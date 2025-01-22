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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/trump-eger-rusya-ile-bir-anlasmaya-varamazsakher-seye-yuksek-duzeyde-yaptirim-uygulamaktan-baska-1092952955.html
Trump: Eğer Rusya ile bir anlaşmaya varamazsak,her şeye yüksek düzeyde yaptırım uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak
Trump: Eğer Rusya ile bir anlaşmaya varamazsak,her şeye yüksek düzeyde yaptırım uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Ukrayna krizi hakkında konuştu. Trump, Moskova'nın özel operasyonu sona erdirmemesi... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T21:32+0300
2025-01-22T21:32+0300
ukrayna krizi
abd
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, Rusya'ya zarar vermek istemediğini ancak Moskova'nın özel operasyonu sona erdirmemesi durumunda yeni yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini belirtti.Trump açıklamasında, "Rusya'ya zarar vermek istemiyorum. Rus halkını seviyorum ve her zaman Başkan Putin ile iyi ilişkilerim oldu" ifadesini kullandı. Trump, Ukrayna'daki çatışmanın derhal sona ermesini talep ederek, çatışmanın uzamasının olumsuz sonuçları olacağını ifade etti. Ayrıca Trump, sorunların çözümü 'kolay ya da zor bir yolla' mümkün, ancak ilk seçeneğin her zaman tercih edildiğini vurguladı. Trump, “Eğer bir anlaşmaya varamazsak, Rusya'nın ABD'ye ve ilgili diğer birçok ülkeye sattığı her şeye yüksek düzeyde vergi, harç ve yaptırım uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak” diye ekledi. Donald Trump 20 Aralık'ta Kongre Binası'nda düzenlenen yemin töreniyle resmen ABD Başkanı olarak göreve başladı. Trump daha önce, Joe Biden yerine kendisi ABD Başkanı olsaydı Ukrayna'daki çatışmanın hiç başlamamış olacağını söylemişti. Ayrıca yeniden seçilmesinin ardından sorunun 24 saat içinde çözüme kavuşturulmasını amaçladığını da vurgulamıştı. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık bir mesele olduğunu söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray başkanının çatışmayı bir günde çözemeyeceğini, çünkü bunun 'sıkı bir diplomasi çalışması' gerektirdiğini ve devletlerin çatışmaya nihai bir son vermek istediklerini açıkladı. Haziran ayında Putin, çatışmanın barışçıl yollardan çözümü için girişimlerde bulunmuştu. Moskova, diğer hususların yanı sıra Kiev makamlarının NATO'ya katılma niyetlerinden resmen vazgeçmeleri halinde derhal ateşi kesecek ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/lavrov-ukraynada-cozum-konusunda-ihlali-imkansiz-hukuki-anlasmalar-onemlidir-1092939650.html
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abd, donald trump, joe biden, ukrayna, kiev, dmitriy peskov, rusya, vladimir putin
abd, donald trump, joe biden, ukrayna, kiev, dmitriy peskov, rusya, vladimir putin

Trump: Eğer Rusya ile bir anlaşmaya varamazsak,her şeye yüksek düzeyde yaptırım uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak

21:32 22.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Ukrayna krizi hakkında konuştu. Trump, Moskova'nın özel operasyonu sona erdirmemesi durumunda yeni yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, Rusya'ya zarar vermek istemediğini ancak Moskova'nın özel operasyonu sona erdirmemesi durumunda yeni yaptırımlar ve gümrük vergileri getireceğini belirtti.
Trump açıklamasında, "Rusya'ya zarar vermek istemiyorum. Rus halkını seviyorum ve her zaman Başkan Putin ile iyi ilişkilerim oldu" ifadesini kullandı.
Trump, Ukrayna'daki çatışmanın derhal sona ermesini talep ederek, çatışmanın uzamasının olumsuz sonuçları olacağını ifade etti. Ayrıca Trump, sorunların çözümü 'kolay ya da zor bir yolla' mümkün, ancak ilk seçeneğin her zaman tercih edildiğini vurguladı.
Trump, “Eğer bir anlaşmaya varamazsak, Rusya'nın ABD'ye ve ilgili diğer birçok ülkeye sattığı her şeye yüksek düzeyde vergi, harç ve yaptırım uygulamaktan başka seçeneğim kalmayacak” diye ekledi.
Donald Trump 20 Aralık'ta Kongre Binası'nda düzenlenen yemin töreniyle resmen ABD Başkanı olarak göreve başladı. Trump daha önce, Joe Biden yerine kendisi ABD Başkanı olsaydı Ukrayna'daki çatışmanın hiç başlamamış olacağını söylemişti. Ayrıca yeniden seçilmesinin ardından sorunun 24 saat içinde çözüme kavuşturulmasını amaçladığını da vurgulamıştı.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise çatışmanın bir günde çözülemeyecek kadar karmaşık bir mesele olduğunu söylemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray başkanının çatışmayı bir günde çözemeyeceğini, çünkü bunun 'sıkı bir diplomasi çalışması' gerektirdiğini ve devletlerin çatışmaya nihai bir son vermek istediklerini açıkladı.
Haziran ayında Putin, çatışmanın barışçıl yollardan çözümü için girişimlerde bulunmuştu. Moskova, diğer hususların yanı sıra Kiev makamlarının NATO'ya katılma niyetlerinden resmen vazgeçmeleri halinde derhal ateşi kesecek ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edecekti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
Ukrayna krizi
Lavrov: Ukrayna’da çözüm konusunda ihlali imkansız hukuki anlaşmalar önemlidir
15:19
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