https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/galatasarayin-ilk-transferi-aciklandi-6-milyon-euro-bonservis-odenecek-1092993691.html
Galatasaray'ın ilk transferi açıklandı: 6 milyon euro bonservis ödenecek
Galatasaray'ın ilk transferi açıklandı: 6 milyon euro bonservis ödenecek
Sputnik Türkiye
Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Ahmet Kutucu transferini resmen tamamladı. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki milli futbolcuyu 6... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T21:40+0300
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Ahmet Kutucu, 6 milyon euro bonservis ve yıllık 1.5 milyon euro maaş karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray, Eyüpspor’un 24 yaşındaki milli futbolcusu Ahmet Kutucu’yu 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Genç oyuncu, sarı kırmızılılardan yıllık 1.5 milyon euro kazanacak. Anlaşmada Eyüpspor’a sonraki satıştan yüzde 20 pay verilmesi maddesi de yer aldı. Ahmet Kutucu, takıma katılmak üzere Florya’ya gelirken, resmi imzaların gün içinde atılması bekleniyor.Ahmet Kutucu kimdir?1 Mart 2000'de Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğan Ahmet Kutucu, futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev alabilen Kutucu, Almanya alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Türkiye A Milli Takımı’nı tercih etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/galatasarayin-yildizi-osimhen-gazeteciye-yumruk-atti-sizi-mahvedecegim-1092992875.html
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Galatasaray'ın ilk transferi açıklandı: 6 milyon euro bonservis ödenecek
Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Ahmet Kutucu transferini resmen tamamladı. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor forması giyen 24 yaşındaki milli futbolcuyu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Ahmet Kutucu, Galatasaray’dan yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.
Ahmet Kutucu, 6 milyon euro bonservis ve yıllık 1.5 milyon euro maaş karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.
Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray, Eyüpspor’un 24 yaşındaki milli futbolcusu Ahmet Kutucu’yu 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Genç oyuncu, sarı kırmızılılardan yıllık 1.5 milyon euro kazanacak. Anlaşmada Eyüpspor’a sonraki satıştan yüzde 20 pay verilmesi maddesi de yer aldı. Ahmet Kutucu, takıma katılmak üzere Florya’ya gelirken, resmi imzaların gün içinde atılması bekleniyor.
1 Mart 2000'de Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğan Ahmet Kutucu, futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı. Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev alabilen Kutucu, Almanya alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra Türkiye A Milli Takımı’nı tercih etti.