https://anlatilaninotesi.com.tr/20250122/the-band-grubunun-uyelerinden-garth-hudson-hayatini-kaybetti-1092919878.html

The Band grubunun üyelerinden Garth Hudson hayatını kaybetti

The Band grubunun üyelerinden Garth Hudson hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rock müziğin dünyaca ünlü gruplarından The Band üyesi Garth Hudson 87 yaşında hayatını kaybetti. 22.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-22T02:03+0300

2025-01-22T02:03+0300

2025-01-22T02:19+0300

yaşam

rock

müzik

öldü

garth hudson

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/10/1054778931_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5d620ca63cdf0fe4a31bf9d035ca9aa.jpg

Rock grubu The Band'in üyelerinden Garth Hudson, New York'ta kaldığı bakımevinde yaşama veda etti. 1960'ların sonunda rock müzikte zirveye çıkan The Band grubunun üyelerinden Hudson için rock müzik eleştirmeni Steven Hyden 'rock tarihinin en büyük orgcusu' tanımlamasını yaptı.Kanada-ABD rock grubu olan The Band'in en bilinen klasikleri arasında 'The Weight', 'The Night They Drove Old Dixie Down' yer alıyor.Grubun 1968'de çıkardığı ilk albümü Music From the Big Pink, rock tarihinin en önemli albümleri arasında kabul ediliyorThe Band grubu 1976 yılında ünlü Last Waltz konseriyle canlı performanslarına son vermişti.Garth Hudson kimdir?Çok sayıda enstrüman çalabilen Garth Hudson The Band'de org ve saksafon çalıyordu. Keyboard dergisi tarafından 'rock dünyasının en parlak orgcusu' olarak tanımlanan Hudson, Band'in yaşayan son üyesiydi. Hudson'ın çaldığı temel enstrümanlarsa piyano, akordeon, elektronik klavyeler ve saksafondu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/yazar-emre-kongar-korkuttu-canli-yayinda-fenalasti-1092891180.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rock, müzik, öldü, garth hudson