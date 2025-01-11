Kargo etiketlerinde büyük tehlike: Kişisel veriler hırsızlara gidiyor olabilir
07:33 11.01.2025 (güncellendi: 07:34 11.01.2025)
© AAKargo
© AA
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı bir makale, kargo etiketlerinde yer alan kişisel bilgilerin nasıl bir gizlilik riski oluşturduğunu gözler önüne serdi. Barkodlarda kişisel veri ihlallerini önlemek için QR kod ve uçtan uca şifreleme öneriliyor.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımladığı Kişisel Verileri Koruma Dergisi’nin son sayısında yer alan bir makale, online alışveriş sonrası kargo taşımacılığı sırasında ortaya çıkan gizlilik risklerini gündeme getirdi. Makalede, alıcıların ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve diğer hassas bilgilerinin, gönderi etiketleri üzerinde açıkça yer almasının ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğu vurgulandı.
Milliyet'in haberine göre yazıda, kargo etiketlerinde kullanılan barkodların, kişisel bilgileri alenen sunmasının "hatalı ve özensiz bir uygulama" olduğu belirtildi. Çözüm olarak, barkodlara kişisel veri içermeyen bir QR kod eklenmesi ve bu kodun yalnızca ilgili kargo görevlisinin oturum açarak erişebileceği bir sistem önerildi. Ayrıca, alıcı bilgileri yerine harf ve sayılardan oluşan kullanıcı kodlarının tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Bu yöntemlerin, taşımacılık süreçlerinde veri güvenliğini artıracağı ve gizlilik ihlallerinin önüne geçeceği savunuldu.
Milliyet'in haberine göre yazıda, kargo etiketlerinde kullanılan barkodların, kişisel bilgileri alenen sunmasının "hatalı ve özensiz bir uygulama" olduğu belirtildi. Çözüm olarak, barkodlara kişisel veri içermeyen bir QR kod eklenmesi ve bu kodun yalnızca ilgili kargo görevlisinin oturum açarak erişebileceği bir sistem önerildi. Ayrıca, alıcı bilgileri yerine harf ve sayılardan oluşan kullanıcı kodlarının tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Bu yöntemlerin, taşımacılık süreçlerinde veri güvenliğini artıracağı ve gizlilik ihlallerinin önüne geçeceği savunuldu.
Uçtan uca şifreleme önerisi
Veri güvenliğinin sağlanması için bir diğer öneri ise uçtan uca şifreleme teknolojisi oldu. Bu yöntem sayesinde, gönderici ve alıcı arasındaki mesajlaşmanın yalnızca tarafların erişimine açık olacağı ve böylelikle gizlilik ihlallerinin önemli ölçüde azaltılacağı ifade edildi.
Makalede, kişisel veri ihlallerine yönelik mevcut yaptırımların yeterince caydırıcı olmadığına dikkat çekildi. Çevrimiçi pazar yerlerinin işlem hacimleri ve kargo şirketlerinin bu platformlardan elde ettiği kazançlar göz önüne alındığında, cezaların ihlal yapan şirketler tarafından önemsiz görüldüğü belirtildi. Daha ağır yaptırımların, bu tür ihlallerin önlenmesinde etkili olacağı vurgulandı.
Makalede, kişisel veri ihlallerine yönelik mevcut yaptırımların yeterince caydırıcı olmadığına dikkat çekildi. Çevrimiçi pazar yerlerinin işlem hacimleri ve kargo şirketlerinin bu platformlardan elde ettiği kazançlar göz önüne alındığında, cezaların ihlal yapan şirketler tarafından önemsiz görüldüğü belirtildi. Daha ağır yaptırımların, bu tür ihlallerin önlenmesinde etkili olacağı vurgulandı.