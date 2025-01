https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/fico-ukrayna-ile-ilgili-zirve-tarafsiz-bir-ulkede-yapilmalidir-1092879241.html

Fico: Ukrayna ile ilgili zirve tarafsız bir ülkede yapılmalıdır

Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelerin, çatışma konusunda tarafsızlığını koruyan bir ülkede gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. 20.01.2025, Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.Ukrayna’daki çatışmaların bir an önce bitmesinden yana olduğunu vurgulayan Fico, barış ile ilgili üst düzey görüşmelerin ise çatışma konusunda tarafsızlığını koruyan bir ülkede gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi.Fico, “Slovakya’nın (Ukrayna konusunda) en üst düzeyde bir zirve düzenleme gibi bir amacı yok, biz daha alt düzeylerde barışçıl nitelikte etkinlikler düzenlemekle ilgileniyoruz, zira en üst düzeyde zirve bu konuda kesinlikle tarafsızlığını koruyan bir ülkede gerçekleşmelidir” diye konuştu.Ukrayna’daki çatışmaların en kısa sürede sona ermesinden ve her iki taraftaki can kayıplarının son bulmasından yana olduğunu vurgulayan Fico, sözlerini şöyle sürdürdü:Büyük ülkelerin Ukrayna ihtilafının çözüme kavuşturulması için çaba sarf etmesi gerektiğine dikkat çeken Fico, “Bizim yapabileceğimiz yegane şey ise büyük oyunculardan (ki Türkiye büyük bir oyuncu) Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerinin başlatılması için azami çaba göstermelerini talep etmek, ikna etmek ve istemektir” ifadelerini kullandı.

