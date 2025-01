https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/korkunc-olayi-turhan-comez-paylasmisti-5-yasinda-kucuk-kizin-olumunde-tecavuz-bulgusuna-rastlanmadi-1092830950.html

Korkunç olayı Turhan Çömez paylaşmıştı: 5 yaşında küçük kızın ölümünde tecavüz bulgusuna rastlanmadığı açıklandı

Korkunç olayı Turhan Çömez paylaşmıştı: 5 yaşında küçük kızın ölümünde tecavüz bulgusuna rastlanmadığı açıklandı

19.01.2025

İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harran Devlet Hastanesi’ne getirilen 5 yaşındaki kız çocuğunun tecavüze uğradığı ve sonra boğularak öldürüldüğünü duyurmuştu. Çömez, yetkililere çağrıda bulunarak "Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün" demişti. Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde hayatını kaybeden 6 yaşındaki M.N.B'nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli işlem başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oğulcuk Mahallesi'nde 15 Ocak 2025 günü rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine getirilen 6 yaşındaki M.N.B. isimli çocuğun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtilerek şunlar ifade edildi:"Harran Devlet Hastanesinde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da çocuğun vefat ettiği Harran Devlet Hastanesi'nde bir rapor düzenlendiği belirtilerek şu bilgiler verildi:'Cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadı'Açıklamada, otopsi incelemesi sonuçlarına ilişkin şunlar kaydedildi:"İnceleme sonucunda, vücutta kemik kırığı saptanmadığı, genital ve anal bölge muayenesinde akut travmatik lezyon olmadığı, soluk borusu ve her iki ana bronşta mide içeriği bulunduğu şeklinde rapor hazırlanmış olup, cesetten alınan doku örnekleri, mikroskobik inceleme de dahil olmak üzere detaylı inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilerek ayrıntılı adli tıp raporu istenmiştir. Cinsel istismar iddiaları yönünden otopsiyi yapan görevli adli tıp uzmanından alınan 18 Ocak 2025 tarihli tıbbi mütalada özetle; '…Hymenin sağlam ve normal olduğu, eski ve yeni yırtık olmadığı, .. anal muayenede travmatik lezyon tespit edilmediği..' şeklinde kanaat bildirildiği, mağdur M. N.B'nin kesin ölüm sebebinin adli tıp raporu düzenlendikten sonra kesinleşeceği, söz konusu olayla ilgili Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir."Şanlıurfa Barosu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir" denildi.

