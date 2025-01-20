https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/hakim-ziyech-galatasaraya-veda-ediyor-yeni-takimiyla-anlasti-1092873669.html

Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor: Yeni takımıyla anlaştı

Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor: Yeni takımıyla anlaştı

Sputnik Türkiye

Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Hakim Ziyech, ara transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşmaya vardı. Faslı yıldızın sarı-kırmızılı... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T17:46+0300

2025-01-20T17:46+0300

2025-01-20T17:46+0300

spor

galatasaray

hakim ziyech

futbol

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Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde kendisine yeni bir takım arayan Ziyech, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşmaya vardı. Sabah’ın haberine göre; Faslı yıldız Ziyech’in sezon sonuna kadarki hak edişinin 2.9 milyon euro (106 milyon lira) olduğu ve Galatasaray yönetiminin bu bedeli minimum zararla kapatmayı amaçladığı öğrenildi. Sezon başından bu yana Galatasaray formasıyla yalnızca 11 maçta 320 dakika süre alabilen ve 1 asist yapan Ziyech’in, kulüpte kalsa bile bir daha sahaya çıkması beklenmiyor.Hakim Ziyech kimdir?19 Mart 1993 yılında dünyaya gelen Ziyech, futbola Hollanda altyapısında başladı. İlk profesyonel deneyimini 2012 yılında SC Heerenveen'de yaşadı. Buradaki performansı, onun dikkatleri üzerine çekmesini sağladı. SC Heerenveen'den sonra Hollanda'nın bir başka köklü kulübü FC Twente'ye transfer oldu. Burada gösterdiği performansla özellikle ofansif katkılarıyla öne çıktı. Ziyech, 2016 yılında Hollanda devi Ajax’a transfer oldu. Ajax'ta kariyerinin zirve noktalarından birini yaşadı. 2020 yılında ise İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer oldu.

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