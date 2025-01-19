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Korkunç olayı Turhan Çömez paylaşmıştı: 5 yaşında küçük kızın ölümünde tecavüz bulgusuna rastlanmadığı açıklandı
Korkunç olayı Turhan Çömez paylaşmıştı: 5 yaşında küçük kızın ölümünde tecavüz bulgusuna rastlanmadığı açıklandı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da, 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boğularak... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T10:11+0300
2025-01-19T10:44+0300
türkiye
turhan çömez
harran
şanlıurfa
şanlıurfa valiliği
iyi parti
şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı
çocuğa tecavüz
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çocuklara yönelik cinsel istismar
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İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harran Devlet Hastanesi’ne getirilen 5 yaşındaki kız çocuğunun tecavüze uğradığı ve sonra boğularak öldürüldüğünü duyurmuştu. Çömez, yetkililere çağrıda bulunarak "Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün" demişti. Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde hayatını kaybeden 6 yaşındaki M.N.B'nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli işlem başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oğulcuk Mahallesi'nde 15 Ocak 2025 günü rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine getirilen 6 yaşındaki M.N.B. isimli çocuğun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtilerek şunlar ifade edildi:"Harran Devlet Hastanesinde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da çocuğun vefat ettiği Harran Devlet Hastanesi'nde bir rapor düzenlendiği belirtilerek şu bilgiler verildi:'Cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadı'Açıklamada, otopsi incelemesi sonuçlarına ilişkin şunlar kaydedildi:"İnceleme sonucunda, vücutta kemik kırığı saptanmadığı, genital ve anal bölge muayenesinde akut travmatik lezyon olmadığı, soluk borusu ve her iki ana bronşta mide içeriği bulunduğu şeklinde rapor hazırlanmış olup, cesetten alınan doku örnekleri, mikroskobik inceleme de dahil olmak üzere detaylı inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilerek ayrıntılı adli tıp raporu istenmiştir. Cinsel istismar iddiaları yönünden otopsiyi yapan görevli adli tıp uzmanından alınan 18 Ocak 2025 tarihli tıbbi mütalada özetle; '…Hymenin sağlam ve normal olduğu, eski ve yeni yırtık olmadığı, .. anal muayenede travmatik lezyon tespit edilmediği..' şeklinde kanaat bildirildiği, mağdur M. N.B'nin kesin ölüm sebebinin adli tıp raporu düzenlendikten sonra kesinleşeceği, söz konusu olayla ilgili Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir."Şanlıurfa Barosu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir" denildi.
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turhan çömez, harran, şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, iyi parti, şanlıurfa cumhuriyet başsavcılığı, çocuğa tecavüz, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
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Korkunç olayı Turhan Çömez paylaşmıştı: 5 yaşında küçük kızın ölümünde tecavüz bulgusuna rastlanmadığı açıklandı

10:11 19.01.2025 (güncellendi: 10:44 19.01.2025)
adli tıp
adli tıp - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
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İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'da, 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boğularak öldürüldüğünü duyurmuştu. Şanlıurfa Valiliği, korkunç olayla ilgili adli işlem başlattı. Şanlıurfa Barosu ise tecavüze dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıklandı.
İyi Parti Milletvekili Turhan Çömez, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Harran Devlet Hastanesi’ne getirilen 5 yaşındaki kız çocuğunun tecavüze uğradığı ve sonra boğularak öldürüldüğünü duyurmuştu. Çömez, yetkililere çağrıda bulunarak "Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün" demişti.
Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde hayatını kaybeden 6 yaşındaki M.N.B'nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli işlem başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oğulcuk Mahallesi'nde 15 Ocak 2025 günü rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine getirilen 6 yaşındaki M.N.B. isimli çocuğun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtilerek şunlar ifade edildi:
"Harran Devlet Hastanesinde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da çocuğun vefat ettiği Harran Devlet Hastanesi'nde bir rapor düzenlendiği belirtilerek şu bilgiler verildi:
"Harran Devlet Hastanesinde yapılan ilk muayenesinde 'vajinal muayenede kızlık zarında genişlemiş yırtık, anal muayenede doku yırtılması ve genişleme?' olabileceği şeklinde muayene raporu tanzim edilmiştir. Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılarak 15 Ocak tarihinde M.N.B'nin cesedi üzerinde ölü muayene işlemleri yapıldıktan sonra klasik otopsi işlemleri için cesedin Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği, Şanlıurfa Adli Tıp Şube Müdürlüğünde cumhuriyet savcısı gözetiminde adli tıp uzmanı ve otopsi teknikerlerinden oluşan heyet tarafından otopsi incelemesi yapılmıştır."

'Cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadı'

Açıklamada, otopsi incelemesi sonuçlarına ilişkin şunlar kaydedildi:
"İnceleme sonucunda, vücutta kemik kırığı saptanmadığı, genital ve anal bölge muayenesinde akut travmatik lezyon olmadığı, soluk borusu ve her iki ana bronşta mide içeriği bulunduğu şeklinde rapor hazırlanmış olup, cesetten alınan doku örnekleri, mikroskobik inceleme de dahil olmak üzere detaylı inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderilerek ayrıntılı adli tıp raporu istenmiştir. Cinsel istismar iddiaları yönünden otopsiyi yapan görevli adli tıp uzmanından alınan 18 Ocak 2025 tarihli tıbbi mütalada özetle; '…Hymenin sağlam ve normal olduğu, eski ve yeni yırtık olmadığı, .. anal muayenede travmatik lezyon tespit edilmediği..' şeklinde kanaat bildirildiği, mağdur M. N.B'nin kesin ölüm sebebinin adli tıp raporu düzenlendikten sonra kesinleşeceği, söz konusu olayla ilgili Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle devam etmektedir."
Şanlıurfa Barosu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak, gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir" denildi.
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