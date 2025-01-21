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Yazar Emre Kongar korkuttu: Canlı yayında fenalaştı
Yazar Emre Kongar korkuttu: Canlı yayında fenalaştı
Sputnik Türkiye
Yazar Emre Kongar katıldığı canlı yayında fenalaştı. Kongar şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T11:17+0300
2025-01-21T11:17+0300
yaşam
emre kongar
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Yazar Emre Kongar dün akşam katıldığı canlı yayında fenalaştı. Bir süre önce kalbindeki ana atar damarda yüzde 80 daralma meydana geldiği için stent takılan 84 yaşındaki Kongar, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu anda sağlığının iyi olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ana atardamarındaki yüzde 80’lik daralma nedeniyle stent takılan yazar Emre Kongar, canlı yayın sırasında fenalaştı. Kongar sağlık durumuyla ilgili olarak kendi sosyal medyasından açıklama yaparak iyi olduğunu duyurdu. Ani stres yaşadımProf. Dr. Kongar yaptığı açıklamada, "Kalbimdeki ana atar damarda yüzde 80 daralma tespit edildiği için kısa süre önce yeni bir stent takılmıştı. Canlı yayında, Merdan Yanardağ’ın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığını duyurması üzerine ani bir stres yaşadım ve kendimi kötü hissettim. Ancak durumu toparlamayı başardım. Şimdi iyiyim. Geçmiş olsun Ümit Özdağ!" ifadelerini kullandı. Emre Kongar kimdir? Emre Kongar kaç yaşında? Türk toplum bilimci olan Prof. Dr. Emre Kongar, 84 yaşında. 1963 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü, 1966 yılında da Michigan Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu, M.S.W derecesiyle bitiren Kongar, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu kurdu ve buraya müdür olarak atandı.1981 yılı Temmuz ayında "Atatürk ve Devrim Kuramlar" adlı takdim teziyle Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nca profesörlüğe yükseltildi.15 Şubat 1983 tarihinde, askerî rejimin üniversite konusundaki uygulamalarını protesto etmek için üniversiteden istifa etti. 17 Nisan 1992 yılında Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Kasım 1995'te bu görevini bırakıp Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeliğine geri döndü. Çeşitli televizyon programlarında danışmanlık da yapan Prof. Dr. Kongar, araştırmalarıyla bir çok ödül ve madalya sahibi.
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Yazar Emre Kongar korkuttu: Canlı yayında fenalaştı

11:17 21.01.2025
Emre Kongar
Emre Kongar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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Yazar Emre Kongar katıldığı canlı yayında fenalaştı. Kongar şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Yazar Emre Kongar dün akşam katıldığı canlı yayında fenalaştı. Bir süre önce kalbindeki ana atar damarda yüzde 80 daralma meydana geldiği için stent takılan 84 yaşındaki Kongar, sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu anda sağlığının iyi olduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde ana atardamarındaki yüzde 80’lik daralma nedeniyle stent takılan yazar Emre Kongar, canlı yayın sırasında fenalaştı. Kongar sağlık durumuyla ilgili olarak kendi sosyal medyasından açıklama yaparak iyi olduğunu duyurdu.

Ani stres yaşadım

Prof. Dr. Kongar yaptığı açıklamada, "Kalbimdeki ana atar damarda yüzde 80 daralma tespit edildiği için kısa süre önce yeni bir stent takılmıştı. Canlı yayında, Merdan Yanardağ’ın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın gözaltına alındığını duyurması üzerine ani bir stres yaşadım ve kendimi kötü hissettim. Ancak durumu toparlamayı başardım. Şimdi iyiyim. Geçmiş olsun Ümit Özdağ!" ifadelerini kullandı.

Emre Kongar kimdir? Emre Kongar kaç yaşında?

Türk toplum bilimci olan Prof. Dr. Emre Kongar, 84 yaşında. 1963 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü, 1966 yılında da Michigan Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu, M.S.W derecesiyle bitiren Kongar, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Sosyal Çalışma Yüksek Okulu'nu kurdu ve buraya müdür olarak atandı.1981 yılı Temmuz ayında "Atatürk ve Devrim Kuramlar" adlı takdim teziyle Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nca profesörlüğe yükseltildi.
15 Şubat 1983 tarihinde, askerî rejimin üniversite konusundaki uygulamalarını protesto etmek için üniversiteden istifa etti. 17 Nisan 1992 yılında Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Kasım 1995'te bu görevini bırakıp Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeliğine geri döndü. Çeşitli televizyon programlarında danışmanlık da yapan Prof. Dr. Kongar, araştırmalarıyla bir çok ödül ve madalya sahibi.
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