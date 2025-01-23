La Nina soğukları resmen başladı: Rekor kar yağışı ilk ABD'yi vurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
ABD'de 157 yıllık 'doğum yoluyla vatandaşlık hakkı' sona mı eriyor?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ev almak için kaç yıl çalışmak gerekiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yangından önce otelden nasıl şikâyet ediliyordu?
12:12
7 dk
HABER MASASI
Türkiye yasta...
13:00
64 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yangın sprinkler sistemi nedir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'lı Ortadoğu
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
ÖZEL HABER
ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Adana'dan Bolu'ya: Türkiye tarihinde iz bırakan yangınlar
18:41
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
Macron'dan savunma harcamalarını yükseltme çağrısı
20:34
2 dk
ÖZEL HABER
Orban’dan yaptırımlara tepki: ‘Avrupa’nın rekabet gücünü yok etti
22:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Kuraklık ve su krizine Yunanistan’dan yenilikçi hamle
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kurye ölümleri neden önlenemiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/la-nina-soguklari-resmen-basladi-rekor-kar-yagisi-ilk-abdyi-vurdu-1092935820.html
La Nina soğukları resmen başladı: Rekor kar yağışı ilk ABD'yi vurdu
La Nina soğukları resmen başladı: Rekor kar yağışı ilk ABD'yi vurdu
Sputnik Türkiye
La Nina'nın etkisiyle ABD'nin uzun süredir kar yağışı görmeyen bölgelerine rekor kar yağıyor. Dünya genelinde sıcaklık normallerinin altında soğuk hava getiren... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T09:18+0300
2025-01-23T09:23+0300
dünya
abd
teksas
abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa)
dünya
la nina
kış
kar fırtınası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092427619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05da837870b4b8d10fa9dc38591fa747.jpg
Dünya genelinde sıcaklıkların normalden daha düşük olmasıyla kendini gösteren La Nina iklim olayı ABD topraklarının büyük bir kesimini etkisi altına aldı. Tehlikeli hava koşullarında en az dokuz kişinin öldüğü belirtiliyor. Özellikle kış mevsimine hiç alışık olmayan bölgeleri vuran La Nina, iklim krizinin bir göstergesi olarak niteleniyor.ABD'nin bazı bölgelerinde on yıllardır görülmeyen ölümcül fırtına ve rekor kar yağışları nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kar yağışının en son on yıllar öncesinde bölgelerde kar fırtınası uyarıları veriliyor. New Orleans'ta La Nina ile birlikte neredeyse 25 santimetre kar yağışı aldığı kaydedilirken bölgede en son 10 yıl önce kar yağdığı belirtiliyor. Alabama'daki son kar yağışı ise 143 yıllık bir günlük kar yağışı rekoru kırıldı. Hava durumu servisleri, güney Louisiana'nın bazı kısımları ve doğu Teksas'ta Körfez kıyısı boyunca ilk kar fırtınası uyarısını verdi. İklim uzmanları ve meteorologlardan uyarı2025 yılında La Nina'nın etkileri, iklim uzmanları ve meteorologlar tarafından dikkatle izleniyor. Bu yıl, La Nina'nın 'alışılmadık ve zayıf bir şekilde' başladığı belirtiliyor. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu yılki La Nina'nın önceki yıllara göre daha kısa ve daha zayıf olduğunu ifade ediyor, bu da daha kuru hava koşullarına yol açabileceği anlamına geliyor. Ancak, etkilerin ne kadar belirgin olacağına dair belirsizlikler sürmekte.Türkiye'de ise La Nina'nın etkilerinin daha az belirgin olacağı öngörülüyor, ancak bazı uzmanlar kışın soğuk geçebileceğini savunuyor. Yine de, uzun vadeli sıcaklık tahminlerinde daha sıcak bir kış bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/abdnin-batisinda-yanginlar-devam-ederken-dogusundaki-sicak-eyaletlerde-benzeri-gorulmemis-kar-1092925020.html
abd
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/07/1092427619_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6e5d2565ee9a90dc0c6b5e7b56e5cae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, teksas, abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa), dünya, la nina, kış, kar fırtınası
abd, teksas, abd ulusal okyanus ve atmosfer idaresi (noaa), dünya, la nina, kış, kar fırtınası

La Nina soğukları resmen başladı: Rekor kar yağışı ilk ABD'yi vurdu

09:18 23.01.2025 (güncellendi: 09:23 23.01.2025)
© AP Photo / Joshua A. BickelABD'de kar fırtınası
ABD'de kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Abone ol
La Nina'nın etkisiyle ABD'nin uzun süredir kar yağışı görmeyen bölgelerine rekor kar yağıyor. Dünya genelinde sıcaklık normallerinin altında soğuk hava getiren La Nina nedeniyle en az 9 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Dünya genelinde sıcaklıkların normalden daha düşük olmasıyla kendini gösteren La Nina iklim olayı ABD topraklarının büyük bir kesimini etkisi altına aldı. Tehlikeli hava koşullarında en az dokuz kişinin öldüğü belirtiliyor. Özellikle kış mevsimine hiç alışık olmayan bölgeleri vuran La Nina, iklim krizinin bir göstergesi olarak niteleniyor.
ABD'nin bazı bölgelerinde on yıllardır görülmeyen ölümcül fırtına ve rekor kar yağışları nedeniyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kar yağışının en son on yıllar öncesinde bölgelerde kar fırtınası uyarıları veriliyor. New Orleans'ta La Nina ile birlikte neredeyse 25 santimetre kar yağışı aldığı kaydedilirken bölgede en son 10 yıl önce kar yağdığı belirtiliyor. Alabama'daki son kar yağışı ise 143 yıllık bir günlük kar yağışı rekoru kırıldı.
Hava durumu servisleri, güney Louisiana'nın bazı kısımları ve doğu Teksas'ta Körfez kıyısı boyunca ilk kar fırtınası uyarısını verdi.

La Nina, Pasifik Okyanusu'nda sıcaklıkların normalden daha düşük olduğu bir iklim olayıdır. Bu durum, genellikle El Nino'nun zıt bir fenomeni olarak kabul edilir.

La Nina, Pasifik'in doğusunda, özellikle ekvator boyunca, deniz suyu sıcaklıklarının normalin altına düşmesiyle karakterizedir. Bu olay, küresel hava koşullarını etkileyebilir ve dünya genelinde kuraklık, yoğun yağışlar veya sıcaklık değişimleri gibi farklı hava olaylarına yol açabilir.

İklim uzmanları ve meteorologlardan uyarı

2025 yılında La Nina'nın etkileri, iklim uzmanları ve meteorologlar tarafından dikkatle izleniyor. Bu yıl, La Nina'nın 'alışılmadık ve zayıf bir şekilde' başladığı belirtiliyor. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), bu yılki La Nina'nın önceki yıllara göre daha kısa ve daha zayıf olduğunu ifade ediyor, bu da daha kuru hava koşullarına yol açabileceği anlamına geliyor. Ancak, etkilerin ne kadar belirgin olacağına dair belirsizlikler sürmekte.
Türkiye'de ise La Nina'nın etkilerinin daha az belirgin olacağı öngörülüyor, ancak bazı uzmanlar kışın soğuk geçebileceğini savunuyor. Yine de, uzun vadeli sıcaklık tahminlerinde daha sıcak bir kış bekleniyor.
New Orleans - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
DÜNYA
ABD'nin batısında yangınlar devam ederken doğusundaki sıcak eyaletlerde benzeri görülmemiş kar fırtınası başladı
Dün, 10:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала