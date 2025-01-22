https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/the-band-grubunun-uyelerinden-garth-hudson-hayatini-kaybetti-1092919878.html
The Band grubunun üyelerinden Garth Hudson hayatını kaybetti
The Band grubunun üyelerinden Garth Hudson hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Rock müziğin dünyaca ünlü gruplarından The Band üyesi Garth Hudson 87 yaşında hayatını kaybetti. 22.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-22T02:03+0300
2025-01-22T02:03+0300
2025-01-22T02:19+0300
yaşam
rock
müzik
öldü
garth hudson
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Rock grubu The Band'in üyelerinden Garth Hudson, New York'ta kaldığı bakımevinde yaşama veda etti. 1960'ların sonunda rock müzikte zirveye çıkan The Band grubunun üyelerinden Hudson için rock müzik eleştirmeni Steven Hyden 'rock tarihinin en büyük orgcusu' tanımlamasını yaptı.Kanada-ABD rock grubu olan The Band'in en bilinen klasikleri arasında 'The Weight', 'The Night They Drove Old Dixie Down' yer alıyor.Grubun 1968'de çıkardığı ilk albümü Music From the Big Pink, rock tarihinin en önemli albümleri arasında kabul ediliyorThe Band grubu 1976 yılında ünlü Last Waltz konseriyle canlı performanslarına son vermişti.Garth Hudson kimdir?Çok sayıda enstrüman çalabilen Garth Hudson The Band'de org ve saksafon çalıyordu. Keyboard dergisi tarafından 'rock dünyasının en parlak orgcusu' olarak tanımlanan Hudson, Band'in yaşayan son üyesiydi. Hudson'ın çaldığı temel enstrümanlarsa piyano, akordeon, elektronik klavyeler ve saksafondu.
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rock, müzik, öldü, garth hudson
rock, müzik, öldü, garth hudson
The Band grubunun üyelerinden Garth Hudson hayatını kaybetti
02:03 22.01.2025 (güncellendi: 02:19 22.01.2025)
Rock müziğin dünyaca ünlü gruplarından The Band üyesi Garth Hudson 87 yaşında hayatını kaybetti.
Rock grubu The Band'in üyelerinden Garth Hudson, New York'ta kaldığı bakımevinde yaşama veda etti.
1960'ların sonunda rock müzikte zirveye çıkan The Band grubunun üyelerinden Hudson için rock müzik eleştirmeni Steven Hyden 'rock tarihinin en büyük orgcusu' tanımlamasını yaptı.
Kanada-ABD rock grubu olan The Band'in en bilinen klasikleri arasında 'The Weight', 'The Night They Drove Old Dixie Down' yer alıyor.
Grubun 1968'de çıkardığı ilk albümü Music From the Big Pink, rock tarihinin en önemli albümleri arasında kabul ediliyor
The Band grubu 1976 yılında ünlü Last Waltz konseriyle canlı performanslarına son vermişti.
Çok sayıda enstrüman çalabilen Garth Hudson The Band'de org ve saksafon çalıyordu. Keyboard dergisi tarafından 'rock dünyasının en parlak orgcusu' olarak tanımlanan Hudson, Band'in yaşayan son üyesiydi. Hudson'ın çaldığı temel enstrümanlarsa piyano, akordeon, elektronik klavyeler ve saksafondu.