https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/kargo-etiketlerinde-buyuk-tehlike-kisisel-veriler-tehlikede-1092558536.html

Kargo etiketlerinde büyük tehlike: Kişisel veriler hırsızlara gidiyor olabilir

Kargo etiketlerinde büyük tehlike: Kişisel veriler hırsızlara gidiyor olabilir

Sputnik Türkiye

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı bir makale, kargo etiketlerinde yer alan kişisel bilgilerin nasıl bir gizlilik riski oluşturduğunu gözler önüne... 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T07:33+0300

2025-01-11T07:33+0300

2025-01-11T07:34+0300

türkiye

kargo

veri

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1e/1071777659_10:0:840:467_1920x0_80_0_0_ef250daed56b317113d58ec84cf2b709.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımladığı Kişisel Verileri Koruma Dergisi’nin son sayısında yer alan bir makale, online alışveriş sonrası kargo taşımacılığı sırasında ortaya çıkan gizlilik risklerini gündeme getirdi. Makalede, alıcıların ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve diğer hassas bilgilerinin, gönderi etiketleri üzerinde açıkça yer almasının ciddi bir güvenlik açığı oluşturduğu vurgulandı.Milliyet'in haberine göre yazıda, kargo etiketlerinde kullanılan barkodların, kişisel bilgileri alenen sunmasının "hatalı ve özensiz bir uygulama" olduğu belirtildi. Çözüm olarak, barkodlara kişisel veri içermeyen bir QR kod eklenmesi ve bu kodun yalnızca ilgili kargo görevlisinin oturum açarak erişebileceği bir sistem önerildi. Ayrıca, alıcı bilgileri yerine harf ve sayılardan oluşan kullanıcı kodlarının tercih edilmesi gerektiği ifade edildi. Bu yöntemlerin, taşımacılık süreçlerinde veri güvenliğini artıracağı ve gizlilik ihlallerinin önüne geçeceği savunuldu.Uçtan uca şifreleme önerisiVeri güvenliğinin sağlanması için bir diğer öneri ise uçtan uca şifreleme teknolojisi oldu. Bu yöntem sayesinde, gönderici ve alıcı arasındaki mesajlaşmanın yalnızca tarafların erişimine açık olacağı ve böylelikle gizlilik ihlallerinin önemli ölçüde azaltılacağı ifade edildi.Makalede, kişisel veri ihlallerine yönelik mevcut yaptırımların yeterince caydırıcı olmadığına dikkat çekildi. Çevrimiçi pazar yerlerinin işlem hacimleri ve kargo şirketlerinin bu platformlardan elde ettiği kazançlar göz önüne alındığında, cezaların ihlal yapan şirketler tarafından önemsiz görüldüğü belirtildi. Daha ağır yaptırımların, bu tür ihlallerin önlenmesinde etkili olacağı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/meteoroloji-ve-akomdan-istanbul-icin-alarm-saganak-ve-kar-yagisi-geliyor-1092557774.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kargo, veri, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)