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Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor: Yeni takımıyla anlaştı
Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor: Yeni takımıyla anlaştı
Sputnik Türkiye
Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Hakim Ziyech, ara transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşmaya vardı. Faslı yıldızın sarı-kırmızılı... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T17:46+0300
2025-01-20T17:46+0300
spor
galatasaray
hakim ziyech
futbol
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futbol maçı
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transfer
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Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde kendisine yeni bir takım arayan Ziyech, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşmaya vardı. Sabah’ın haberine göre; Faslı yıldız Ziyech’in sezon sonuna kadarki hak edişinin 2.9 milyon euro (106 milyon lira) olduğu ve Galatasaray yönetiminin bu bedeli minimum zararla kapatmayı amaçladığı öğrenildi. Sezon başından bu yana Galatasaray formasıyla yalnızca 11 maçta 320 dakika süre alabilen ve 1 asist yapan Ziyech’in, kulüpte kalsa bile bir daha sahaya çıkması beklenmiyor.Hakim Ziyech kimdir?19 Mart 1993 yılında dünyaya gelen Ziyech, futbola Hollanda altyapısında başladı. İlk profesyonel deneyimini 2012 yılında SC Heerenveen'de yaşadı. Buradaki performansı, onun dikkatleri üzerine çekmesini sağladı. SC Heerenveen'den sonra Hollanda'nın bir başka köklü kulübü FC Twente'ye transfer oldu. Burada gösterdiği performansla özellikle ofansif katkılarıyla öne çıktı. Ziyech, 2016 yılında Hollanda devi Ajax’a transfer oldu. Ajax'ta kariyerinin zirve noktalarından birini yaşadı. 2020 yılında ise İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer oldu.
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galatasaray, hakim ziyech, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, suudi arabistan, transfer, transfermarkt , bonservis, maaş, brüt maaş, eşit maaş, net maaş, maaş krizi, yüksek maaş
galatasaray, hakim ziyech, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, suudi arabistan, transfer, transfermarkt , bonservis, maaş, brüt maaş, eşit maaş, net maaş, maaş krizi, yüksek maaş

Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor: Yeni takımıyla anlaştı

17:46 20.01.2025
Galatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2025
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Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Hakim Ziyech, ara transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşmaya vardı. Faslı yıldızın sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini feshetmek için sezon sonuna kadar olan alacaklarını talep ettiği belirtildi.
Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Ara transfer döneminde kendisine yeni bir takım arayan Ziyech, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşmaya vardı. Sabah’ın haberine göre; Faslı yıldız Ziyech’in sezon sonuna kadarki hak edişinin 2.9 milyon euro (106 milyon lira) olduğu ve Galatasaray yönetiminin bu bedeli minimum zararla kapatmayı amaçladığı öğrenildi. Sezon başından bu yana Galatasaray formasıyla yalnızca 11 maçta 320 dakika süre alabilen ve 1 asist yapan Ziyech’in, kulüpte kalsa bile bir daha sahaya çıkması beklenmiyor.

Hakim Ziyech kimdir?

19 Mart 1993 yılında dünyaya gelen Ziyech, futbola Hollanda altyapısında başladı. İlk profesyonel deneyimini 2012 yılında SC Heerenveen'de yaşadı. Buradaki performansı, onun dikkatleri üzerine çekmesini sağladı. SC Heerenveen'den sonra Hollanda'nın bir başka köklü kulübü FC Twente'ye transfer oldu. Burada gösterdiği performansla özellikle ofansif katkılarıyla öne çıktı. Ziyech, 2016 yılında Hollanda devi Ajax’a transfer oldu. Ajax'ta kariyerinin zirve noktalarından birini yaşadı. 2020 yılında ise İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Hakim Ziyech için önemli karar
14 Ekim 2024, 08:04
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