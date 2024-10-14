https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/galatasarayda-okan-buruktan-hakim-ziyech-icin-onemli-karar-1089190876.html

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Hakim Ziyech için önemli karar

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Hakim Ziyech için önemli karar

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da milli aranın en büyük kazancı, sakatlıktan çıkan Hakim Ziyech oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, Faslı yıldızla ilgili kararını verdi. Milli... 14.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-14T08:04+0300

2024-10-14T08:04+0300

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Okan Buruk, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Hakim Ziyech'i, maçların başlamasıyla birlikte değerlendirme kararı aldı. Buruk’un, Mertens’in formsuzluğu nedeniyle Ziyech'i 10 numara pozisyonunda veya kanat rotasyonunda kullanacağı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray’ın hücum hattında önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.'Ziyech etkili olacak'Okan Buruk, Ziyech’in durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ziyech iyi bir karakter ve yetenekli bir oyuncu. Takım arkadaşlarıyla uyumu mükemmel. Kampta da iyi başlamıştı ancak milli takımda sakatlık yaşadı. Şu an gayet iyi durumda ve istekli. Forma yarışında etkili olacak. Forvet arkasında da oynayabilir" dedi.Milli aradan dönen oyuncular takıma katılıyorGalatasaray'da milli maç arası nedeniyle takıma 4 gün izin veren Okan Buruk, Güney Amerikalı oyuncular Icardi, Torreira, Muslera ve Sanchez’e ekstra 2 gün izin tanımıştı. Bu oyuncuların bugün takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.Antalya maçı hazırlıkları sürüyorGalatasaray, milli ara sonrası oynayacağı Antalya maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, 8’e 2 pas çalışmasının ardından 4’e 2 hücum organizasyonları ve orta-şut antrenmanlarıyla günü tamamladı.Ziyech'in geri dönüşü, Galatasaray’ın hücum gücüne önemli katkı sağlarken, takımın geri kalan hazırlıkları da hızla devam ediyor.

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