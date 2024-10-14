https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/galatasarayda-okan-buruktan-hakim-ziyech-icin-onemli-karar-1089190876.html
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Hakim Ziyech için önemli karar
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Hakim Ziyech için önemli karar
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da milli aranın en büyük kazancı, sakatlıktan çıkan Hakim Ziyech oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, Faslı yıldızla ilgili kararını verdi. Milli... 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T08:04+0300
2024-10-14T08:04+0300
2024-10-14T08:04+0300
spor
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Okan Buruk, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Hakim Ziyech'i, maçların başlamasıyla birlikte değerlendirme kararı aldı. Buruk’un, Mertens’in formsuzluğu nedeniyle Ziyech'i 10 numara pozisyonunda veya kanat rotasyonunda kullanacağı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray’ın hücum hattında önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.'Ziyech etkili olacak'Okan Buruk, Ziyech’in durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ziyech iyi bir karakter ve yetenekli bir oyuncu. Takım arkadaşlarıyla uyumu mükemmel. Kampta da iyi başlamıştı ancak milli takımda sakatlık yaşadı. Şu an gayet iyi durumda ve istekli. Forma yarışında etkili olacak. Forvet arkasında da oynayabilir" dedi.Milli aradan dönen oyuncular takıma katılıyorGalatasaray'da milli maç arası nedeniyle takıma 4 gün izin veren Okan Buruk, Güney Amerikalı oyuncular Icardi, Torreira, Muslera ve Sanchez’e ekstra 2 gün izin tanımıştı. Bu oyuncuların bugün takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.Antalya maçı hazırlıkları sürüyorGalatasaray, milli ara sonrası oynayacağı Antalya maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, 8’e 2 pas çalışmasının ardından 4’e 2 hücum organizasyonları ve orta-şut antrenmanlarıyla günü tamamladı.Ziyech'in geri dönüşü, Galatasaray’ın hücum gücüne önemli katkı sağlarken, takımın geri kalan hazırlıkları da hızla devam ediyor.
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okan buruk, galatasaray sk, galatasaray, futbol, hakim ziyech, antalya, antalyaspor, antalyaspor, antalyaspor, maç, transfer, izin, milli, ara, tatil
okan buruk, galatasaray sk, galatasaray, futbol, hakim ziyech, antalya, antalyaspor, antalyaspor, antalyaspor, maç, transfer, izin, milli, ara, tatil
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Hakim Ziyech için önemli karar
Galatasaray'da milli aranın en büyük kazancı, sakatlıktan çıkan Hakim Ziyech oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, Faslı yıldızla ilgili kararını verdi. Milli takım kampına katılmayan ve Florya’da çalışmalarına devam eden Ziyech, her geçen gün formunu artırarak teknik ekibin memnuniyetini kazandı.
Okan Buruk, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Hakim Ziyech'i, maçların başlamasıyla birlikte değerlendirme kararı aldı. Buruk’un, Mertens’in formsuzluğu nedeniyle Ziyech'i 10 numara pozisyonunda veya kanat rotasyonunda kullanacağı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray’ın hücum hattında önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.
Okan Buruk, Ziyech’in durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ziyech iyi bir karakter ve yetenekli bir oyuncu. Takım arkadaşlarıyla uyumu mükemmel. Kampta da iyi başlamıştı ancak milli takımda sakatlık yaşadı. Şu an gayet iyi durumda ve istekli. Forma yarışında etkili olacak. Forvet arkasında da oynayabilir" dedi.
Milli aradan dönen oyuncular takıma katılıyor
Galatasaray'da milli maç arası nedeniyle takıma 4 gün izin veren Okan Buruk, Güney Amerikalı oyuncular Icardi, Torreira, Muslera ve Sanchez’e ekstra 2 gün izin tanımıştı. Bu oyuncuların bugün takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Antalya maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, milli ara sonrası oynayacağı Antalya maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcular, 8’e 2 pas çalışmasının ardından 4’e 2 hücum organizasyonları ve orta-şut antrenmanlarıyla günü tamamladı.
Ziyech'in geri dönüşü, Galatasaray’ın hücum gücüne önemli katkı sağlarken, takımın geri kalan hazırlıkları da hızla devam ediyor.