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Galatasaray'ın yıldızı Osimhen gazeteciye yumruk attı: 'Sizi mahvedeceğim'
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen gazeteciye yumruk attı: 'Sizi mahvedeceğim'
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen, dün gece eğlence çıkışı büyük bir olayla... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
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galatasaray spor kulübü
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Galatasaraylı Victor Osimhen, eğlence çıkışı gazetecilere fiziksel ve sözlü saldırıda bulunarak büyük tepki topladı.İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, eğlence çıkışı gazetecilere saldırarak büyük bir skandala imza attı. Fotoğraflarını çeken basın mensuplarına sert tepki gösteren Nijeryalı yıldız, gazeteci Tolga Bozduman’a yumruk atıp küfürler savurdu. Olay sonrası Osimhen’in, görüntülerin silinmesi için para teklif ettiği ve reddedilince tehditlerde bulunduğu iddia edildi.'Sizi mahvedeceğim'Saldırıya uğrayan Posta Gazetesi Muhabiri Tolga Bozduman "Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hala ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti" açıklamasında bulundu.
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victor james osimhen, galatasaray, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, yumruk, saldırı, saldırı girişimi, basın, basın açıklaması, muhabir, fotoğraf muhabiri
victor james osimhen, galatasaray, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş, yumruk, saldırı, saldırı girişimi, basın, basın açıklaması, muhabir, fotoğraf muhabiri

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen gazeteciye yumruk attı: 'Sizi mahvedeceğim'

20:29 23.01.2025 (güncellendi: 20:30 23.01.2025)
© AA / Abdulhamid HoşbaşOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Galatasaray’ın sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen, dün gece eğlence çıkışı büyük bir olayla gündeme geldi. Arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanında vakit geçiren Osimhen, mekandan çıkarken gazetecilerin görüntü almak istemesi üzerine muhabir Tolga Bozduman'a yumruk attı.
Galatasaraylı Victor Osimhen, eğlence çıkışı gazetecilere fiziksel ve sözlü saldırıda bulunarak büyük tepki topladı.
İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, eğlence çıkışı gazetecilere saldırarak büyük bir skandala imza attı. Fotoğraflarını çeken basın mensuplarına sert tepki gösteren Nijeryalı yıldız, gazeteci Tolga Bozduman’a yumruk atıp küfürler savurdu. Olay sonrası Osimhen’in, görüntülerin silinmesi için para teklif ettiği ve reddedilince tehditlerde bulunduğu iddia edildi.

'Sizi mahvedeceğim'

Saldırıya uğrayan Posta Gazetesi Muhabiri Tolga Bozduman "Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hala ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti" açıklamasında bulundu.
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
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Nijeryalı yıldız için flaş transfer iddiası: Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
4 Ocak, 13:06
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