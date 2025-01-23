https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/galatasarayin-ilk-transferi-aciklandi-6-milyon-euro-bonservis-odenecek-1092993691.html

Galatasaray'ın ilk transferi açıklandı: 6 milyon euro bonservis ödenecek

Galatasaray'ın ilk transferi açıklandı: 6 milyon euro bonservis ödenecek

Sputnik Türkiye

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Ahmet Kutucu transferini resmen tamamladı. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki milli futbolcuyu 6... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

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Ahmet Kutucu, 6 milyon euro bonservis ve yıllık 1.5 milyon euro maaş karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray, Eyüpspor’un 24 yaşındaki milli futbolcusu Ahmet Kutucu’yu 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Genç oyuncu, sarı kırmızılılardan yıllık 1.5 milyon euro kazanacak. Anlaşmada Eyüpspor’a sonraki satıştan yüzde 20 pay verilmesi maddesi de yer aldı. Ahmet Kutucu, takıma katılmak üzere Florya’ya gelirken, resmi imzaların gün içinde atılması bekleniyor.Ahmet Kutucu kimdir?1 Mart 2000'de Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğan Ahmet Kutucu, futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev alabilen Kutucu, Almanya alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Türkiye A Milli Takımı’nı tercih etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/galatasarayin-yildizi-osimhen-gazeteciye-yumruk-atti-sizi-mahvedecegim-1092992875.html

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