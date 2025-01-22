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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/lavrov-ukraynada-cozum-konusunda-ihlali-imkansiz-hukuki-anlasmalar-onemlidir-1092939650.html
Lavrov: Ukrayna’da çözüm konusunda ihlali imkansız hukuki anlaşmalar önemlidir
Lavrov: Ukrayna’da çözüm konusunda ihlali imkansız hukuki anlaşmalar önemlidir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda, ihlal edilmelerini imkansız kılacak bir mekanizmayı da içerecek hukuki anlaşmaların olması... 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T15:19+0300
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ukrayna krizi
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kırgızistan dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rus diplomat, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda ihlal edilmelerini imkansız kılacak bir mekanizmayı da içerecek hukuki anlaşmaların önemine dikkat çekti."Ukrayna çözümü etrafındaki son gelişmeler hakkında (Kırgız) meslektaşlarımızı bilgilendirdik. Özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşma ve bu krizi asıl nedenlerine inerek çözme konusundaki kararlılığımızı vurguladık" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/lavrov-biden-yonetimi-ikili-iliskilere-buyuk-zarar-verdi-1092839490.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kırgızistan, kırgızistan dışişleri bakanlığı, ukrayna, çözüm süreci, anlaşma, önem
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, kırgızistan, kırgızistan dışişleri bakanlığı, ukrayna, çözüm süreci, anlaşma, önem

Lavrov: Ukrayna’da çözüm konusunda ihlali imkansız hukuki anlaşmalar önemlidir

15:19 22.01.2025
© Sputnik / Алексей ФилипповSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda, ihlal edilmelerini imkansız kılacak bir mekanizmayı da içerecek hukuki anlaşmaların olması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Rus diplomat, Ukrayna ihtilafının çözümü konusunda ihlal edilmelerini imkansız kılacak bir mekanizmayı da içerecek hukuki anlaşmaların önemine dikkat çekti.
"Ukrayna çözümü etrafındaki son gelişmeler hakkında (Kırgız) meslektaşlarımızı bilgilendirdik. Özel askeri operasyonunun hedeflerine ulaşma ve bu krizi asıl nedenlerine inerek çözme konusundaki kararlılığımızı vurguladık" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunun yapılmadan çatışmanın sona erdirilmesinin imkansız olduğu anlayışı, Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere giderek artıyor. Özellikle de ihlal edilmesini imkansız kılacak bir mekanizmayı içerecek olan güvenilir, hukuken bağlayıcı anlaşmaların olması gerektiğini vurguladık.

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