https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/galatasarayin-yildizi-osimhen-gazeteciye-yumruk-atti-sizi-mahvedecegim-1092992875.html

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen gazeteciye yumruk attı: 'Sizi mahvedeceğim'

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen gazeteciye yumruk attı: 'Sizi mahvedeceğim'

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiraladığı Nijeryalı yıldız futbolcusu Victor Osimhen, dün gece eğlence çıkışı büyük bir olayla... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

victor james osimhen

galatasaray

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saldırı

saldırı girişimi

basın

basın açıklaması

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Galatasaraylı Victor Osimhen, eğlence çıkışı gazetecilere fiziksel ve sözlü saldırıda bulunarak büyük tepki topladı.İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, eğlence çıkışı gazetecilere saldırarak büyük bir skandala imza attı. Fotoğraflarını çeken basın mensuplarına sert tepki gösteren Nijeryalı yıldız, gazeteci Tolga Bozduman’a yumruk atıp küfürler savurdu. Olay sonrası Osimhen’in, görüntülerin silinmesi için para teklif ettiği ve reddedilince tehditlerde bulunduğu iddia edildi.'Sizi mahvedeceğim'Saldırıya uğrayan Posta Gazetesi Muhabiri Tolga Bozduman "Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hala ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/nijeryali-yildiz-icin-flas-transfer-iddiasi-osimhen-galatasaraydan-ayriliyor-mu-1092342744.html

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