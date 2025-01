https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/arabasi-cukura-dusen-arac-sahibi-dava-acti-belediye-110-bin-223-lira-odeyecek-1092842154.html

Arabası çukura düşen araç sahibi dava açtı: Belediye 110 bin 223 lira ödeyecek

Arabası çukura düşen araç sahibi dava açtı: Belediye 110 bin 223 lira ödeyecek

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Sincan ilçesinde, yol çalışması nedeniyle uyarı işareti bulunmayan bir çukura girerek kaza yapan Yasin C., Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB)... 19.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-19T19:25+0300

2025-01-19T19:25+0300

2025-01-19T19:25+0300

türkiye

araba

araba kazası

mahkeme

mahkeme kararı

yargı

yargı reformu

yargı bağımsızlığı

kaza

kaza sebebi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092398398_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_59eaa3b13723501e1ddb4a485dbad3d7.jpg

Ankara'da uyarı işareti olmayan çukura girerek kaza yapan Yasin C., belediyeye açtığı davayı kazanarak 110 bin 223 lira tazminat almaya hak kazandı.7 Temmuz 2023'te Buhara Caddesi'nden Sincan Yolu yönüne seyir halindeyken Yasin C., yol çalışması yapılan bölgede üzeri beton dolu bir kova ile kapatılmış, ancak uyarı levhası bulunmayan çukura girdi. Çarpma sonucunda aracın alt takımları, motoru ve hava yastığı zarar gördü.Yasin C., kazanın ABB'nin gerekli önlemleri almaması nedeniyle meydana geldiğini belirterek Ankara Batı 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Avukatı Ceren Atalay, dava dilekçesinde araç onarım masrafları, çekici ücreti, araç değer kaybı ve yoksunluk zararının tazminini talep etti.ABB'nin avukatı, beton dolu kovanın belediye tarafından yerleştirilmediğini ve kazanın sürücünün kusuru nedeniyle meydana geldiğini savundu. Ancak bilirkişi raporu, yol güvenliğinin ABB'nin sorumluluğunda olduğunu ve belediyenin yüzde 60 oranında asli kusurlu olduğunu belirtti.Mahkeme, bilirkişi raporunu esas alarak ABB'yi asli kusurlu buldu. Karar kapsamında, 110 bin 223 liranın araç sahibi Yasin C.’ye ödenmesine hükmetti. Mahkeme kararının diğer belediye kusurlarında emsal olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/antalyada-falezden-araba-dustu-ihbari-arama-calismalari-baslatildi-1092030316.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araba, araba kazası, mahkeme, mahkeme kararı, yargı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ankara, ankara büyükşehir belediyesi