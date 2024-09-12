https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/fas-ilk-m-cicegi-vakasini-duyurdu-1087960364.html
Fas ilk M çiçeği vakasını duyurdu
Fas ilk M çiçeği vakasını duyurdu
Sputnik Türkiye
Maymun çiçeği olarakta bilinen M çiçeği Fas'ta görüldü. Fas Sağlık Bakanlığı, Fas'taki ilk vaka için açıklamalarda bulundu. 12.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-12T23:43+0300
2024-09-12T23:43+0300
2024-09-12T23:43+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
m çiçeği
vaka
ilk
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, 14 Ağustos'ta 'uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu' olarak ilan edilen M çiçeği, Fas'ta da tespit edildi.Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk M çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'küresel sağlık alarmının başlangıcından bu yana uygulanan sağlık protokolleri çerçevesinde' ülkede ilk M çiçeği vakasının tespit edildiği belirtildi.Enfekte kişinin Fas'ın Marakeş şehrindeki tıp merkezlerinden birinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, sağlık durumunun stabil olduğu, endişe edilecek bir durumunun bulunmadığı, gerekli tedavinin uygulandığı ve yakın tıbbi takibe tabi tutulduğu kaydedildi.
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maymun çiçeği virüsü, m çiçeği, vaka, ilk
maymun çiçeği virüsü, m çiçeği, vaka, ilk
Fas ilk M çiçeği vakasını duyurdu
Maymun çiçeği olarakta bilinen M çiçeği Fas'ta görüldü. Fas Sağlık Bakanlığı, Fas'taki ilk vaka için açıklamalarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, 14 Ağustos'ta 'uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu' olarak ilan edilen M çiçeği, Fas'ta da tespit edildi.
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk M çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'küresel sağlık alarmının başlangıcından bu yana uygulanan sağlık protokolleri çerçevesinde' ülkede ilk M çiçeği vakasının tespit edildiği belirtildi.
Enfekte kişinin Fas'ın Marakeş şehrindeki tıp merkezlerinden birinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, sağlık durumunun stabil olduğu, endişe edilecek bir durumunun bulunmadığı, gerekli tedavinin uygulandığı ve yakın tıbbi takibe tabi tutulduğu kaydedildi.