https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/yeliz-yesilmen-isyan-etti-seni-cok-seviyorum-deyip-her-seyimi-caldi-ders-olsun-1092855712.html
Yeliz Yeşilmen isyan etti: 'Seni çok seviyorum' deyip her şeyimi çaldı, ders olsun'
Yeliz Yeşilmen isyan etti: 'Seni çok seviyorum' deyip her şeyimi çaldı, ders olsun'
Sputnik Türkiye
Sömestr tatilinde ailesiyle birlikte Mısır'a tatile giden oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, evde çalışan yardımcısı tarafından soyulduğunu açıkladı. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T11:26+0300
2025-01-20T11:26+0300
2025-01-20T11:26+0300
yaşam
yeliz yeşilmen
hırsız
hırsızlık
yardımcı
tatil
haberler
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Sömestr tatilinde ailesiyle birlikte Mısır'a tatile giden oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, evde çalışan yardımcısı tarafından soyulduğunu açıkladı.'Çok kayıp var'Değerli eşyalarının çalındığını söyleyen ünlü isim isyan etti:'Yakalandı ceza aldı'Saatler sonra hırsızlık görüntülerini de paylaşan Yeşilmen, zanlıların yakalandığını söyledi.
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yeliz yeşilmen, yeliz yeşilmen hırsız, yeliz yeşilmen hırsız yardımcı
yeliz yeşilmen, yeliz yeşilmen hırsız, yeliz yeşilmen hırsız yardımcı
Yeliz Yeşilmen isyan etti: 'Seni çok seviyorum' deyip her şeyimi çaldı, ders olsun'
Sömestr tatilinde ailesiyle birlikte Mısır'a tatile giden oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, evde çalışan yardımcısı tarafından soyulduğunu açıkladı.
Sömestr tatilinde ailesiyle birlikte Mısır'a tatile giden oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, evde çalışan yardımcısı tarafından soyulduğunu açıkladı.
Değerli eşyalarının çalındığını söyleyen ünlü isim isyan etti:
"Evimi soyup, ben tatildeyken kaçan kadın! Görenler direk bana yazsın. Ciddi ciddi çok kayıp var. 'Seni çok seviyorum' deyip deyip tatile gittiğim an kaçması da herhalde herkesin başına gelen bir olay diye düşünüyorum artık. Bir an önce bulunmasını istiyorum"
Saatler sonra hırsızlık görüntülerini de paylaşan Yeşilmen, zanlıların yakalandığını söyledi.
"Yardım ettiğiniz insanların, evinize aldığınız insanların her şeyinizi emanet ettiğiniz insanların yaptığı hileler hurdalar. Benim de bir kez daha başıma geldi. Evdeki her şeyi emanet edip çıktığım, beni çok sevdiğini söyleyen kişi çok güzel bir gol attı. Kamerada da var zaten, şikayetlerimizi de yaptık. Zaten şahıs da yakalandı, gerekli cezayı da aldı. Emniyete çok teşekkür ediyorum. Yazık, keşke böyle olmasaydı. Her şeyi emanet ediyorsun gidiyorsun, bu uzun tatillerde böyle oluyor. Geçen sene de yine sömestr tatilinde olmuştu. Herkes cezasını çeksin, bu da hepimize ders olsun."