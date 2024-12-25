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Antalya'da falez'den araba düştü ihbarı: Arama çalışmaları başlatıldı
Antalya'da falez'den araba düştü ihbarı: Arama çalışmaları başlatıldı
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir otomobilin yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştü, İhbar üzerine arama çalışmaları başlatıldı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden bir otomobilin yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştüğü ihbar edildi.İhbar üzerine karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri sevk edildi.Dalgıçlar denizden çalışma yürütürken, ipli sistem yardımıyla falezlerden denize inen ekipler de otomobile ulaşmaya çalışırken, Antalya İl Emniyet Müdürü olay yerine gelerek bilgi aldı.Arama çalışmaları sürüyor.Falez nedir?Falez, genellikle deniz kenarlarında veya büyük göletlerde, suyun kıyıya vurması sonucu zamanla oluşan dik ve kayalık yamaçlar olarak tanımlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kazakistandaki-ucak-kazasinin-bilancosu-aciklandi-38-olu-1092026916.html
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antalya, falez, kaza, deniz, kara, arama kurtarma, afad, sahil güvenlik
antalya, falez, kaza, deniz, kara, arama kurtarma, afad, sahil güvenlik

Antalya'da falez'den araba düştü ihbarı: Arama çalışmaları başlatıldı

21:55 25.12.2024
© AA / Süleyman ElçinAntalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerden otomobilin düştüğü ihbarı üzerine karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerden otomobilin düştüğü ihbarı üzerine karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA / Süleyman Elçin
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Antalya'da bir otomobilin yaklaşık 35 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştü, İhbar üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden bir otomobilin yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düştüğü ihbar edildi.
İhbar üzerine karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri sevk edildi.
Dalgıçlar denizden çalışma yürütürken, ipli sistem yardımıyla falezlerden denize inen ekipler de otomobile ulaşmaya çalışırken, Antalya İl Emniyet Müdürü olay yerine gelerek bilgi aldı.
Arama çalışmaları sürüyor.

Falez nedir?

Falez, genellikle deniz kenarlarında veya büyük göletlerde, suyun kıyıya vurması sonucu zamanla oluşan dik ve kayalık yamaçlar olarak tanımlanıyor.
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