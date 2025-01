https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/2025-oscar-odullerinde-adaylar-aciklandi-97-oscar-odul-toreni-ne-zaman-1092990592.html

2025 Oscar Ödülleri'nde adaylar açıklandı: 97. Oscar Ödül Töreni ne zaman?

2025 yılında 97’ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı. Yangın felaketinin yaşandığı Los Angeles’ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu... 23.01.2025, Sputnik Türkiye

2025 Oscar Ödülleri adayları açıklandı. Conan O'Brien’ın sunuculuğunda düzenlenecek tören, 2 Mart 2025’te Los Angeles’ta gerçekleşecek.Oscar Ödülleri birçok başarılı film ve sanatçının yarışına tanıklık edecek törenle sinemaseverlerin bu sene de dikkatini çekecek. 97. kez düzenlenecek tören belirlenen adayların yanı sıra görkemli sunumuyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.2025 Oscar Ödülleri adayları:En iyi filmBu yılın en prestijli kategorisi olan En İyi Film için adaylar arasında "Anora", "Emilia Perez", "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune: Part 2", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "The Substance" ve "Wicked" yer alıyor.En iyi kadın oyuncuBu kategoride Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofia Gascon ("Emilia Perez"), Mikey Madison ("Anora"), Demi Moore ("The Substance") ve Fernanda Tores ("I'm Still Here") yer alıyor.En iyi erkek oyuncuEn İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Adrien Brody ("The Brutalist"), Timothee Chalamet ("A Complete Unknown"), Colman Domingo ("Sing Sing"), Ralph Fiennes ("Conclave") ve Sebastian Stan ("The Apprentice") aday olarak gösterildi.En iyi yardımcı kadın oyuncuMonica Barbaro ("A Complete Unknown"), Ariana Grande ("Wicked"), Felicity Jones ("The Brutalist"), Isabella Rossellini ("Conclave") ve Zoe Saldana ("Emilia Perez") bu yılki ödüller için yarışacak.En iyi yardımcı erkek oyuncuYura Borisov ("Anora"), Kieran Culkin ("A Real Pain"), Edward Norton ("A Complete Unknown"), Guy Pearce ("The Brutalist") ve Jeremy Strong ("The Apprentice") bu kategoride ödül için aday gösterildi.En iyi yönetmenSean Baker ("Anora"), Brady Corbet ("The Brutalist"), James Mangold ("A Complete Unknown"), Jacques Audiard ("Emilia Perez") ve Coralie Fargeat ("The Substance") en iyi yönetmen adayları arasında yer aldı.En iyi prodüksiyon tasarımı"The Brutalist", "Conclave", "Nosferatu", "Dune: Part 2" ve "Wicked" gibi filmler bu alandaki en iddialı yapımlar olarak karşımıza çıkıyor.En iyi makyaj ve saç"A Different Man", "Emilia Perez", "Nosferatu", "The Substance" ve "Wicked" bu kategoride ödül için yarışacak.En iyi kostüm tasarımı"A Complete Unknown", "Conclave", "Nosferatu", "Wicked" ve "Gladiator 2" gibi yapımlar, en iyi kostüm tasarımı ödülüne aday gösterildi.En iyi uyarlama senaryo"A Complete Unknown", "Conclave", "Emilia Perez", "Nickel Boys" ve "Sing Sing" gibi filmler, bu yılki uyarlama senaryo dalında en iyi senaryo ödülü için yarışacak.En iyi orjinal senaryo"Anora", "The Brutalist", "A Real Pain", "September 5" ve "The Substance" bu yıl orijinal senaryo dalında yarışacak.En iyi görüntü yönetmeni"The Brutalist", "Dune: Part 2", "Emilia Perez", "Maria" ve "Nosferatu" gibi filmler en iyi görüntü yönetimi kategorisinde aday gösterildi.En iyi orjinal film müziği"The Brutalist", "Conclave", "Emilia Perez", "Wicked" ve "The Wild Robot" gibi yapımlar orijinal film müziği dalında yarışacak.En iyi orjinal şarkıBu yılın öne çıkan şarkıları arasında “El Mal” ("Emilia Pérez"), “The Journey” ("The Six Triple Eight"), “Like a Bird” ("Sing Sing"), “Mi Camino” ("Emilia Pérez") ve “Never Too Late” ("Elton John: Never Too Late") yer alıyor.En iyi ses"A Complete Unknown", "Dune: Part 2", "Emilia Perez", "Wicked" ve "The Wild Robot" ödül için yarışacak.En iyi kurgu"Anora", "The Brutalist", "Conclave", "Emilia Perez" ve "Wicked" bu yılın en iyi kurgusal film ödülü için aday.En iyi görsel efekt"Alien: Romulus", "Better Man", "Dune: Part 2", "Kingdom of the Planet of the Apes" ve "Wicked" gibi filmler görsel efekt dalında yarışacak.En iyi uluslararası film"I'm Still Here", "The Girl With The Needle", "Emilia Perez", "The Seed of the Sacred Fig" ve "Flow" uluslararası film dalında ödül için yarışacak.En iyi kısa animasyon film"Beautiful Men", "In the Shadow of Cypress", "Magic Candies", "Wander to Wonder" ve "Yuck!" kısa animasyon kategorisinde ödül için aday.En iyi animasyon film"Flow", "Memoirs of A Snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl", "Inside Out 2" ve "The Wild Robot" bu yılın en iyi animasyon filmi ödülüne aday gösterildi.En iyi kısa live action"A Lien", "Anuja", "I’m Not a Robot", "The Last Ranger" ve "The Man Who Could Not Remain Silent" bu kategoride ödül için yarışacak.

