https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/dunya-kupasi-oncesi-sokaklari-temizleme-plani-fasta-3-milyon-kopek-oldurulecek-1092836792.html
Dünya kupası öncesi sokakları 'temizleme' planı: Fas’ta 3 milyon köpek öldürülecek
Dünya kupası öncesi sokakları 'temizleme' planı: Fas’ta 3 milyon köpek öldürülecek
Sputnik Türkiye
Uluslararası Hayvan Koalisyonu, 'Fas’ın karanlık sırrı' olarak adlandırdığı katliam kampanyasını ortaya çıkardı. Koalisyon, köpeklerin zehirli yemler ve... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T14:46+0300
2025-01-19T14:46+0300
2025-01-19T14:46+0300
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2023 yılında Fas'ın Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasının ardından 3 milyon sokak köpeğini öldüreceği iddia edildi.Hayvan hakları savunucusu Jane Goodall tarafından ortaya atılan iddiaya göre 'Fas'ın karanlık sırrı' planında köpek katliamı yapılmaya başlandı. FIFA’ya mektup yazan hayvan hakları savunucuları 2030 FIFA Dünya Kupası öncesi sokakların daha düzenli görünmesi için Fas'ta 3 milyon sokak köpeğinin öldürüleceğini iddia etti.IAWPC (Uluslararası Hayvan Koalisyonu) köpeklerin zehirli yemler ve doğrudan vücutlarına enjekte edilen striknin ile öldürüldüğünü, sokaklarda devriye gezen silahlı ekipler tarafından vurulduğunu ve ölüme terk edildiğini iddia etti. Diğer köpeklerin ise sıkıştırma cihazlarıyla yakalanıp kamyonlara atıldığı ve insanlık dışı koşullarda öldürüldüğünü ifade etti. FIFA henüz iddialara resmi bir yanıt vermedi, ancak eleştirmenler, bu olayların görmezden gelinmesinin ciddi bir PR felaketi yaratabileceğini söylüyor.
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Dünya kupası öncesi sokakları 'temizleme' planı: Fas’ta 3 milyon köpek öldürülecek
Uluslararası Hayvan Koalisyonu, 'Fas’ın karanlık sırrı' olarak adlandırdığı katliam kampanyasını ortaya çıkardı. Koalisyon, köpeklerin zehirli yemler ve doğrudan vücutlarına enjekte edilen striknin ile öldürüldüğünü, sokaklarda devriye gezen silahlı ekipler tarafından 3 milyon köpeğin 2030 yılına kadar öldürüleceğini açıkladı.
2023 yılında Fas'ın Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasının ardından 3 milyon sokak köpeğini öldüreceği iddia edildi.
Hayvan hakları savunucusu Jane Goodall tarafından ortaya atılan iddiaya göre 'Fas'ın karanlık sırrı' planında köpek katliamı yapılmaya başlandı. FIFA’ya mektup yazan hayvan hakları savunucuları 2030 FIFA Dünya Kupası öncesi sokakların daha düzenli görünmesi için Fas'ta 3 milyon sokak köpeğinin öldürüleceğini iddia etti.
IAWPC (Uluslararası Hayvan Koalisyonu) köpeklerin zehirli yemler ve doğrudan vücutlarına enjekte edilen striknin ile öldürüldüğünü, sokaklarda devriye gezen silahlı ekipler tarafından vurulduğunu ve ölüme terk edildiğini iddia etti. Diğer köpeklerin ise sıkıştırma cihazlarıyla yakalanıp kamyonlara atıldığı ve insanlık dışı koşullarda öldürüldüğünü ifade etti. FIFA henüz iddialara resmi bir yanıt vermedi, ancak eleştirmenler, bu olayların görmezden gelinmesinin ciddi bir PR felaketi yaratabileceğini söylüyor.