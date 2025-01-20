https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/fico-ukrayna-ile-ilgili-zirve-tarafsiz-bir-ulkede-yapilmalidir-1092879241.html
Fico: Ukrayna ile ilgili zirve tarafsız bir ülkede yapılmalıdır
Fico: Ukrayna ile ilgili zirve tarafsız bir ülkede yapılmalıdır
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelerin, çatışma konusunda tarafsızlığını koruyan bir ülkede gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T23:07+0300
2025-01-20T23:07+0300
2025-01-20T23:08+0300
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slovakya
robert fico
türkiye
recep tayyip erdoğan
görüşme
basın toplantısı
ukrayna
barış görüşmeleri
tarafsız
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.Ukrayna’daki çatışmaların bir an önce bitmesinden yana olduğunu vurgulayan Fico, barış ile ilgili üst düzey görüşmelerin ise çatışma konusunda tarafsızlığını koruyan bir ülkede gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.Fico, “Slovakya’nın (Ukrayna konusunda) en üst düzeyde bir zirve düzenleme gibi bir amacı yok, biz daha alt düzeylerde barışçıl nitelikte etkinlikler düzenlemekle ilgileniyoruz, zira en üst düzeyde zirve bu konuda kesinlikle tarafsızlığını koruyan bir ülkede gerçekleşmelidir” diye konuştu.Ukrayna’daki çatışmaların en kısa sürede sona ermesinden ve her iki taraftaki can kayıplarının son bulmasından yana olduğunu vurgulayan Fico, sözlerini şöyle sürdürdü:Büyük ülkelerin Ukrayna ihtilafının çözüme kavuşturulması için çaba sarf etmesi gerektiğine dikkat çeken Fico, “Bizim yapabileceğimiz yegane şey ise büyük oyunculardan (ki Türkiye büyük bir oyuncu) Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin başlatılması için azami çaba göstermelerini talep etmek, ikna etmek ve istemektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/altun-acikladi-cumhurbaskani-erdogan-slovak-lider-fico-ve-heyetini-kabul-edecek-1092845100.html
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slovakya, robert fico, türkiye, recep tayyip erdoğan, görüşme, basın toplantısı, ukrayna, barış görüşmeleri, tarafsız
slovakya, robert fico, türkiye, recep tayyip erdoğan, görüşme, basın toplantısı, ukrayna, barış görüşmeleri, tarafsız
Fico: Ukrayna ile ilgili zirve tarafsız bir ülkede yapılmalıdır
23:07 20.01.2025 (güncellendi: 23:08 20.01.2025)
Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelerin, çatışma konusunda tarafsızlığını koruyan bir ülkede gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Ukrayna’daki çatışmaların bir an önce bitmesinden yana olduğunu vurgulayan Fico, barış ile ilgili üst düzey görüşmelerin ise çatışma konusunda tarafsızlığını koruyan bir ülkede gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.
Fico, “Slovakya’nın (Ukrayna konusunda) en üst düzeyde bir zirve düzenleme gibi bir amacı yok, biz daha alt düzeylerde barışçıl nitelikte etkinlikler düzenlemekle ilgileniyoruz, zira en üst düzeyde zirve bu konuda kesinlikle tarafsızlığını koruyan bir ülkede gerçekleşmelidir” diye konuştu.
Ukrayna’daki çatışmaların en kısa sürede sona ermesinden ve her iki taraftaki can kayıplarının son bulmasından yana olduğunu vurgulayan Fico, sözlerini şöyle sürdürdü:
Lütfen pembe gözlüklerimizi kenara bırakalım ve sağlanabilecek barış anlamında gerçekçi olalım. Bugünkü koşullarda Rusya’nın kontrol ettiği topraklardan çıkması beklenemez. Bu mümkün değil, tıpkı Ukrayna’nın NATO üyesi olma fikrinin de mümkün olmadığı gibi. Bunu Slovak hükümeti söylemiyor, günümüzde bu bir gerçektir.
Büyük ülkelerin Ukrayna ihtilafının çözüme kavuşturulması için çaba sarf etmesi gerektiğine dikkat çeken Fico, “Bizim yapabileceğimiz yegane şey ise büyük oyunculardan (ki Türkiye büyük bir oyuncu) Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin başlatılması için azami çaba göstermelerini talep etmek, ikna etmek ve istemektir” ifadelerini kullandı.