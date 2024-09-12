https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/fas-ilk-m-cicegi-vakasini-duyurdu-1087960364.html

Fas ilk M çiçeği vakasını duyurdu

Fas ilk M çiçeği vakasını duyurdu

Sputnik Türkiye

Maymun çiçeği olarakta bilinen M çiçeği Fas'ta görüldü. Fas Sağlık Bakanlığı, Fas'taki ilk vaka için açıklamalarda bulundu. 12.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-12T23:43+0300

2024-09-12T23:43+0300

2024-09-12T23:43+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

m çiçeği

vaka

ilk

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, 14 Ağustos'ta 'uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu' olarak ilan edilen M çiçeği, Fas'ta da tespit edildi.Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk M çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'küresel sağlık alarmının başlangıcından bu yana uygulanan sağlık protokolleri çerçevesinde' ülkede ilk M çiçeği vakasının tespit edildiği belirtildi.Enfekte kişinin Fas'ın Marakeş şehrindeki tıp merkezlerinden birinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, sağlık durumunun stabil olduğu, endişe edilecek bir durumunun bulunmadığı, gerekli tedavinin uygulandığı ve yakın tıbbi takibe tabi tutulduğu kaydedildi.

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maymun çiçeği virüsü, m çiçeği, vaka, ilk