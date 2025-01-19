https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/altun-acikladi-cumhurbaskani-erdogan-slovak-lider-fico-ve-heyetini-kabul-edecek-1092845100.html
Altun açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek
Altun açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ve heyetini kabul edeceğini açıkladı. 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T23:23+0300
2025-01-19T23:23+0300
2025-01-19T23:28+0300
dünya
slovakya
robert fico
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti vesilesiyle yapılacak olan ziyarette Türkiye ile Slovakya arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağını ifade eden Altun, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.Altun "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkileri 'stratejik ortaklık' düzeyine çıkaracak ortak bildiri başta olmak üzere muhtelif alanlarda anlaşmaların imzalanması gündemdedir" ifadesini kullandı.
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slovakya, robert fico, recep tayyip erdoğan
Altun açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya Başbakanı Fico ve heyetini kabul edecek
23:23 19.01.2025 (güncellendi: 23:28 19.01.2025)
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico ve heyetini kabul edeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocak Pazartesi günü Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti vesilesiyle yapılacak olan ziyarette Türkiye ile Slovakya arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağını ifade eden Altun, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.
Altun "Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkileri 'stratejik ortaklık' düzeyine çıkaracak ortak bildiri başta olmak üzere muhtelif alanlarda anlaşmaların imzalanması gündemdedir" ifadesini kullandı.