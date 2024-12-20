https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/sila-bebek-iddianamesinin-detaylari-ortaya-cikti--anne-kimse-duymasin-diyerek-delilleri-yok-etmis-1091818713.html

Sıla bebek iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Anne 'kimse duymasın' diyerek delilleri yok etmiş

Sıla bebek iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Anne 'kimse duymasın' diyerek delilleri yok etmiş

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren iki yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T15:57+0300

2024-12-20T15:57+0300

2024-12-20T15:57+0300

türkiye

sıla

tekirdağ

malkara

tekirdağ cumhuriyet başsavcılığı

adli tıp kurumu

sıla bebek

bebek ölümü

çocuk istismarı

çocuk cinayeti

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Türkiye'yi sarsan gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucunda hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede Adli tıp raporları küçük bebeğin yaşadığı tüm 'işkenceyi' gözler önüne sererken, annenin küçük kızının kanlı bezini 'kimse görmesin' diyerek çöpe attığı ortaya çıktı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Olay, çocuk istismarı ve şiddet vakası olarak kayıtlara geçti. Hazırlanan İddianamede şüphelilerden anne Bakiye Yeniçeri, komşu Kani A. ve sevgilisi Sanlı Ö’nün ihmalleri ve eylemleri dolayısıyla Sıla bebeğin ölümüne neden oldukları ileri sürülüyor.Kanlı bezi yok etmişTekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli anne Bakiye Yeniçeri’nin küçük kızı defalarca istismar ve şiddete maruz kalacağı bilinen bir ortama bırakmış olduğu, cinsel istismara dair delil niteliği taşıyan kanlı bezi yok ederek suç delillerini gizleme ve bildirim yapmama suçlarını işlediği ifade edildi. Bakiye Yeniçeri’nin ayrıca 8 Eylül 2024 tarihinde Sıla bebekte meydana gelen künt travma nedeniyle ölümüne neden olan olaylarda ihmali davranışıyla kasten adam öldürme suçunu işlediği iddia edildi.Şüpheli Bakiye Yeniçeri'nin Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 2 ayrı ifadesinde 5 Eylül'de çocuklarını makarna yemeleri için K.A.’ya teslim ettiği, akşam çocuklarını geri aldığında Sıla'nın bezinde kan gördüğünü, kimse görmesin diye bezi çöpe attığını, kızına zarar verildiğini anladığını ancak kimsenin bilgisi olmasın diye örtbas ettiğini, sonra olayı birlikte yaşadığı Sanlı Ö'ye anlattığını, onun da ‘Çocuk onlar ya’ dediğini anlattı. İfadelerini reddettiTekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifade de ise daha önceki ifadelerini reddederken, "Sıla'nın bezinde kan görmediğini ve bezi çöpe atmadığını, önceki beyanlarında psikolojisi bozuk olduğundan o şekilde beyanda bulunduğunu, Sıla'nın darp edilmesi ve istismara uğraması neticesinde tekrar darp edilip, istismara uğrayabileceğini ve hatta ölebileceğini düşündüğünü ancak çalışmaya zorlandığı için çocuklarını Kani'lere bıraktığını belirttiği” öğrenildi.Para için iftira iddiasıŞüpheli Sanlı Ö'nün alınan ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Kendisinin ikamete geldiği çoğu zamanlarda çocukların ikamette olmadığını, Kani'nin de böyle bir şey yaptığını düşünmediğini, bu eylemi yapsa yapsa Kani’nin büyük oğlu K.A. ile G.K. isimli çocukların yapmış olabileceğini, kendisine bu iftirayı Bakiye'nin babası ve ablalarının attığını, onlara para vermemesi ve Bakiye'ye de kendisinin bakması sebebi ile onu çalıştırıp para kazanamamaları sebebi ile kendisine iftira attıklarını, Bakiye'nin daha önceden bir kaç roman aileye çocuklarına bakmaları için bıraktığını bildiğini, Bakiye'nin kendisine Sıla bebeğin bezinde kan gördüğünü söylediğini ancak cinsel amaçlı gelip gelmediğini söylemediğini belirtti.Şüpheli Kani A'nın alınan ifadesinde özetle; üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, Sıla veya ablası A'ya hiç bir zaman cinsel amaçlı veya normal olarak temasta bulunmadığını, Bakiye ve çocuklarını 2-3 haftadır tanıdığını, Bakiye ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, Bakiye'nin çocuklarına bakmadığını, çocuklarını sürekli olarak kendi ikametine yolladığını, sürekli çocukları oğlu K.A.’ye bıraktığını belirtti.Sıla bebek neden öldü?Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda, Sıla Yeniçeri’nin ölüm nedeninin kafasına alınan darbe sonucu gelişen beyin kanaması olduğu belirtilirken, olayla ilgili moleküler genetik incelemelerde de suçun failine yönelik delillerin bulunduğu açıklandı. Raporda ayrıca Sıla bebeğin anal bölgesinde travma bulguları tespit edildiği yer aldı.Ne olmuştu?Malkara ilçesinde annesi tarafından bırakıldığı komşu çocukları tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri 07 Ekim 2024 hastanede gördüğü 30 günlük tedavinin ardından hayatını kaybetmişti.Gizlilik kararı alınan soruşturmada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. (32) ve çocukları G.K. (14) ile K.A.'yı (13) gözaltına aldı. Hazırlanan iddianamede ise anne hakkında "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.Çocuklardan birinin babası olan komşu Kani A. için ise "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması talep edilirken, annenin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. için "suçu bildirmeme ve gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.Suça sürüklenen çocuklardan G.K.'nin, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 66 yıl, K.A.'nın ise "nitelikli cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 48 yıl, "kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/sila-bebek-davasi-26-aralikta-basliyor-sanik-anne-67-yilla-yargilanacak-1091099351.html

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