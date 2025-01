https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/trump-eger-rusya-ile-bir-anlasmaya-varamazsakher-seye-yuksek-duzeyde-yaptirim-uygulamaktan-baska-1092952955.html

Trump: Eğer Rusya ile bir anlaşmaya varamazsak,her şeye yüksek düzeyde yaptırım uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak

Trump: Eğer Rusya ile bir anlaşmaya varamazsak,her şeye yüksek düzeyde yaptırım uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Ukrayna krizi hakkında konuştu. Trump, Moskova'nın özel operasyonu sona erdirmemesi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T21:32+0300

2025-01-22T21:32+0300

2025-01-22T21:32+0300

ukrayna krizi

abd

donald trump

joe biden

ukrayna

kiev

dmitriy peskov

rusya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092905494_0:0:1175:662_1920x0_80_0_0_fe47563c70e3d435730f8485397a8ffc.png

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, Rusya'ya zarar vermek istemediğini ancak Moskova'nın özel operasyonu sona erdirmemesi durumunda yeni yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini belirtti.Trump açıklamasında, "Rusya'ya zarar vermek istemiyorum. Rus halkını seviyorum ve her zaman Başkan Putin ile iyi ilişkilerim oldu" ifadesini kullandı. Trump, Ukrayna'daki çatışmanın derhal sona ermesini talep ederek, çatışmanın uzamasının olumsuz sonuçları olacağını ifade etti. Ayrıca Trump, sorunların çözümü 'kolay ya da zor bir yolla' mümkün, ancak ilk seçeneğin her zaman tercih edildiğini vurguladı. Trump, “Eğer bir anlaşmaya varamazsak, Rusya'nın ABD'ye ve ilgili diğer birçok ülkeye sattığı her şeye yüksek düzeyde vergi, harç ve yaptırım uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak” diye ekledi. Donald Trump 20 Aralık'ta Kongre Binası'nda düzenlenen yemin töreniyle resmen ABD Başkanı olarak göreve başladı. Trump daha önce, Joe Biden yerine kendisi ABD Başkanı olsaydı Ukrayna'daki çatışmanın hiç başlamamış olacağını söylemişti. Ayrıca yeniden seçilmesinin ardından sorunun 24 saat içinde çözüme kavuşturulmasını amaçladığını da vurgulamıştı. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık bir mesele olduğunu söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray başkanının çatışmayı bir günde çözemeyeceğini, çünkü bunun 'sıkı bir diplomasi çalışması' gerektirdiğini ve devletlerin çatışmaya nihai bir son vermek istediklerini açıkladı. Haziran ayında Putin, çatışmanın barışçıl yollardan çözümü için girişimlerde bulunmuştu. Moskova, diğer hususların yanı sıra Kiev makamlarının NATO'ya katılma niyetlerinden resmen vazgeçmeleri halinde derhal ateşi kesecek ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/lavrov-ukraynada-cozum-konusunda-ihlali-imkansiz-hukuki-anlasmalar-onemlidir-1092939650.html

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, joe biden, ukrayna, kiev, dmitriy peskov, rusya, vladimir putin