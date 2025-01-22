https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/lavrov-ukraynada-cozum-konusunda-ihlali-imkansiz-hukuki-anlasmalar-onemlidir-1092939650.html
Lavrov: Ukrayna’da çözüm konusunda ihlali imkansız hukuki anlaşmalar önemlidir
Lavrov: Ukrayna’da çözüm konusunda ihlali imkansız hukuki anlaşmalar önemlidir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda, ihlal edilmelerini imkansız kılacak bir mekanizmayı da içerecek hukuki anlaşmaların olması... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T15:19+0300
2025-01-22T15:19+0300
2025-01-22T15:19+0300
ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
kırgızistan
kırgızistan dışişleri bakanlığı
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çözüm süreci
anlaşma
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rus diplomat, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda ihlal edilmelerini imkansız kılacak bir mekanizmayı da içerecek hukuki anlaşmaların önemine dikkat çekti."Ukrayna çözümü etrafındaki son gelişmeler hakkında (Kırgız) meslektaşlarımızı bilgilendirdik. Özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşma ve bu krizi asıl nedenlerine inerek çözme konusundaki kararlılığımızı vurguladık" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kırgızistan, kırgızistan dışişleri bakanlığı, ukrayna, çözüm süreci, anlaşma, önem
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kırgızistan, kırgızistan dışişleri bakanlığı, ukrayna, çözüm süreci, anlaşma, önem
Lavrov: Ukrayna’da çözüm konusunda ihlali imkansız hukuki anlaşmalar önemlidir
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda, ihlal edilmelerini imkansız kılacak bir mekanizmayı da içerecek hukuki anlaşmaların olması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rus diplomat, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda ihlal edilmelerini imkansız kılacak bir mekanizmayı da içerecek hukuki anlaşmaların önemine dikkat çekti.
"Ukrayna çözümü etrafındaki son gelişmeler hakkında (Kırgız) meslektaşlarımızı bilgilendirdik. Özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşma ve bu krizi asıl nedenlerine inerek çözme konusundaki kararlılığımızı vurguladık" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bunun yapılmadan çatışmanın sona erdirilmesinin imkansız olduğu anlayışı, Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere giderek artıyor. Özellikle de ihlal edilmesini imkansız kılacak bir mekanizmayı içerecek olan güvenilir, hukuken bağlayıcı anlaşmaların olması gerektiğini vurguladık.