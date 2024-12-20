Sıla bebek iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Anne 'kimse duymasın' diyerek delilleri yok etmiş

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde asbest tehdidi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yahya Uğur: Taksi şoförleri, kolay hedef haline geliyor
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
2025 yılında vizyona girecek filmlerin yapay zeka ile incelenmesi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YEŞİLÇAM'IN BABACAN YÜZÜ
‘Hulusi Kentmen gibi’ deyimi ne anlama geliyor?
17:38
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:11
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:28
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/sila-bebek-iddianamesinin-detaylari-ortaya-cikti--anne-kimse-duymasin-diyerek-delilleri-yok-etmis-1091818713.html
Sıla bebek iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Anne 'kimse duymasın' diyerek delilleri yok etmiş
Sıla bebek iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Anne 'kimse duymasın' diyerek delilleri yok etmiş
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren iki yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T15:57+0300
2024-12-20T15:57+0300
türkiye
sıla
tekirdağ
malkara
tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı
adli tıp kurumu
sıla bebek
bebek ölümü
çocuk istismarı
çocuk cinayeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088951410_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_22601ccdda7350aaf02cd8777d8a0430.jpg
Türkiye'yi sarsan gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucunda hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede Adli tıp raporları küçük bebeğin yaşadığı tüm 'işkenceyi' gözler önüne sererken, annenin küçük kızının kanlı bezini 'kimse görmesin' diyerek çöpe attığı ortaya çıktı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Olay, çocuk istismarı ve şiddet vakası olarak kayıtlara geçti. Hazırlanan İddianamede şüphelilerden anne Bakiye Yeniçeri, komşu Kani A. ve sevgilisi Sanlı Ö’nün ihmalleri ve eylemleri dolayısıyla Sıla bebeğin ölümüne neden oldukları ileri sürülüyor.Kanlı bezi yok etmişTekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli anne Bakiye Yeniçeri’nin küçük kızı defalarca istismar ve şiddete maruz kalacağı bilinen bir ortama bırakmış olduğu, cinsel istismara dair delil niteliği taşıyan kanlı bezi yok ederek suç delillerini gizleme ve bildirim yapmama suçlarını işlediği ifade edildi. Bakiye Yeniçeri’nin ayrıca 8 Eylül 2024 tarihinde Sıla bebekte meydana gelen künt travma nedeniyle ölümüne neden olan olaylarda ihmali davranışıyla kasten adam öldürme suçunu işlediği iddia edildi.Şüpheli Bakiye Yeniçeri'nin Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 2 ayrı ifadesinde 5 Eylül'de çocuklarını makarna yemeleri için K.A.’ya teslim ettiği, akşam çocuklarını geri aldığında Sıla'nın bezinde kan gördüğünü, kimse görmesin diye bezi çöpe attığını, kızına zarar verildiğini anladığını ancak kimsenin bilgisi olmasın diye örtbas ettiğini, sonra olayı birlikte yaşadığı Sanlı Ö'ye anlattığını, onun da ‘Çocuk onlar ya’ dediğini anlattı. İfadelerini reddettiTekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade de ise daha önceki ifadelerini reddederken, "Sıla'nın bezinde kan görmediğini ve bezi çöpe atmadığını, önceki beyanlarında psikolojisi bozuk olduğundan o şekilde beyanda bulunduğunu, Sıla'nın darp edilmesi ve istismara uğraması neticesinde tekrar darp edilip, istismara uğrayabileceğini ve hatta ölebileceğini düşündüğünü ancak çalışmaya zorlandığı için çocuklarını Kani'lere bıraktığını belirttiği” öğrenildi.Para için iftira iddiasıŞüpheli Sanlı Ö'nün alınan ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Kendisinin ikamete geldiği çoğu zamanlarda çocukların ikamette olmadığını, Kani'nin de böyle bir şey yaptığını düşünmediğini, bu eylemi yapsa yapsa Kani’nin büyük oğlu K.A. ile G.K. isimli çocukların yapmış olabileceğini, kendisine bu iftirayı Bakiye'nin babası ve ablalarının attığını, onlara para vermemesi ve Bakiye'ye de kendisinin bakması sebebi ile onu çalıştırıp para kazanamamaları sebebi ile kendisine iftira attıklarını, Bakiye'nin daha önceden bir kaç roman aileye çocuklarına bakmaları için bıraktığını bildiğini, Bakiye'nin kendisine Sıla bebeğin bezinde kan gördüğünü söylediğini ancak cinsel amaçlı gelip gelmediğini söylemediğini belirtti.Şüpheli Kani A'nın alınan ifadesinde özetle; üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Sıla veya ablası A'ya hiç bir zaman cinsel amaçlı veya normal olarak temasta bulunmadığını, Bakiye ve çocuklarını 2-3 haftadır tanıdığını, Bakiye ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, Bakiye'nin çocuklarına bakmadığını, çocuklarını sürekli olarak kendi ikametine yolladığını, sürekli çocukları oğlu K.A.’ye bıraktığını belirtti.Sıla bebek neden öldü?Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, Sıla Yeniçeri’nin ölüm nedeninin kafasına alınan darbe sonucu gelişen beyin kanaması olduğu belirtilirken, olayla ilgili moleküler genetik incelemelerde de suçun failine yönelik delillerin bulunduğu açıklandı. Raporda ayrıca Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulguları tespit edildiği yer aldı.Ne olmuştu?Malkara ilçesinde annesi tarafından bırakıldığı komşu çocukları tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri 07 Ekim 2024 hastanede gördüğü 30 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetmişti.Gizlilik kararı alınan soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. (32) ve çocukları G.K. (14) ile K.A.'yı (13) gözaltına aldı. Hazırlanan iddianamede ise anne hakkında "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.Çocuklardan birinin babası olan komşu Kani A. için ise "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep edilirken, annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. için "suçu bildirmeme ve gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.Suça sürüklenen çocuklardan G.K.'nin, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 66 yıl, K.A.'nın ise "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 48 yıl, "kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/sila-bebek-davasi-26-aralikta-basliyor-sanik-anne-67-yilla-yargilanacak-1091099351.html
türkiye
tekirdağ
malkara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088951410_194:0:1394:900_1920x0_80_0_0_2419155ddcf5a5b870f7baa136624868.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sıla bebek, sıla bebek neden öldü, sıla bebek iddianame, sıla bebek annesi, sıla bebek yargılama, sıla bebek ne zaman öldü,
sıla bebek, sıla bebek neden öldü, sıla bebek iddianame, sıla bebek annesi, sıla bebek yargılama, sıla bebek ne zaman öldü,

Sıla bebek iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Anne 'kimse duymasın' diyerek delilleri yok etmiş

15:57 20.12.2024
© Fırat ÇakırSıla bebek
Sıla bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© Fırat Çakır
Abone ol
Tekirdağ'da gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren iki yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede annenin 'delilleri' yok ettiği bilgisi yer alırken küçük bebeğin kafaya darbe sonucu gelişen beyin kanamasından öldüğü belirtildi.
Türkiye'yi sarsan gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucunda hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede Adli tıp raporları küçük bebeğin yaşadığı tüm 'işkenceyi' gözler önüne sererken, annenin küçük kızının kanlı bezini 'kimse görmesin' diyerek çöpe attığı ortaya çıktı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Olay, çocuk istismarı ve şiddet vakası olarak kayıtlara geçti. Hazırlanan İddianamede şüphelilerden anne Bakiye Yeniçeri, komşu Kani A. ve sevgilisi Sanlı Ö’nün ihmalleri ve eylemleri dolayısıyla Sıla bebeğin ölümüne neden oldukları ileri sürülüyor.

Kanlı bezi yok etmiş

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli anne Bakiye Yeniçeri’nin küçük kızı defalarca istismar ve şiddete maruz kalacağı bilinen bir ortama bırakmış olduğu, cinsel istismara dair delil niteliği taşıyan kanlı bezi yok ederek suç delillerini gizleme ve bildirim yapmama suçlarını işlediği ifade edildi. Bakiye Yeniçeri’nin ayrıca 8 Eylül 2024 tarihinde Sıla bebekte meydana gelen künt travma nedeniyle ölümüne neden olan olaylarda ihmali davranışıyla kasten adam öldürme suçunu işlediği iddia edildi.
Şüpheli Bakiye Yeniçeri'nin Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 2 ayrı ifadesinde 5 Eylül'de çocuklarını makarna yemeleri için K.A.’ya teslim ettiği, akşam çocuklarını geri aldığında Sıla'nın bezinde kan gördüğünü, kimse görmesin diye bezi çöpe attığını, kızına zarar verildiğini anladığını ancak kimsenin bilgisi olmasın diye örtbas ettiğini, sonra olayı birlikte yaşadığı Sanlı Ö'ye anlattığını, onun da ‘Çocuk onlar ya’ dediğini anlattı.

İfadelerini reddetti

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade de ise daha önceki ifadelerini reddederken, "Sıla'nın bezinde kan görmediğini ve bezi çöpe atmadığını, önceki beyanlarında psikolojisi bozuk olduğundan o şekilde beyanda bulunduğunu, Sıla'nın darp edilmesi ve istismara uğraması neticesinde tekrar darp edilip, istismara uğrayabileceğini ve hatta ölebileceğini düşündüğünü ancak çalışmaya zorlandığı için çocuklarını Kani'lere bıraktığını belirttiği” öğrenildi.

Para için iftira iddiası

Şüpheli Sanlı Ö'nün alınan ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Kendisinin ikamete geldiği çoğu zamanlarda çocukların ikamette olmadığını, Kani'nin de böyle bir şey yaptığını düşünmediğini, bu eylemi yapsa yapsa Kani’nin büyük oğlu K.A. ile G.K. isimli çocukların yapmış olabileceğini, kendisine bu iftirayı Bakiye'nin babası ve ablalarının attığını, onlara para vermemesi ve Bakiye'ye de kendisinin bakması sebebi ile onu çalıştırıp para kazanamamaları sebebi ile kendisine iftira attıklarını, Bakiye'nin daha önceden bir kaç roman aileye çocuklarına bakmaları için bıraktığını bildiğini, Bakiye'nin kendisine Sıla bebeğin bezinde kan gördüğünü söylediğini ancak cinsel amaçlı gelip gelmediğini söylemediğini belirtti.
Şüpheli Kani A'nın alınan ifadesinde özetle; üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Sıla veya ablası A'ya hiç bir zaman cinsel amaçlı veya normal olarak temasta bulunmadığını, Bakiye ve çocuklarını 2-3 haftadır tanıdığını, Bakiye ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, Bakiye'nin çocuklarına bakmadığını, çocuklarını sürekli olarak kendi ikametine yolladığını, sürekli çocukları oğlu K.A.’ye bıraktığını belirtti.

Sıla bebek neden öldü?

Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, Sıla Yeniçeri’nin ölüm nedeninin kafasına alınan darbe sonucu gelişen beyin kanaması olduğu belirtilirken, olayla ilgili moleküler genetik incelemelerde de suçun failine yönelik delillerin bulunduğu açıklandı. Raporda ayrıca Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulguları tespit edildiği yer aldı.

Ne olmuştu?

Malkara ilçesinde annesi tarafından bırakıldığı komşu çocukları tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri 07 Ekim 2024 hastanede gördüğü 30 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetmişti.
Gizlilik kararı alınan soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. (32) ve çocukları G.K. (14) ile K.A.'yı (13) gözaltına aldı. Hazırlanan iddianamede ise anne hakkında "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.
Çocuklardan birinin babası olan komşu Kani A. için ise "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep edilirken, annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. için "suçu bildirmeme ve gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.
Suça sürüklenen çocuklardan G.K.'nin, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 66 yıl, K.A.'nın ise "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 48 yıl, "kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Sıla bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
TÜRKİYE
Sıla bebek davası 26 Aralık'ta başlıyor: Sanık 'anne' 67 yılla yargılanacak
3 Aralık, 11:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала