Yeliz Yeşilmen isyan etti: 'Seni çok seviyorum' deyip her şeyimi çaldı, ders olsun'

"Yardım ettiğiniz insanların, evinize aldığınız insanların her şeyinizi emanet ettiğiniz insanların yaptığı hileler hurdalar. Benim de bir kez daha başıma geldi. Evdeki her şeyi emanet edip çıktığım, beni çok sevdiğini söyleyen kişi çok güzel bir gol attı. Kamerada da var zaten, şikayetlerimizi de yaptık. Zaten şahıs da yakalandı, gerekli cezayı da aldı. Emniyete çok teşekkür ediyorum. Yazık, keşke böyle olmasaydı. Her şeyi emanet ediyorsun gidiyorsun, bu uzun tatillerde böyle oluyor. Geçen sene de yine sömestr tatilinde olmuştu. Herkes cezasını çeksin, bu da hepimize ders olsun."