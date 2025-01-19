https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/arabasi-cukura-dusen-arac-sahibi-dava-acti-belediye-110-bin-223-lira-odeyecek-1092842154.html
Arabası çukura düşen araç sahibi dava açtı: Belediye 110 bin 223 lira ödeyecek
Arabası çukura düşen araç sahibi dava açtı: Belediye 110 bin 223 lira ödeyecek
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Sincan ilçesinde, yol çalışması nedeniyle uyarı işareti bulunmayan bir çukura girerek kaza yapan Yasin C., Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB)... 19.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-19T19:25+0300
2025-01-19T19:25+0300
2025-01-19T19:25+0300
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Ankara'da uyarı işareti olmayan çukura girerek kaza yapan Yasin C., belediyeye açtığı davayı kazanarak 110 bin 223 lira tazminat almaya hak kazandı.7 Temmuz 2023'te Buhara Caddesi'nden Sincan Yolu yönüne seyir halindeyken Yasin C., yol çalışması yapılan bölgede üzeri beton dolu bir kova ile kapatılmış, ancak uyarı levhası bulunmayan çukura girdi. Çarpma sonucunda aracın alt takımları, motoru ve hava yastığı zarar gördü.Yasin C., kazanın ABB'nin gerekli önlemleri almaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatı Ceren Atalay, dava dilekçesinde araç onarım masrafları, çekici ücreti, araç değer kaybı ve yoksunluk zararının tazminini talep etti.ABB'nin avukatı, beton dolu kovanın belediye tarafından yerleştirilmediğini ve kazanın sürücünün kusuru nedeniyle meydana geldiğini savundu. Ancak bilirkişi raporu, yol güvenliğinin ABB'nin sorumluluğunda olduğunu ve belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğunu belirtti.Mahkeme, bilirkişi raporunu esas alarak ABB'yi asli kusurlu buldu. Karar kapsamında, 110 bin 223 liranın araç sahibi Yasin C.’ye ödenmesine hükmetti. Mahkeme kararının diğer belediye kusurlarında emsal olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/antalyada-falezden-araba-dustu-ihbari-arama-calismalari-baslatildi-1092030316.html
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Arabası çukura düşen araç sahibi dava açtı: Belediye 110 bin 223 lira ödeyecek
Ankara'nın Sincan ilçesinde, yol çalışması nedeniyle uyarı işareti bulunmayan bir çukura girerek kaza yapan Yasin C., Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme, belediyenin sürücüye 110 bin 223 lira tazminat ödemesine karar verdi.
Ankara'da uyarı işareti olmayan çukura girerek kaza yapan Yasin C., belediyeye açtığı davayı kazanarak 110 bin 223 lira tazminat almaya hak kazandı.
7 Temmuz 2023'te Buhara Caddesi'nden Sincan Yolu yönüne seyir halindeyken Yasin C., yol çalışması yapılan bölgede üzeri beton dolu bir kova ile kapatılmış, ancak uyarı levhası bulunmayan çukura girdi. Çarpma sonucunda aracın alt takımları, motoru ve hava yastığı zarar gördü.
Yasin C., kazanın ABB'nin gerekli önlemleri almaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatı Ceren Atalay, dava dilekçesinde araç onarım masrafları, çekici ücreti, araç değer kaybı ve yoksunluk zararının tazminini talep etti.
ABB'nin avukatı, beton dolu kovanın belediye tarafından yerleştirilmediğini ve kazanın sürücünün kusuru nedeniyle meydana geldiğini savundu. Ancak bilirkişi raporu, yol güvenliğinin ABB'nin sorumluluğunda olduğunu ve belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğunu belirtti.
Mahkeme, bilirkişi raporunu esas alarak ABB'yi asli kusurlu buldu. Karar kapsamında, 110 bin 223 liranın araç sahibi Yasin C.’ye ödenmesine hükmetti. Mahkeme kararının diğer belediye kusurlarında emsal olması bekleniyor.