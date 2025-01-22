https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/lavrov-ukraynada-cozum-konusunda-ihlali-imkansiz-hukuki-anlasmalar-onemlidir-1092939650.html

Lavrov: Ukrayna’da çözüm konusunda ihlali imkansız hukuki anlaşmalar önemlidir

Lavrov: Ukrayna’da çözüm konusunda ihlali imkansız hukuki anlaşmalar önemlidir

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda, ihlal edilmelerini imkansız kılacak bir mekanizmayı da içerecek hukuki anlaşmaların olması... 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T15:19+0300

2025-01-22T15:19+0300

2025-01-22T15:19+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

kırgızistan

kırgızistan dışişleri bakanlığı

ukrayna

çözüm süreci

anlaşma

önem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091028190_0:17:779:455_1920x0_80_0_0_034339b009afcb7cf30e18a242df84c6.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rus diplomat, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda ihlal edilmelerini imkansız kılacak bir mekanizmayı da içerecek hukuki anlaşmaların önemine dikkat çekti."Ukrayna çözümü etrafındaki son gelişmeler hakkında (Kırgız) meslektaşlarımızı bilgilendirdik. Özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşma ve bu krizi asıl nedenlerine inerek çözme konusundaki kararlılığımızı vurguladık" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/lavrov-biden-yonetimi-ikili-iliskilere-buyuk-zarar-verdi-1092839490.html

rusya

kırgızistan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kırgızistan, kırgızistan dışişleri bakanlığı, ukrayna, çözüm süreci, anlaşma, önem