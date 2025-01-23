La Nina soğukları resmen başladı: Rekor kar yağışı ilk ABD'yi vurdu

La Nina, Pasifik Okyanusu'nda sıcaklıkların normalden daha düşük olduğu bir iklim olayıdır. Bu durum, genellikle El Nino'nun zıt bir fenomeni olarak kabul edilir.

La Nina, Pasifik'in doğusunda, özellikle ekvator boyunca, deniz suyu sıcaklıklarının normalin altına düşmesiyle karakterizedir. Bu olay, küresel hava koşullarını etkileyebilir ve dünya genelinde kuraklık, yoğun yağışlar veya sıcaklık değişimleri gibi farklı hava olaylarına yol açabilir.