukları resmen başladı: Rekor kar yağışı ilk ABD'yi vurdu
La Nina soğukları resmen başladı: Rekor kar yağışı ilk ABD'yi vurdu
Sputnik Türkiye
La Nina'nın etkisiyle ABD'nin uzun süredir kar yağışı görmeyen bölgelerine rekor kar yağıyor. Dünya genelinde sıcaklık normallerinin altında soğuk hava getiren... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T09:18+0300
2025-01-23T09:18+0300
2025-01-23T09:23+0300
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Dünya genelinde sıcaklıkların normalden daha düşük olmasıyla kendini gösteren La Nina iklim olayı ABD topraklarının büyük bir kesimini etkisi altına aldı. Tehlikeli hava koşullarında en az dokuz kişinin öldüğü belirtiliyor. Özellikle kış mevsimine hiç alışık olmayan bölgeleri vuran La Nina, iklim krizinin bir göstergesi olarak niteleniyor.ABD'nin bazı bölgelerinde on yıllardır görülmeyen ölümcül fırtına ve rekor kar yağışları nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kar yağışının en son on yıllar öncesinde bölgelerde kar fırtınası uyarıları veriliyor. New Orleans'ta La Nina ile birlikte neredeyse 25 santimetre kar yağışı aldığı kaydedilirken bölgede en son 10 yıl önce kar yağdığı belirtiliyor. Alabama'daki son kar yağışı ise 143 yıllık bir günlük kar yağışı rekoru kırıldı. Hava durumu servisleri, güney Louisiana'nın bazı kısımları ve doğu Teksas'ta Körfez kıyısı boyunca ilk kar fırtınası uyarısını verdi. İklim uzmanları ve meteorologlardan uyarı2025 yılında La Nina'nın etkileri, iklim uzmanları ve meteorologlar tarafından dikkatle izleniyor. Bu yıl, La Nina'nın 'alışılmadık ve zayıf bir şekilde' başladığı belirtiliyor. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu yılki La Nina'nın önceki yıllara göre daha kısa ve daha zayıf olduğunu ifade ediyor, bu da daha kuru hava koşullarına yol açabileceği anlamına geliyor. Ancak, etkilerin ne kadar belirgin olacağına dair belirsizlikler sürmekte.Türkiye'de ise La Nina'nın etkilerinin daha az belirgin olacağı öngörülüyor, ancak bazı uzmanlar kışın soğuk geçebileceğini savunuyor. Yine de, uzun vadeli sıcaklık tahminlerinde daha sıcak bir kış bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/abdnin-batisinda-yanginlar-devam-ederken-dogusundaki-sicak-eyaletlerde-benzeri-gorulmemis-kar-1092925020.html
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abd, teksas, abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa), dünya, la nina, kış, kar fırtınası
abd, teksas, abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa), dünya, la nina, kış, kar fırtınası
La Nina soğukları resmen başladı: Rekor kar yağışı ilk ABD'yi vurdu
09:18 23.01.2025 (güncellendi: 09:23 23.01.2025)
La Nina'nın etkisiyle ABD'nin uzun süredir kar yağışı görmeyen bölgelerine rekor kar yağıyor. Dünya genelinde sıcaklık normallerinin altında soğuk hava getiren La Nina nedeniyle en az 9 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Dünya genelinde sıcaklıkların normalden daha düşük olmasıyla kendini gösteren La Nina iklim olayı ABD topraklarının büyük bir kesimini etkisi altına aldı. Tehlikeli hava koşullarında en az dokuz kişinin öldüğü belirtiliyor. Özellikle kış mevsimine hiç alışık olmayan bölgeleri vuran La Nina, iklim krizinin bir göstergesi olarak niteleniyor.
ABD'nin bazı bölgelerinde on yıllardır görülmeyen ölümcül fırtına ve rekor kar yağışları nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kar yağışının en son on yıllar öncesinde bölgelerde kar fırtınası uyarıları veriliyor. New Orleans'ta La Nina ile birlikte neredeyse 25 santimetre kar yağışı aldığı kaydedilirken bölgede en son 10 yıl önce kar yağdığı belirtiliyor. Alabama'daki son kar yağışı ise 143 yıllık bir günlük kar yağışı rekoru kırıldı.
Hava durumu servisleri, güney Louisiana'nın bazı kısımları ve doğu Teksas'ta Körfez kıyısı boyunca ilk kar fırtınası uyarısını verdi.
La Nina, Pasifik Okyanusu'nda sıcaklıkların normalden daha düşük olduğu bir iklim olayıdır. Bu durum, genellikle El Nino'nun zıt bir fenomeni olarak kabul edilir.
La Nina, Pasifik'in doğusunda, özellikle ekvator boyunca, deniz suyu sıcaklıklarının normalin altına düşmesiyle karakterizedir. Bu olay, küresel hava koşullarını etkileyebilir ve dünya genelinde kuraklık, yoğun yağışlar veya sıcaklık değişimleri gibi farklı hava olaylarına yol açabilir.
İklim uzmanları ve meteorologlardan uyarı
2025 yılında La Nina'nın etkileri, iklim uzmanları ve meteorologlar tarafından dikkatle izleniyor. Bu yıl, La Nina'nın 'alışılmadık ve zayıf bir şekilde' başladığı belirtiliyor. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu yılki La Nina'nın önceki yıllara göre daha kısa ve daha zayıf olduğunu ifade ediyor, bu da daha kuru hava koşullarına yol açabileceği anlamına geliyor. Ancak, etkilerin ne kadar belirgin olacağına dair belirsizlikler sürmekte.
Türkiye'de ise La Nina'nın etkilerinin daha az belirgin olacağı öngörülüyor, ancak bazı uzmanlar kışın soğuk geçebileceğini savunuyor. Yine de, uzun vadeli sıcaklık tahminlerinde daha sıcak bir kış bekleniyor.