Arabası çukura düşen araç sahibi dava açtı: Belediye 110 bin 223 lira ödeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
07:20
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
08:37
1 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
09:04
3 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
09:22
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
09:43
4 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
10:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
11:23
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
11:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
12:24
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:39
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
13:10
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
14:12
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
16:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
17:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
09:18
2 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
10:33
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
11:10
14 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcılıktan korunmanızı sağlıyor: ATM'de bu şifreleri tercih etmeyin
11:34
3 dk
SESLİ HABER
Trump’ın mesajları sonrası Grönland Başbakanı konuştu: İşbirliğine hazırız
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
12:10
4 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
12:21
4 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
SESLİ HABER
Lavrov: ABD, TürkAkım doğalgaz boru hattını devre dışı bırakmak istiyor
12:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Lavrov : 'Rusya, Ortadoğu'dan çıkmayacak'
13:10
7 dk
SESLİ HABER
Bu baharat sağlıklı yaşamın 'gizli kahramanı'
13:29
3 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
13:41
1 dk
ÖZEL HABER
Tarih verildi: Bu kişiler daha fazla fatura ödeyecek
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
14:10
2 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
14:22
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:11
2 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
18:20
4 dk
TARİHTE BUGÜN
Hrant’tan Fırat’a: ‘Ruh halimin güvercin tedirginliği’
18:44
14 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
19:06
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/arabasi-cukura-dusen-arac-sahibi-dava-acti-belediye-110-bin-223-lira-odeyecek-1092842154.html
Arabası çukura düşen araç sahibi dava açtı: Belediye 110 bin 223 lira ödeyecek
Arabası çukura düşen araç sahibi dava açtı: Belediye 110 bin 223 lira ödeyecek
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Sincan ilçesinde, yol çalışması nedeniyle uyarı işareti bulunmayan bir çukura girerek kaza yapan Yasin C., Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB)... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T19:25+0300
2025-01-19T19:25+0300
türkiye
araba
araba kazası
mahkeme
mahkeme kararı
yargı
yargı reformu
yargı bağımsızlığı
kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092398398_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_59eaa3b13723501e1ddb4a485dbad3d7.jpg
Ankara'da uyarı işareti olmayan çukura girerek kaza yapan Yasin C., belediyeye açtığı davayı kazanarak 110 bin 223 lira tazminat almaya hak kazandı.7 Temmuz 2023'te Buhara Caddesi'nden Sincan Yolu yönüne seyir halindeyken Yasin C., yol çalışması yapılan bölgede üzeri beton dolu bir kova ile kapatılmış, ancak uyarı levhası bulunmayan çukura girdi. Çarpma sonucunda aracın alt takımları, motoru ve hava yastığı zarar gördü.Yasin C., kazanın ABB'nin gerekli önlemleri almaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatı Ceren Atalay, dava dilekçesinde araç onarım masrafları, çekici ücreti, araç değer kaybı ve yoksunluk zararının tazminini talep etti.ABB'nin avukatı, beton dolu kovanın belediye tarafından yerleştirilmediğini ve kazanın sürücünün kusuru nedeniyle meydana geldiğini savundu. Ancak bilirkişi raporu, yol güvenliğinin ABB'nin sorumluluğunda olduğunu ve belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğunu belirtti.Mahkeme, bilirkişi raporunu esas alarak ABB'yi asli kusurlu buldu. Karar kapsamında, 110 bin 223 liranın araç sahibi Yasin C.’ye ödenmesine hükmetti. Mahkeme kararının diğer belediye kusurlarında emsal olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/antalyada-falezden-araba-dustu-ihbari-arama-calismalari-baslatildi-1092030316.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092398398_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_1d55196c24982f8f24569747b058b6b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
araba, araba kazası, mahkeme, mahkeme kararı, yargı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ankara, ankara büyükşehir belediyesi
araba, araba kazası, mahkeme, mahkeme kararı, yargı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ankara, ankara büyükşehir belediyesi

Arabası çukura düşen araç sahibi dava açtı: Belediye 110 bin 223 lira ödeyecek

19:25 19.01.2025
© Ali BallıBodrum
Bodrum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2025
© Ali Ballı
Abone ol
Ankara'nın Sincan ilçesinde, yol çalışması nedeniyle uyarı işareti bulunmayan bir çukura girerek kaza yapan Yasin C., Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, belediyenin sürücüye 110 bin 223 lira tazminat ödemesine karar verdi.
Ankara'da uyarı işareti olmayan çukura girerek kaza yapan Yasin C., belediyeye açtığı davayı kazanarak 110 bin 223 lira tazminat almaya hak kazandı.
7 Temmuz 2023'te Buhara Caddesi'nden Sincan Yolu yönüne seyir halindeyken Yasin C., yol çalışması yapılan bölgede üzeri beton dolu bir kova ile kapatılmış, ancak uyarı levhası bulunmayan çukura girdi. Çarpma sonucunda aracın alt takımları, motoru ve hava yastığı zarar gördü.
Yasin C., kazanın ABB'nin gerekli önlemleri almaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatı Ceren Atalay, dava dilekçesinde araç onarım masrafları, çekici ücreti, araç değer kaybı ve yoksunluk zararının tazminini talep etti.
ABB'nin avukatı, beton dolu kovanın belediye tarafından yerleştirilmediğini ve kazanın sürücünün kusuru nedeniyle meydana geldiğini savundu. Ancak bilirkişi raporu, yol güvenliğinin ABB'nin sorumluluğunda olduğunu ve belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğunu belirtti.
Mahkeme, bilirkişi raporunu esas alarak ABB'yi asli kusurlu buldu. Karar kapsamında, 110 bin 223 liranın araç sahibi Yasin C.’ye ödenmesine hükmetti. Mahkeme kararının diğer belediye kusurlarında emsal olması bekleniyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerden otomobilin düştüğü ihbarı üzerine karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
TÜRKİYE
Antalya'da falez'den araba düştü ihbarı: Arama çalışmaları başlatıldı
25 Aralık 2024, 21:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала