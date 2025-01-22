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ABD'nin batısında yangınlar devam ederken doğusundaki sıcak eyaletlerde benzeri görülmemiş kar fırtınası başladı
ABD'nin batısında yangınlar devam ederken doğusundaki sıcak eyaletlerde benzeri görülmemiş kar fırtınası başladı
Sputnik Türkiye
ABD'nin batı eyaleti California'da orman yangınları devam ederken doğudaki Florida, Louisiana ve Texas gibi yıl boyu nispeten yüksek sıcaklarının kaydedildiği... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T10:37+0300
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ABD'nin doğu eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası, New Orleans, Texas ve kuzey Florida gibi kentlerde etkili olmaya başladı. Meteoroloji uzmanları, bazı bölgelerde kar kalınlığının rekorları altüst ettiğini vurgulayarak "benzeri görülmemiş" bir hava olayına işaret etti. Uzmanlar, ABD'nin doğu kıyısında etkili olan kar fırtınasının tarihe "2025 Körfez Kar Fırtınası" olarak geçeceğini ifade etti. Florida Valisi Vali Ron DeSantis, eyaletin kuzey kesiminde olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayarak zorlu hava koşullarına karşı ABD'lileri uyardı. Florida Valisi Ron DeSantis kar fırtınasının eyalette nadir görüldüğüne dikkat çekerek "İnanın ya da inanmayın, Florida eyaletinde kar temizleme ekiplerini seferber ediyoruz" dedi. Kuzey Florida'da kar yağışı başlarken yüksek sıcaklıkların yaşandığı Miami kenti dahil güney Florida'da kar, son derece nadir görülen bir hava olayı. En son kar, 19 Ocak 1977'de kaydedilmişti. Dün itibariyle kar kalınlığının 25 cm'ye ulaştığı New Orleans'da ise en son kar yaklaşık 10 yıl önce görülmüştü. 1881'deki kar yağışı rekoru kırıldıMeteoroloji yetkilileri, Alabama eyaletine bağlı Mobile kentinde dün 13.7 santimetre kar yağışı kaydedildiğini ve bunun 24 Ocak 1881'de kaydedilen 12.7 santimetrelik günlük kar yağışı rekorunu geçtiğini duyurdu.
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meteoroloji, florida, abd, texas, ron desantis, abd, kar fırtınası, kar yağışı, yoğun kar yağışı
meteoroloji, florida, abd, texas, ron desantis, abd, kar fırtınası, kar yağışı, yoğun kar yağışı

ABD'nin batısında yangınlar devam ederken doğusundaki sıcak eyaletlerde benzeri görülmemiş kar fırtınası başladı

10:37 22.01.2025
© AP Photo / Gerald HerbertNew Orleans
New Orleans - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
New Orleans
© AP Photo / Gerald Herbert
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ABD'nin batı eyaleti California'da orman yangınları devam ederken doğudaki Florida, Louisiana ve Texas gibi yıl boyu nispeten yüksek sıcaklarının kaydedildiği eyaletler, benzeri görülmemiş kar fırtınasına teslim oldu.
ABD'nin doğu eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası, New Orleans, Texas ve kuzey Florida gibi kentlerde etkili olmaya başladı. Meteoroloji uzmanları, bazı bölgelerde kar kalınlığının rekorları altüst ettiğini vurgulayarak "benzeri görülmemiş" bir hava olayına işaret etti.
Uzmanlar, ABD'nin doğu kıyısında etkili olan kar fırtınasının tarihe "2025 Körfez Kar Fırtınası" olarak geçeceğini ifade etti. Florida Valisi Vali Ron DeSantis, eyaletin kuzey kesiminde olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayarak zorlu hava koşullarına karşı ABD'lileri uyardı. Florida Valisi Ron DeSantis kar fırtınasının eyalette nadir görüldüğüne dikkat çekerek "İnanın ya da inanmayın, Florida eyaletinde kar temizleme ekiplerini seferber ediyoruz" dedi.
Kuzey Florida'da kar yağışı başlarken yüksek sıcaklıkların yaşandığı Miami kenti dahil güney Florida'da kar, son derece nadir görülen bir hava olayı. En son kar, 19 Ocak 1977'de kaydedilmişti. Dün itibariyle kar kalınlığının 25 cm'ye ulaştığı New Orleans'da ise en son kar yaklaşık 10 yıl önce görülmüştü.

1881'deki kar yağışı rekoru kırıldı

Meteoroloji yetkilileri, Alabama eyaletine bağlı Mobile kentinde dün 13.7 santimetre kar yağışı kaydedildiğini ve bunun 24 Ocak 1881'de kaydedilen 12.7 santimetrelik günlük kar yağışı rekorunu geçtiğini duyurdu.
California orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
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İklim değişikliğinin ABD'de orman yangını riskini artırması bekleniyor
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